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https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577649019.html
Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:09
2020-09-23T14:32
светлана тихановская
лидия ермошина
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> вступил в должность президента Белоруссии.Торжественная церемония прошла во Дворце независимости. На нее были приглашены несколько сот человек — чиновники, депутаты парламента, руководители СМИ, деятели культуры и спорта.Избранный глава государства, положив правую руку на Конституцию, произнес на белорусском языке текст президентской присяги, после чего руководитель ЦИК <a href="http://ria.ru/person__158/" target="_blank" data-auto="true">Лидия Ермошина</a> вручила ему удостоверение."День убедительной победы"Лукашенко в своей речи подчеркнул, что "в этот торжественный день" дает "клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством".Президент отметил, что вступает в должность с чувством гордости за народ, который "прошел испытания на прочность своих убеждений".Он добавил, что не может и не имеет права "бросить белорусов".Социальная политика в Белоруссии останется, по словам президента, визитной карточкой страны."Цветная революция" не состояласьПрезидент заявил, что "цветная революция" в республике провалилась, несмотря на "беспрецедентный вызов", брошенный государственности, — "вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств".По его словам, прошедшие события позволили убедиться в том, что белорусы в абсолютном большинстве любят свою землю и желают ей мира, спокойствия и процветания.Глава государства добавил, что еще немало предстоит сделать для защиты суверенитета и независимости республики. Он заявил, что страна сама, без внешнего участия разберется в своих проблемах."Сильная власть, верность курсу"В проекте новой Конституции, как считает Лукашенко, нужно создать условия для развития настоящей партийной системы и усовершенствовать избирательное законодательство.По его словам, "единственной формулой выживания Беларуси является сильная власть, верность курсу, поддержка людей"."Сберечь главное — мир"После церемонии инаугурации белорусские военнослужащие принесли клятву на верность народу и президенту республики.Лукашенко, обращаясь к военным, заявил, что будет сделано все, чтобы сберечь мир в стране."Сегодня за нами Беларусь. И мы сделаем все, чтобы сберечь главное — мир на своей земле. Мир, за который заплачено миллионами жизней самоотверженных воинов, их матерей, отцов, жен и детей", — добавил Лукашенко."Прошла очень торжественно"Церемония инаугурации прошла торжественно и с соблюдением всех атрибутов, сообщил РИА Новости глава парламентской комиссии по иностранным делам Андрей Савиных."Гостей было много", — добавил парламентарий.Савиных отметил, что не заметил на мероприятии представителей иностранного дипломатического корпуса. "Возможно, что их и не было", — сказал он.Комментарий КремляПресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что у него не было информации о проведении в среду инаугурации Лукашенко."Я лично не располагал информацией об этом", — сказал Песков журналистам.На вопрос, приглашали ли <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> на инаугурацию, пресс-секретарь отметил, что протоколом не предусмотрено присутствие зарубежных лидеров на этой церемонии.По словам Пескова, он не знает, поздравит ли Путин своего белорусского коллегу со вступлением в должность.Он напомнил, что президент России поздравлял Лукашенко с победой на президентских выборах.Реакция оппозицииЭкс-кандидат в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Дмитриев</a> считает, что после нынешней заранее не анонсированной церемонии инаугурации "власть окончательно закрылась во дворце"."Этой инаугурацией власть окончательно закрылась во дворце. &lt;…&gt; Все для себя и о себе. К народу отношения не имеют", — написал он в своем официальном телеграм-канале.Произошедшее он назвал "тайной инаугурацией".Координационный совет оппозиции, узнав о прошедшей инаугурации, потребовал новых выборов президента и выступил за бессрочную акцию неповиновения.У резиденции президента во время церемонии были задержаны два человека.По свидетельству корреспондента РИА Новости, около полудня из дворца Независимости выехали автобусы с гостями в сопровождении военных грузовиков. На проспекте Победителей, который прилегает к резиденции, дежурили сотрудники в штатском.В это время на тротуаре показался юноша с тетрадным листом, где была надпись против Лукашенко. Молодого человека задержали и отвели в микроавтобус без номеров. Другой задержанной оказалась женщина.Выборы в БелоруссииДевятого августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> набрала 10,12 процента.Оппозиция эти результаты не признала и заявила об учреждении Координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская решила покинуть страну и уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.<a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> также отказался признать итоги голосования и начал готовить санкции.После объявления результатов по всей Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования использовались слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов перестали разгонять митинги и применять силовые методы.По данным МВД, в ходе протестов задержали свыше 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, в том числе как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.Лукашенко руководит Белоруссией более 26 лет, нынешний президентский срок для него — шестой подряд.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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https://ria.ru/20200922/kuba-1577623537.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/ucheniya-1577598157.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/belorussiya-1577608996.html
https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577533549.html
Тайная инаугурация, тайный прзидент. Впрочем, ненадолго, я думаю.
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ну, точно скоро флот США пойдет к берегам Белоруси ! )))
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белоруссия
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светлана тихановская, лидия ермошина, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, литва, в мире

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

13:09 23.09.2020 (обновлено: 14:32 23.09.2020)
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© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии.
Торжественная церемония прошла во Дворце независимости. На нее были приглашены несколько сот человек — чиновники, депутаты парламента, руководители СМИ, деятели культуры и спорта.
Кадры президентского мотокортежа у резиденции Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 11:31
Президентский кортеж въехал на территорию резиденции Лукашенко в Минске
Избранный глава государства, положив правую руку на Конституцию, произнес на белорусском языке текст президентской присяги, после чего руководитель ЦИК Лидия Ермошина вручила ему удостоверение.

"День убедительной победы"

Лукашенко в своей речи подчеркнул, что "в этот торжественный день" дает "клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством".
Президент отметил, что вступает в должность с чувством гордости за народ, который "прошел испытания на прочность своих убеждений".
"День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать", — сказал Лукашенко.
Он добавил, что не может и не имеет права "бросить белорусов".
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Социальная политика в Белоруссии останется, по словам президента, визитной карточкой страны.
"Сила белорусской власти, залог доверия к ней заключаются в том, что даже в самые трудные времена мы не отказывались от своей социальной политики, от социально ориентированного государства. Поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально уязвимых слоев общества останется визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах и в любых условиях", — заявил Лукашенко.

"Цветная революция" не состоялась

Президент заявил, что "цветная революция" в республике провалилась, несмотря на "беспрецедентный вызов", брошенный государственности, — "вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств".

"Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где "цветная революция" не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну", — подчеркнул Лукашенко.

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Боррель считает, что Россия может способствовать диалогу в Белоруссии
По его словам, прошедшие события позволили убедиться в том, что белорусы в абсолютном большинстве любят свою землю и желают ей мира, спокойствия и процветания.

"Несмотря на дьявольски изощренные подталкивания извне, сохранили уважение друг к другу", — сказал президент.

Глава государства добавил, что еще немало предстоит сделать для защиты суверенитета и независимости республики. Он заявил, что страна сама, без внешнего участия разберется в своих проблемах.

"Сильная власть, верность курсу"

В проекте новой Конституции, как считает Лукашенко, нужно создать условия для развития настоящей партийной системы и усовершенствовать избирательное законодательство.

"Как я уже говорил, мы ведем работу над новой Конституцией. Надо создать условия для развития настоящей, подчеркиваю, партийной системы, усовершенствовать избирательное законодательство, отработать вопросы реформирования местного самоуправления, что уже делается", — отметил президент.

По его словам, "единственной формулой выживания Беларуси является сильная власть, верность курсу, поддержка людей".
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"Сберечь главное — мир"

После церемонии инаугурации белорусские военнослужащие принесли клятву на верность народу и президенту республики.
Лукашенко, обращаясь к военным, заявил, что будет сделано все, чтобы сберечь мир в стране.
"Вступление в должность главы государства — это прежде всего величайшая честь и колоссальная ответственность перед народом независимой Беларуси. Мы даем клятву на верность Родине в год 75-летия Великой Победы. Эта священная дата напоминает нам, что преданность своему Отечеству и готовность отдать жизнь за свободу у белорусов в крови", — подчеркнул глава государства.
"Сегодня за нами Беларусь. И мы сделаем все, чтобы сберечь главное — мир на своей земле. Мир, за который заплачено миллионами жизней самоотверженных воинов, их матерей, отцов, жен и детей", — добавил Лукашенко.
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"Прошла очень торжественно"

Церемония инаугурации прошла торжественно и с соблюдением всех атрибутов, сообщил РИА Новости глава парламентской комиссии по иностранным делам Андрей Савиных.
"Я знал об инаугурации за несколько дней до мероприятия. Это первая подобная церемония, на которой я присутствовал. Прошла очень торжественно с соблюдением всех атрибутов государственной власти", — сказал Савиных.
"Гостей было много", — добавил парламентарий.
Савиных отметил, что не заметил на мероприятии представителей иностранного дипломатического корпуса. "Возможно, что их и не было", — сказал он.

"Церемония завершилась, приступаем к исполнению служебных обязанностей", — резюмировал депутат.

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Комментарий Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него не было информации о проведении в среду инаугурации Лукашенко.
"Я лично не располагал информацией об этом", — сказал Песков журналистам.
На вопрос, приглашали ли Владимира Путина на инаугурацию, пресс-секретарь отметил, что протоколом не предусмотрено присутствие зарубежных лидеров на этой церемонии.
По словам Пескова, он не знает, поздравит ли Путин своего белорусского коллегу со вступлением в должность.

"Я не могу вам сказать, обычно, с инаугурацией, бывает, конечно, в протокольном порядке какие-то поздравления, или, может быть, он решит позвонить, но в настоящий момент я пока не обладаю такой информацией", — сказал Песков.

Он напомнил, что президент России поздравлял Лукашенко с победой на президентских выборах.
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Реакция оппозиции

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев считает, что после нынешней заранее не анонсированной церемонии инаугурации "власть окончательно закрылась во дворце".
"Этой инаугурацией власть окончательно закрылась во дворце. <…> Все для себя и о себе. К народу отношения не имеют", — написал он в своем официальном телеграм-канале.
Произошедшее он назвал "тайной инаугурацией".

"Все президенты мира стремятся сделать этот момент максимально публично. Ведь это вершина политической карьеры и признания народа. Собирают огромные митинги, говорят речи. Но это когда эта поддержка есть", — отметил политик.

Координационный совет оппозиции, узнав о прошедшей инаугурации, потребовал новых выборов президента и выступил за бессрочную акцию неповиновения.

"Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинаугурации", — заявил член президиума совета Павла Латушко.

"Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов. Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения!" — добавил он.

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У резиденции президента во время церемонии были задержаны два человека.
По свидетельству корреспондента РИА Новости, около полудня из дворца Независимости выехали автобусы с гостями в сопровождении военных грузовиков. На проспекте Победителей, который прилегает к резиденции, дежурили сотрудники в штатском.
В это время на тротуаре показался юноша с тетрадным листом, где была надпись против Лукашенко. Молодого человека задержали и отвели в микроавтобус без номеров. Другой задержанной оказалась женщина.

Выборы в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты не признала и заявила об учреждении Координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская решила покинуть страну и уехала в Литву.
Евросоюз также отказался признать итоги голосования и начал готовить санкции.
После объявления результатов по всей Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования использовались слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов перестали разгонять митинги и применять силовые методы.
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По данным МВД, в ходе протестов задержали свыше 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, в том числе как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
Лукашенко руководит Белоруссией более 26 лет, нынешний президентский срок для него — шестой подряд.
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Светлана ТихановскаяЛидия ЕрмошинаАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Тайная инаугурация, тайный прзидент. Впрочем, ненадолго, я думаю.
23 сентября, 13:48
Sergey PopovSergey Popov
56000072
ну, точно скоро флот США пойдет к берегам Белоруси ! )))
23 сентября, 13:26
Василий Иванович ЧапаевВасилий Иванович Чапаев
107812114
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