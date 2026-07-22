Рейтинг@Mail.ru
Голикова назвала главное богатство России - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 22.07.2026
Голикова назвала главное богатство России

Голикова назвала жителей России главным богатством страны

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Татьяна Голикова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Татьяна Голикова назвала главным богатством России жителей страны, их труд и отношение к своей земле.
  • Национальный центр "Россия" при поддержке правительства РФ проводит всероссийский проект "С чего начинается Родина", направленный на укрепление единства страны, сохранение культурного многообразия и общих ценностей через диалог поколений.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время всероссийского опроса "С чего начинается Родина" назвала главным богатством России жителей страны, их труд и отношение к своей земле.
"Если говорить о Родине как о стране, то для такого большого государства, как наше, самое главное богатство - это люди, их созидательный труд и отношение к своей земле. Именно люди делают ее красивой, непобедимой и достойной", - сказала вице-премьер, слова которой приводит ее аппарат.
Заместитель председателя правительства отметила, что для нее Родина - это место, где она родилась, а также ее семья и близкие люди.
Национальный центр "Россия" при поддержке правительства РФ проводит всероссийский проект "С чего начинается Родина". Он направлен на укрепление единства страны, сохранение культурного многообразия и общих ценностей через диалог поколений.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Голикова рассказала, сколько в России семей
21 июля, 14:10
 
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваПраздники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала