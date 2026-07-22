Голикова назвала главное богатство России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Татьяна Голикова назвала главным богатством России жителей страны, их труд и отношение к своей земле.
- Национальный центр "Россия" при поддержке правительства РФ проводит всероссийский проект "С чего начинается Родина", направленный на укрепление единства страны, сохранение культурного многообразия и общих ценностей через диалог поколений.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время всероссийского опроса "С чего начинается Родина" назвала главным богатством России жителей страны, их труд и отношение к своей земле.
"Если говорить о Родине как о стране, то для такого большого государства, как наше, самое главное богатство - это люди, их созидательный труд и отношение к своей земле. Именно люди делают ее красивой, непобедимой и достойной", - сказала вице-премьер, слова которой приводит ее аппарат.
Заместитель председателя правительства отметила, что для нее Родина - это место, где она родилась, а также ее семья и близкие люди.
Национальный центр "Россия" при поддержке правительства РФ проводит всероссийский проект "С чего начинается Родина". Он направлен на укрепление единства страны, сохранение культурного многообразия и общих ценностей через диалог поколений.
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