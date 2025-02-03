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Лукашенко набрал рекордные 86,82 процента голосов на выборах - РИА Новости, 03.02.2025
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13:09 03.02.2025 (обновлено: 13:39 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/lukashenko-1997035741.html
Лукашенко набрал рекордные 86,82 процента голосов на выборах
Лукашенко набрал рекордные 86,82 процента голосов на выборах - РИА Новости, 03.02.2025
Лукашенко набрал рекордные 86,82 процента голосов на выборах
Центризбирком Белоруссии на заседании в понедельник установил итоги президентских выборов, прошедших 26 января, подтвердив победу Александра Лукашенко, которого РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:09:00+03:00
2025-02-03T13:39:00+03:00
политика
белоруссия
в мире
александр лукашенко
выборы президента белоруссии — 2025
минск
сергей сыранков
олег гайдукевич
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МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Центризбирком Белоруссии на заседании в понедельник установил итоги президентских выборов, прошедших 26 января, подтвердив победу Александра Лукашенко, которого поддержали 86,82% избирателей, принявших участие в голосовании, передает корреспондент РИА Новости.Согласно принятому на заседании постановлению ЦИК, выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися. ЦИК также постановил считать избранным на должность президента республики Лукашенко.По данным ЦИК, Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82% голосов избирателей, принявших участие в голосовании (свыше 5,136 миллиона человек).В 2020 году на выборах президента Лукашенко набрал 80,1%, в 2015 году - 83,47%, в 2010 году - 79,65%, в 2006 году – 83%, в 2001 году - 75,65%, в 1994 году - 80,34% (во втором туре).Явка избирателей на выборах в 2025 году составила 85,69%.На прошедших 26 января 2025 года выборах первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков набрал 3,21% голосов, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич - 2,02%, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая - 1,86%, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк - 1,74%. Против всех кандидатов проголосовали 3,6% избирателей.Итоги выборов в целом по стране были подведены на основании представленных в ЦИК протоколов областных и Минской городской комиссий по выборам президента о результатах голосования по областям и Минску.Ранее в понедельник на заседании комиссии глава ЦИК Игорь Карпенко сообщил, что от граждан или наблюдателей жалобы о нарушении требований избирательного законодательства в процессе голосования или при подсчете голосов, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не поступали.
https://ria.ru/20250126/kallas-1995584695.html
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политика, белоруссия, в мире, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025, минск, сергей сыранков, олег гайдукевич
Политика, Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко, Выборы президента Белоруссии — 2025, Минск, Сергей Сыранков, Олег Гайдукевич
Лукашенко набрал рекордные 86,82 процента голосов на выборах

ЦИК: Лукашенко набрал рекордные 86,82 процента голосов на выборах

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДействующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Центризбирком Белоруссии на заседании в понедельник установил итоги президентских выборов, прошедших 26 января, подтвердив победу Александра Лукашенко, которого поддержали 86,82% избирателей, принявших участие в голосовании, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно принятому на заседании постановлению ЦИК, выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися. ЦИК также постановил считать избранным на должность президента республики Лукашенко.
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По данным ЦИК, Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82% голосов избирателей, принявших участие в голосовании (свыше 5,136 миллиона человек).
В 2020 году на выборах президента Лукашенко набрал 80,1%, в 2015 году - 83,47%, в 2010 году - 79,65%, в 2006 году – 83%, в 2001 году - 75,65%, в 1994 году - 80,34% (во втором туре).
Явка избирателей на выборах в 2025 году составила 85,69%.
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26 января, 13:48
На прошедших 26 января 2025 года выборах первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков набрал 3,21% голосов, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич - 2,02%, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая - 1,86%, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк - 1,74%. Против всех кандидатов проголосовали 3,6% избирателей.
Итоги выборов в целом по стране были подведены на основании представленных в ЦИК протоколов областных и Минской городской комиссий по выборам президента о результатах голосования по областям и Минску.
Ранее в понедельник на заседании комиссии глава ЦИК Игорь Карпенко сообщил, что от граждан или наблюдателей жалобы о нарушении требований избирательного законодательства в процессе голосования или при подсчете голосов, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не поступали.
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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29 января, 11:19
 
ПолитикаБелоруссияВ миреАлександр ЛукашенкоВыборы президента Белоруссии — 2025МинскСергей СыранковОлег Гайдукевич
 
 
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