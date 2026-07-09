Исследование показало, сколько россиян считает семью главной ценностью

Краткий пересказ от РИА ИИ Половина россиян (50%) считает крепкую семью наиболее важной для себя ценностью.

76% опрошенных согласились с тем, что одной из важнейших целей для человека является создание семьи, рождение и воспитание детей.

Среди главных причин, зачем россиянам нужна семья, были названы эмоциональная поддержка и любовь (72%), рождение и воспитание детей (57%), ведение общего быта и организация повседневной жизни (32%), а также совместный досуг и семейное общение (31%).

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Половина россиян (50%) считает крепкую семью наиболее важной для себя ценностью, сообщил генеральный директор аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ Валерий Федоров.

Федоров в рамках своего выступления на III Всероссийском свадебном фестивале "Россия. Соединяя сердца" представил исследование аналитического центра ВЦИОМ . Так, согласно результатам опроса, 42% опрошенных считают наиболее важной для себя ценностью справедливость, 16% - историческую память и преемственность поколений, а 10% - милосердие.

"Семья сегодня, как и уже длительное время, для наших соотечественников является по-настоящему главной центральной жизненной ценностью… Среди всех опрошенных ценность крепкой семьи вышла на, безусловно, первое место с существенным опережением. Каждый второй назвал именно ее. Все оставшиеся ценности тоже очень важны, но их называют реже", - сказал Федоров в ходе презентации.

По его словам, 76% опрошенных согласились с тем, что одной из важнейших и необходимых целей для человека является создание семьи, рождение и воспитание детей. Тогда как только 17% россиян убеждены, что времена поменялись, и в жизни создание семьи не столь уж и важно.

"Еще один важный аспект - преемственность поколений. Вот опора на опыт предыдущих поколений, в том числе поколений своей семьи - это обязательное условие для развития человека, общества, страны… Развитие с опорой на опыт, с опорой на преемственность. Это еще один важный аргумент в пользу семьи. И вот это мнение две трети россиян, опрошенных нами", - добавил он.

Федоров рассказал, что также у респондентов узнали, для чего конкретно им нужна семья. Так, среди главных причин россияне назвали эмоциональную поддержку и любовь (72%), рождение и воспитание детей (57%), ведение общего быта и организацию повседневной жизни (32%), а также совместный досуг и семейное общение (31%).

При этом, по данным представленного опроса, половина россиян (50%) убеждены, что чаще всего люди вступают в брак, чтобы быть вместе с любимым человеком, 47% - для продолжения своего рода, рождения и воспитания людей, а 19% убеждены, что люди женятся из практических соображений, в частности ради материальной или жилищной стабильности.