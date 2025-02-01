1 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. На последний месяц зимы 2025 года в календаре России приходится множество праздничных дней: профессиональных, церковных, международных. Какой сегодня праздник отмечают в нашей стране и в мире, что можно делать в этот день, а что находится под запретом - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

1 февраля в России - это день работника лифтового хозяйства, Макарьев день, а также дата, которая отмечена целым рядом важных исторических событий.

Профессиональный праздник

В первый день февраля свой профессиональный праздник отмечают все граждане, чья работа так или иначе связана с производством, установкой и обеспечением бесперебойной работы одного из древнейших подъемных механизмов - лифта. Этот праздник носит название День работника лифтового хозяйства, однако порой упоминается как День лифтовика.

Считается, что именно в этот день в середине прошлого века началась история всей лифтовой сферы, так как 1 февраля 1949 года Советом министров СССР было принято постановление "Об организации производства лифтов".

Церковный праздник сегодня

В церковном календаре 1 февраля отмечен сразу несколькими значимыми событиями. Так, именно на эту дату приходится день памяти преподобного Макария Великого, Египетского. По преданию, еще будучи юношей, Макарий женился, но вскоре овдовел, после чего выбрал для себя путь отшельника и удалился в пустыню, где жил в уединении и постоянных молитвах. Обладал даром исцеления, а во время правления императора Валента был сослан на остров, где ему удалось крестить всех живших там язычников. Оставил после себя множество наставлений.

Также 1 февраля отмечают и день памяти святителя Марка Евгеника, архиепископа Ефесского. Родился в Константинополе, в весьма уважаемой семьи, но в юном возрасте остался сиротой. Он известен как талантливый проповедник и верный защитник православной веры.

Также в этот день вспоминают имя блаженного Феодора Новгородского, Христа ради юродивого, который старался жить праведной жизнью и по доброй воле принял на себя подвиг юродства (жил в суровой нищете, соблюдал строгий пост и беспрестанно молился).

В этот же день в православном календаре отмечаются дни памяти:

преподобного Макария Римлянина, Новгородского(родился в Риме, но покинул его и принял монашество в Великом Новгороде, в Свирском монастыре);

преподобного Макария Римлянина, Новгородского(родился в Риме, но покинул его и принял монашество в Великом Новгороде, в Свирском монастыре); преподобного Макария, постника Печерского, и преподобного Макария, диакона Печерского;

мученицы Евфрасии Никомидийской (за свою веру была подвергнута наказанию);

преподобного Макария Александрийского (долгие годы прожил в суровом воздержании и не поддался искушениям, а также известен многочисленными чудесами);

преподобного Антония, столпника Марткопского(причисляется к основателям грузинского монашества);

святителя Арсения, архиепископа Керкирского(аскет и прославленный духовный писатель);

-священномучеников Петра Скипетрова и Николая Восторгова, а также мученика Феодора Гусева.

1 февраля православные россияне отмечают также и обретение мощей преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского.

Народный праздник

В народном календаре 1 февраля известен как Макарьев день. Второе его название - Весноуказчик, так как считалось, что, наблюдая за погодой в этот день, можно предсказать, какая весна ждет впереди. За окном ясно - значит, долгожданная оттепель не за горами. Заметает снегом? Весна может припоздниться, ждать ее стоит не раньше Масленицы.

В народе верили, что этот день является благоприятным для начала новых дел. Старались запомнить и приснившиеся сновидения: они вполне могли оказаться вещими (если верно все истолковать). В Макарьев день люди старались избегать дурных мыслей и поступков. Также среди неблагоприятных примет - носить черное и стричь волосы.

Какой сегодня праздник в мире

Сладкоежки всего мира отмечают 1 февраля Международный день десерта. Пусть официального статуса у этого события нет, однако поклонники тирамису, чизкейков и других кондитерских шедевров в этот день не отказывают себе в удовольствии полакомиться любимым угощением. К слову, изначально 1 февраля был выбран для праздника потому, что был связан с историей создания популярного десерта на палочке под названием “кейк-поп”.

В свою очередь для мусульман 1 февраля - это Всемирный день хиджаба. Название этого известного атрибута женской одежды переводится как "покров” или “завеса".

Памятные даты в истории

1671 год - царь Алексей Михайлович во второй раз женился. Его избранницей стала юная Наталья Нарышкина, которой на тот момент было 19 лет. В этом браке родится император Пётр I

1709 год - на одном из необитаемых островов в Тихом океане был обнаружен выживший после кораблекрушения моряк Александр Селкирк. Вдали от людей он провел более четырех лет и именно его история легла в основу образа знаменитого Робинзона Крузо;

2009 год - состоялась интронизация XVI-го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Кто родился 1 февраля из знаменитостей

1 февраля свой день рождения отмечали и отмечают:

автор романа-антиутопии “Мы” Евгений Замятин (1884 год);

американский актер и исполнитель роли обаятельного Ретта Батлера в экранизации романа "Унесенные ветром" Кларк Гейбл (1901 год);

первый президент России Борис Ельцин (1931 год);

певец и Народный артист РСФСР Лев Лещенко (1942 год);

певец и Народный артист РСФСР Лев Лещенко (1942 год); актер и сын легендарного Брюса Ли Брендон Ли, чья жизнь трагически оборвалась на съемках фильма “Ворон” (год рождения - 1965).

