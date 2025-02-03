Лукашенко набрал рекордные 86,82 процента голосов на выборах
ЦИК: Лукашенко набрал рекордные 86,82 процента голосов на выборах
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДействующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Центризбирком Белоруссии на заседании в понедельник установил итоги президентских выборов, прошедших 26 января, подтвердив победу Александра Лукашенко, которого поддержали 86,82% избирателей, принявших участие в голосовании, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно принятому на заседании постановлению ЦИК, выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися. ЦИК также постановил считать избранным на должность президента республики Лукашенко.
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По данным ЦИК, Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82% голосов избирателей, принявших участие в голосовании (свыше 5,136 миллиона человек).
В 2020 году на выборах президента Лукашенко набрал 80,1%, в 2015 году - 83,47%, в 2010 году - 79,65%, в 2006 году – 83%, в 2001 году - 75,65%, в 1994 году - 80,34% (во втором туре).
Явка избирателей на выборах в 2025 году составила 85,69%.
На прошедших 26 января 2025 года выборах первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков набрал 3,21% голосов, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич - 2,02%, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая - 1,86%, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк - 1,74%. Против всех кандидатов проголосовали 3,6% избирателей.
Итоги выборов в целом по стране были подведены на основании представленных в ЦИК протоколов областных и Минской городской комиссий по выборам президента о результатах голосования по областям и Минску.
Ранее в понедельник на заседании комиссии глава ЦИК Игорь Карпенко сообщил, что от граждан или наблюдателей жалобы о нарушении требований избирательного законодательства в процессе голосования или при подсчете голосов, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не поступали.