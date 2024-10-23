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Лукашенко заявил о намерении баллотироваться на новый срок - РИА Новости, 23.10.2024
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16:04 23.10.2024 (обновлено: 16:41 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979595451.html
Лукашенко заявил о намерении баллотироваться на новый срок
Лукашенко заявил о намерении баллотироваться на новый срок - РИА Новости, 23.10.2024
Лукашенко заявил о намерении баллотироваться на новый срок
Александр Лукашенко объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Белоруссии в следующем году, сообщила в Telegram-канале журналистка Ольга... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:04
2024-10-23T16:41
в мире
казань
александр лукашенко
ольга скабеева
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белоруссия
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МИНСК, 23 окт — РИА Новости. Александр Лукашенко объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Белоруссии в следующем году, сообщила в Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева, которая взяла интервью у главы государства на полях саммита БРИКС в Казани."Лукашенко принял решение баллотироваться на новый срок", — написала она.В частности, Скабеева спросила Лукашенко, будет ли он участвовать в следующих выборах президента, на что он ответил утвердительно.В среду агентство Sputnik Беларусь сообщило, что день голосования в республике назначен на 26 января 2025 года. Такое решение сегодня приняли депутаты палаты представителей Национального собрания страны.По словам главы ЦИК Игоря Карпенко, выбор даты связан с тем, что в следующем году заканчивается реализация пятилетнего плана социально-экономического развития Белоруссии, поэтому необходимо проанализировать итоги и определить дальнейший стратегический курс развития республики, основные направления внутренней и внешней политики. В этом вопросе ключевую роль играет президент: он формирует правительство, обеспечивает экономическую и политическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной власти. Ранее Лукашенко заявлял, что его решение баллотироваться на новый срок будет зависеть в том числе от военно-политической обстановки в мире, действий Запада и находящихся за рубежом радикальных представителей белорусской оппозиции.
https://ria.ru/20241019/lukashenko-1978881266.html
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в мире, казань, александр лукашенко, ольга скабеева, брикс, белоруссия, игорь карпенко
В мире, Казань, Александр Лукашенко, Ольга Скабеева, БРИКС, Белоруссия, Игорь Карпенко
Лукашенко заявил о намерении баллотироваться на новый срок

Скабеева: Лукашенко заявил о намерении баллотироваться на новый срок в 2025 году

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 23 окт — РИА Новости. Александр Лукашенко объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Белоруссии в следующем году, сообщила в Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева, которая взяла интервью у главы государства на полях саммита БРИКС в Казани.
"Лукашенко принял решение баллотироваться на новый срок", — написала она.
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В частности, Скабеева спросила Лукашенко, будет ли он участвовать в следующих выборах президента, на что он ответил утвердительно.
В среду агентство Sputnik Беларусь сообщило, что день голосования в республике назначен на 26 января 2025 года. Такое решение сегодня приняли депутаты палаты представителей Национального собрания страны.
По словам главы ЦИК Игоря Карпенко, выбор даты связан с тем, что в следующем году заканчивается реализация пятилетнего плана социально-экономического развития Белоруссии, поэтому необходимо проанализировать итоги и определить дальнейший стратегический курс развития республики, основные направления внутренней и внешней политики. В этом вопросе ключевую роль играет президент: он формирует правительство, обеспечивает экономическую и политическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной власти.
Ранее Лукашенко заявлял, что его решение баллотироваться на новый срок будет зависеть в том числе от военно-политической обстановки в мире, действий Запада и находящихся за рубежом радикальных представителей белорусской оппозиции.
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