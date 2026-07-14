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Опрос показал, сколько россиян стремятся к богатству - РИА Новости, 14.07.2026
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11:00 14.07.2026
Опрос показал, сколько россиян стремятся к богатству

ВЦИОМ: четыре из десяти россиян не стремятся к богатству - АЦ ВЦИОМ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 40% россиян не включают достижение богатства в свои жизненные планы.
  • По мнению россиян, чтобы считаться богатым, в месяц нужно зарабатывать 393 330 рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — 547 113 рублей, в сельской местности — 294 554 рублей.
  • Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 23 мая среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Четыре из десяти (40%) россиян не включают достижение богатства в свои жизненные планы, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.
По данным опроса, 4% граждан РФ считают, что уже добились богатства, 30% не верят в то, что смогут когда-нибудь разбогатеть, у 40% россиян в жизненных планах этого и не было. При этом 21% респондентов верят, что им по силам еще добиться богатства, оптимистичнее всего на это смотрят представители поколения цифры, среди них верят в свои силы 60% опрошенных.
По мнению россиян, чтобы считать человека богатым, в месяц ему нужно зарабатывать 393 330 рублей, что составляет примерно 4 средних зарплат. В Москве и Санкт-Петербурге порог богатства по версии граждан выше - 547 113 рублей. В сельской местности богатым считается человек, зарабатывающий 294 554 рублей в месяц.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 мая среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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