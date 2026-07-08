В Москве наградили победителей конкурса "Это у нас семейное"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве прошла церемония награждения 60 семей-победителей второго сезона конкурса "Это у нас семейное" .

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что за два сезона в конкурсе приняли участие 1,3 миллиона человек, а в этом году он объединил 726 тысяч участников.

Победители получили сертификаты на пять миллионов рублей, которые можно потратить на улучшение жилищных условий, а все 328 семей, прошедших в финал, смогут отправиться в семейные путешествия.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Церемония награждения 60 семей-победителей второго сезона конкурса "Это у нас семейное" Президентской платформы "Россия – страна возможностей" прошла в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

В День семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается в России 8 июля, в Зеленом театре ВДНХ прошел финал второго сезона конкурса "Это у нас семейное" Президентской платформы "Россия – страна возможностей".

В ходе церемонии вручения вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что в этом году, как и в прошлом, все 89 регионов представили лучшие семьи России. По ее словам, главная ценность конкурса заключается в том, что он помогает участникам показать не только себя, но и свой регион, и свои традиции, что особенно ценно в год единства народов России.

"Через вас мы еще больше узнаем нашу страну, наши народы, которых более 190 проживает на территории нашего государства… Важно и то, что каждая семья не только представляет регион. Поскольку семьи наши многодетные, многопоколенные - они еще представляют 82 государства мира. И это еще раз подчеркивает, что конкурс вышел за пределы нашей страны", - сказала Голикова.

По ее словам, за два сезона конкурса в нем приняли участие 1,3 миллиона человек. В этом же году, как рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, конкурс объединил 726 тысяч участников.

"На заседании Наблюдательного совета сейчас приняли решение, подводя итоги, что, помимо определения 60 семей-победителей, мы еще запустим в ближайшее время открытое голосование для того, чтобы выбрать семь лучших костюмов участников конкурса. И победители получат возможность с лучшими дизайнерами России сделать коллекцию одежды", - сказал Кириенко, выступая с приветственным словом.