https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979595451.html

Лукашенко заявил о намерении баллотироваться на новый срок

Лукашенко заявил о намерении баллотироваться на новый срок - РИА Новости, 23.10.2024

Лукашенко заявил о намерении баллотироваться на новый срок

Александр Лукашенко объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Белоруссии в следующем году, сообщила в Telegram-канале журналистка Ольга... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:04

2024-10-23T16:04

2024-10-23T16:41

в мире

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александр лукашенко

ольга скабеева

брикс

белоруссия

игорь карпенко

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МИНСК, 23 окт — РИА Новости. Александр Лукашенко объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Белоруссии в следующем году, сообщила в Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева, которая взяла интервью у главы государства на полях саммита БРИКС в Казани."Лукашенко принял решение баллотироваться на новый срок", — написала она.В частности, Скабеева спросила Лукашенко, будет ли он участвовать в следующих выборах президента, на что он ответил утвердительно.В среду агентство Sputnik Беларусь сообщило, что день голосования в республике назначен на 26 января 2025 года. Такое решение сегодня приняли депутаты палаты представителей Национального собрания страны.По словам главы ЦИК Игоря Карпенко, выбор даты связан с тем, что в следующем году заканчивается реализация пятилетнего плана социально-экономического развития Белоруссии, поэтому необходимо проанализировать итоги и определить дальнейший стратегический курс развития республики, основные направления внутренней и внешней политики. В этом вопросе ключевую роль играет президент: он формирует правительство, обеспечивает экономическую и политическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной власти. Ранее Лукашенко заявлял, что его решение баллотироваться на новый срок будет зависеть в том числе от военно-политической обстановки в мире, действий Запада и находящихся за рубежом радикальных представителей белорусской оппозиции.

https://ria.ru/20241019/lukashenko-1978881266.html

https://ria.ru/20241022/gryzlov-1979230314.html

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в мире, казань, александр лукашенко, ольга скабеева, брикс, белоруссия, игорь карпенко