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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575785541.html
ЦИК Белоруссии объявил о победе Лукашенко на выборах президента
На выборах президента Белоруссии, согласно окончательным результатам, опубликованным ЦИК, победил Александр Лукашенко, он набрал 80,1 процента голосов (4 661... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T17:17
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Лукашенко в отставку! Лжец не должен руководить страной!
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Ну нарисовал бы себе чуть более 50 процентов для достоверности. Тщеславие ему дорого обойдется
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575790088_0:0:2555:1437_1400x0_80_0_0_58944835215749da25176ebd75394ba7.jpg
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60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

ЦИК Белоруссии объявил о победе Лукашенко на выборах президента

14:09 14.08.2020 (обновлено: 17:17 14.08.2020)
42380
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЧлены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
МИНСК, 14 авг — РИА Новости. На выборах президента Белоруссии, согласно окончательным результатам, опубликованным ЦИК, победил Александр Лукашенко, он набрал 80,1 процента голосов (4 661 075 человек).
Второе место заняла Светлана Тихановская — 10,12 процента голосов (588 622 человека).
Андрея Дмитриева на выборах поддержали 1,21 процента избирателей (70 671 человек), Анну Канопацкую — 1,68 процента (97 489 человек), Сергея Черечня — 1,14 процента (66 613 человек).
Против всех проголосовали 4,59 процента избирателей (267 360 человек).
Всего в голосовании приняли участие 5 818 955 человек.
Таким образом, Лукашенко переизбрали главой государства на шестой срок подряд. Результаты выборов утвердили на заседании Центризбиркома.
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
Вчера, 14:48Протесты в Белоруссии
Дмитриев собирается оспорить итоги президентских выборов в Верховном суде Белоруссии
После опубликования официальных итогов пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина сообщила РИА Новости, что эти данные "не имеют отношения к реальности, это очевидно всем".
"Я не знаю, почему у них (белорусских властей. — Прим. ред.) "заело", почему у них пластинка не способна меняться", — ответила собеседница агентства на вопрос, признают ли в штабе официальные цифры.
В свою очередь, Дмитриев заявил, что Центризбирком отклонил все жалобы на непризнание выборов и отверг предложение отложить решение.
"Мы идем в Верховный суд!" — написал он в Telegram.
Мы сделали невозможное: видеообращение Светланы Тихановской
Вчера, 12:02Протесты в Белоруссии
Тихановская выступила с новым обращением

Протесты после выборов

Голосование в республике прошло 9 августа. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии начались массовые протестные выступления. Акции продолжаются шестой день, но их жестко подавляют силовики.
Против протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, в ходе беспорядков задержали более шести тысяч человек. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов.
Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
56010416438357
Обсудить 118
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Лукашенко в отставку! Лжец не должен руководить страной!
14 августа, 14:12
kkristallovich_r
1732014174
Ну нарисовал бы себе чуть более 50 процентов для достоверности. Тщеславие ему дорого обойдется
14 августа, 14:10
Aruba Miro
15710013116
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