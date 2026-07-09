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Путин назвал семейные путешествия основой единства - РИА Новости, 09.07.2026
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22:04 09.07.2026
Путин назвал семейные путешествия основой единства

Путин назвал семейные путешествия основой единства и здорового образа жизни

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин приветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийского семейного туристского фестиваля «Больше, чем путешествие».
  • Глава государства подчеркнул, что развитие туризма и совместный семейный досуг сплачивают народ, укрепляют традиции и продвигают активное долголетие.
  • Президент отметил динамичное развитие туризма в России и выразил уверенность, что фестиваль пройдет в теплой и позитивной атмосфере.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей Всероссийского семейного туристского фестиваля "Больше, чем путешествие", подчеркнул, что развитие туризма и совместный семейный досуг сплачивают народ, укрепляют традиции и продвигают активное долголетие.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Дорогие друзья! Приветствую вас на Всероссийском семейном туристском фестивале "Больше, чем путешествие"... Общий досуг, яркие впечатления сплачивают семью, служат укреплению традиций совместных путешествий, продвижению ценностей активного, здорового образа жизни", - говорится в телеграмме.
Кроме того, президент отметил, что в последние годы туризм в России развивается динамично. Совершенствуется его инфраструктура, разрабатываются новые, интересные маршруты и экскурсионные туры, в которых принимают участие люди разных возрастов и поколений, дети, молодежь.
Он также выразил уверенность, что форум пройдет в теплой и позитивной атмосфере, а дни, проведенные на фестивале, подарят радость общения, полезные открытия и добрые воспоминания.
"Желаю вам всего наилучшего", - добавил президент.
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