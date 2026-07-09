Путин назвал семейные путешествия основой единства

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин приветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийского семейного туристского фестиваля «Больше, чем путешествие».

Глава государства подчеркнул, что развитие туризма и совместный семейный досуг сплачивают народ, укрепляют традиции и продвигают активное долголетие.

Президент отметил динамичное развитие туризма в России и выразил уверенность, что фестиваль пройдет в теплой и позитивной атмосфере.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей Всероссийского семейного туристского фестиваля "Больше, чем путешествие", подчеркнул, что развитие туризма и совместный семейный досуг сплачивают народ, укрепляют традиции и продвигают активное долголетие.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Дорогие друзья! Приветствую вас на Всероссийском семейном туристском фестивале "Больше, чем путешествие"... Общий досуг, яркие впечатления сплачивают семью, служат укреплению традиций совместных путешествий, продвижению ценностей активного, здорового образа жизни", - говорится в телеграмме.

Кроме того, президент отметил, что в последние годы туризм в России развивается динамично. Совершенствуется его инфраструктура, разрабатываются новые, интересные маршруты и экскурсионные туры, в которых принимают участие люди разных возрастов и поколений, дети, молодежь.

Он также выразил уверенность, что форум пройдет в теплой и позитивной атмосфере, а дни, проведенные на фестивале, подарят радость общения, полезные открытия и добрые воспоминания.