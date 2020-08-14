ЦИК Белоруссии объявил о победе Лукашенко на выборах президента

Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии

Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии

МИНСК, 14 авг — РИА Новости. На выборах президента На выборах президента Белоруссии , согласно окончательным результатам, опубликованным ЦИК, победил Александр Лукашенко , он набрал 80,1 процента голосов (4 661 075 человек).

Второе место заняла Светлана Тихановская — 10,12 процента голосов (588 622 человека).

Андрея Дмитриева на выборах поддержали 1,21 процента избирателей (70 671 человек), Анну Канопацкую — 1,68 процента (97 489 человек), Сергея Черечня — 1,14 процента (66 613 человек).

Против всех проголосовали 4,59 процента избирателей (267 360 человек).

Всего в голосовании приняли участие 5 818 955 человек.

Таким образом, Лукашенко переизбрали главой государства на шестой срок подряд. Результаты выборов утвердили на заседании Центризбиркома.

После опубликования официальных итогов пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина сообщила РИА Новости, что эти данные "не имеют отношения к реальности, это очевидно всем".

"Я не знаю, почему у них (белорусских властей. — Прим. ред.) "заело", почему у них пластинка не способна меняться", — ответила собеседница агентства на вопрос, признают ли в штабе официальные цифры.

В свою очередь, Дмитриев заявил, что Центризбирком отклонил все жалобы на непризнание выборов и отверг предложение отложить решение.

"Мы идем в Верховный суд!" — написал он в Telegram.

Протесты после выборов

Голосование в республике прошло 9 августа. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии начались массовые протестные выступления. Акции продолжаются шестой день, но их жестко подавляют силовики.

Против протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, в ходе беспорядков задержали более шести тысяч человек. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов.