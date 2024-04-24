https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942104361.html

Лукашенко избрали председателем всебелорусского народного собрания

Лукашенко избрали председателем всебелорусского народного собрания - РИА Новости, 24.04.2024

Лукашенко избрали председателем всебелорусского народного собрания

Делегаты Всебелорусского народного собрания (ВНС) в Минске подавляющим большинством голосов избрали президента Белоруссии Александра Лукашенко председателем... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:36

2024-04-24T17:36

2024-04-24T20:17

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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Делегаты Всебелорусского народного собрания (ВНС) в Минске подавляющим большинством голосов избрали президента Белоруссии Александра Лукашенко председателем ВНС, передает корреспондент РИА Новости.Заместителем председателя ВНС избран помощник президента Александр Косинец.Соответствующие решения приняты большинством делегатов по результатам тайного голосования. Лукашенко и Косинец были единственными кандидатурами, выдвинутыми делегатами ВНС на эти посты.В частности, за Лукашенко проголосовали все принявшие участие в голосование делегаты, кроме одного. Против кандидатуры Косинца высказались 10 человек, остальные его поддержали.Кроме того, делегаты ВНС единогласно выбрали еще 13 членов президиума Всебелорусского народного собрания, проголосовав за них единым списком. Это руководитель аппарата Совета министров Константин Бурак, председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар, ректор Белгосуниверситета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш, председатель комиссии по законодательству нижней палаты парламента Марина Ленчевская, председатель комиссии по международным делам и нацбезопасности верхней палаты парламента Сергей Сивец, председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская, председатель Совета старейшин Белорусского союза женщин Надежда Ермакова, гендиректор Витебскоблгаз Александр Бранцевич, председатель Республиканского совета судей Рина Тылец, директор Гомельского химзавода Дмитрий Черняков, директор республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии Сергей Поляков.В Белоруссии 15 марта 2022 года вступили в силу изменения и дополнения в конституцию, принятые в результате прошедшего 27 февраля того же года референдума. В обновленном основном законе Белоруссии был закреплен конституционный статус Всебелорусского народного собрания. ВНС будет утверждать основные направления внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности, программы социально-экономического развития страны, сможет предлагать изменения в конституцию, проведение республиканских референдумов, оно также наделено правом законодательной инициативы.ВНС вправе рассматривать вопрос о легитимности выборов президента, депутатов и сенаторов, принимать решение о смещении президента с должности в случае грубого нарушения им конституции либо совершения тяжкого преступления. Собрание также вправе ввести чрезвычайное или военное положение.Собрание формируется на паритетной основе из делегатов по должности (действующий президент и президент, прекративший исполнение своих полномочий, члены обеих палат парламента, представители исполнительной власти, судебной власти), а также из выборных делегатов - от местных советов депутатов и от гражданского общества. Срок полномочий - пять лет. Планируется, что заседания ВНС будут проходить не реже одного раза в год, президиума ВНС - не реже одного раза в шесть месяцев.

https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942087416.html

https://ria.ru/20240424/prestupnost-1942056596.html

https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942124755.html

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в мире, александр лукашенко, белоруссия, владимир караник