https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577649019.html

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:09

2020-09-23T13:09

2020-09-23T14:32

светлана тихановская

лидия ермошина

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> вступил в должность президента Белоруссии.Торжественная церемония прошла во Дворце независимости. На нее были приглашены несколько сот человек — чиновники, депутаты парламента, руководители СМИ, деятели культуры и спорта.Избранный глава государства, положив правую руку на Конституцию, произнес на белорусском языке текст президентской присяги, после чего руководитель ЦИК <a href="http://ria.ru/person__158/" target="_blank" data-auto="true">Лидия Ермошина</a> вручила ему удостоверение."День убедительной победы"Лукашенко в своей речи подчеркнул, что "в этот торжественный день" дает "клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством".Президент отметил, что вступает в должность с чувством гордости за народ, который "прошел испытания на прочность своих убеждений".Он добавил, что не может и не имеет права "бросить белорусов".Социальная политика в Белоруссии останется, по словам президента, визитной карточкой страны."Цветная революция" не состояласьПрезидент заявил, что "цветная революция" в республике провалилась, несмотря на "беспрецедентный вызов", брошенный государственности, — "вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств".По его словам, прошедшие события позволили убедиться в том, что белорусы в абсолютном большинстве любят свою землю и желают ей мира, спокойствия и процветания.Глава государства добавил, что еще немало предстоит сделать для защиты суверенитета и независимости республики. Он заявил, что страна сама, без внешнего участия разберется в своих проблемах."Сильная власть, верность курсу"В проекте новой Конституции, как считает Лукашенко, нужно создать условия для развития настоящей партийной системы и усовершенствовать избирательное законодательство.По его словам, "единственной формулой выживания Беларуси является сильная власть, верность курсу, поддержка людей"."Сберечь главное — мир"После церемонии инаугурации белорусские военнослужащие принесли клятву на верность народу и президенту республики.Лукашенко, обращаясь к военным, заявил, что будет сделано все, чтобы сберечь мир в стране."Сегодня за нами Беларусь. И мы сделаем все, чтобы сберечь главное — мир на своей земле. Мир, за который заплачено миллионами жизней самоотверженных воинов, их матерей, отцов, жен и детей", — добавил Лукашенко."Прошла очень торжественно"Церемония инаугурации прошла торжественно и с соблюдением всех атрибутов, сообщил РИА Новости глава парламентской комиссии по иностранным делам Андрей Савиных."Гостей было много", — добавил парламентарий.Савиных отметил, что не заметил на мероприятии представителей иностранного дипломатического корпуса. "Возможно, что их и не было", — сказал он.Комментарий КремляПресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что у него не было информации о проведении в среду инаугурации Лукашенко."Я лично не располагал информацией об этом", — сказал Песков журналистам.На вопрос, приглашали ли <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> на инаугурацию, пресс-секретарь отметил, что протоколом не предусмотрено присутствие зарубежных лидеров на этой церемонии.По словам Пескова, он не знает, поздравит ли Путин своего белорусского коллегу со вступлением в должность.Он напомнил, что президент России поздравлял Лукашенко с победой на президентских выборах.Реакция оппозицииЭкс-кандидат в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Дмитриев</a> считает, что после нынешней заранее не анонсированной церемонии инаугурации "власть окончательно закрылась во дворце"."Этой инаугурацией власть окончательно закрылась во дворце. <…> Все для себя и о себе. К народу отношения не имеют", — написал он в своем официальном телеграм-канале.Произошедшее он назвал "тайной инаугурацией".Координационный совет оппозиции, узнав о прошедшей инаугурации, потребовал новых выборов президента и выступил за бессрочную акцию неповиновения.У резиденции президента во время церемонии были задержаны два человека.По свидетельству корреспондента РИА Новости, около полудня из дворца Независимости выехали автобусы с гостями в сопровождении военных грузовиков. На проспекте Победителей, который прилегает к резиденции, дежурили сотрудники в штатском.В это время на тротуаре показался юноша с тетрадным листом, где была надпись против Лукашенко. Молодого человека задержали и отвели в микроавтобус без номеров. Другой задержанной оказалась женщина.Выборы в БелоруссииДевятого августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> набрала 10,12 процента.Оппозиция эти результаты не признала и заявила об учреждении Координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская решила покинуть страну и уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.<a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> также отказался признать итоги голосования и начал готовить санкции.После объявления результатов по всей Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования использовались слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов перестали разгонять митинги и применять силовые методы.По данным МВД, в ходе протестов задержали свыше 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, в том числе как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.Лукашенко руководит Белоруссией более 26 лет, нынешний президентский срок для него — шестой подряд.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577641692.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/kipr-1577644593.html

https://ria.ru/20200922/belorussiya-1577595525.html

https://ria.ru/20200921/lukashenko-1577564423.html

https://ria.ru/20200923/protesty-1577648550.html

https://ria.ru/20200922/kuba-1577623537.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/ucheniya-1577598157.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/belorussiya-1577608996.html

https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577533549.html

Sergey Popov Тайная инаугурация, тайный прзидент. Впрочем, ненадолго, я думаю. 128

Василий Иванович Чапаев ну, точно скоро флот США пойдет к берегам Белоруси ! ))) 106

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белоруссия

литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, лидия ермошина, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, литва, в мире