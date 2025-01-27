https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995323268.html

Биография Александра Лукашенко

Биография Александра Лукашенко - РИА Новости, 27.01.2025

Биография Александра Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко родился 30 августа 1954 года в городском поселке Копысь Оршанского района Витебской области Белоруссии. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T06:59:00+03:00

2025-01-27T06:59:00+03:00

2025-01-27T07:00:00+03:00

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Президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко родился 30 августа 1954 года в городском поселке Копысь Оршанского района Витебской области Белоруссии. В 1975 году окончил исторический факультет Могилевского педагогического института (ныне Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова) по специальности "учитель истории и обществоведения". В 1985 году окончил экономический факультет Белорусской сельскохозяйственной академии (заочно) по специальности "экономист – организатор сельскохозяйственного производства".В 1975 году Александр Лукашенко был призван в армию, служил в пограничных войсках, был инструктором политотдела Западного пограничного округа. В 1980-1982 годах проходил службу в рядах Советской армии в должности заместителя командира роты по политработе воинской части.В 1977-1980 годах – секретарь комитета комсомола отдела продовольственной торговли города Могилев, инструктор Октябрьского райисполкома Могилева, ответственный секретарь общества "Знание" города Шклов Могилевской области. Член КПСС в 1979-1991 годах.В 1982-1994 годах – на хозяйственной и партийной работе в Шкловском районе Могилевской области: заместитель председателя колхоза "Ударник", заместитель директора комбината стройматериалов, секретарь партийного комитета колхоза имени Ленина, директор совхоза "Городец" (с марта 1987 года по июль 1994 года).В 1989 году выдвинул свою кандидатуру на выборах народных депутатов СССР в качестве альтернативы заместителю председателя Совета Министров Белорусской ССР Вячеславу Кебичу в Могилевской области и проиграл ему с небольшим отрывом, набрав 45,7% голосов избирателей. В 1990 году Лукашенко был избран народным депутатом Белоруссии. Возглавлял комиссию Верховного Совета Белоруссии по изучению деятельности коммерческих структур, созданных при государственных органах управления. В июне 1993 года возглавил парламентскую комиссию по борьбе с коррупцией.10 июля 1994 года был избран президентом Белоруссии, получив 80,3% голосов избирателей. 9 сентября 2001 года был переизбран на второй срок, получив 75,6% голосов.На референдуме 2004 года избиратели высказались за снятие ограничений по количеству президентских сроков и предоставление права Александру Лукашенко участвовать в президентских выборах 2006 года. Из Конституции было устранено соответствующее положение. 19 марта 2006 года Лукашенко был избран президентом Белоруссии на третий срок, получив поддержку 83% избирателей.На состоявшихся 19 декабря 2010 года президентских выборах он вновь одержал победу, набрав 79,65% голосов избирателей. 11 октября 2015 года по результатам выборов президента в Белоруссии Александр Лукашенко одержал победу, набрав 83,5% голосов. 9 августа 2020 года Александр Лукашенко в шестой раз был избран президентом Белоруссии. Получил поддержку 80,1% избирателей. 23 сентября 2020 года Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии.27 февраля 2022 года состоялся референдум, по результатам которого в Конституции Белоруссии в том числе закреплялось положение, ограничивающее срок пребывания избранного президента у власти, – одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков. Изменения и дополнения Конституции, ограничивающие количество сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента, вступают в силу со дня вступления в должность вновь избранного президента. В октябре 2024 года "на полях" саммита БРИКС белорусский лидер объявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок. 23 декабря ЦИК Белоруссии зарегистрировал Александра Лукашенко кандидатом в президенты страны. Александр Лукашенко – главнокомандующий Вооруженными Силами Белоруссии, возглавляет Совет Безопасности. Является председателем Всебелорусского народного собрания – высшего представительного органа народовластия Белоруссии, определяющего стратегические направления развития общества и государства. В 1997 году был избран председателем Высшего совета Союза Беларуси и России. С января 2000 года – председатель Высшего государственного совета Союзного государства. Александр Лукашенко отмечен высшими наградами иностранных государств, в том числе награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени (2001), Александра Невского (2014), удостоен ордена Святого апостола Андрея Первозванного (2024). Имеет награды Русской православной церкви.Почетный профессор МГУ (1996).Увлекается игровыми видами спорта, в том числе футболом и хоккеем, лыжным спортом, теннисом. У Александра Лукашенко трое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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