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Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии - РИА Новости, 23.12.2024
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12:10 23.12.2024 (обновлено: 13:16 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/tsik-1990798927.html
Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии
Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии - РИА Новости, 23.12.2024
Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии
ЦИК Белоруссии зарегистрировал действующего главу государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты страны, такое решение комиссия приняла в ходе... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:10:00+03:00
2024-12-23T13:16:00+03:00
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МИНСК, 23 дек – РИА Новости. ЦИК Белоруссии зарегистрировал действующего главу государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты страны, такое решение комиссия приняла в ходе заседания в понедельник. Выборы президента состоятся в Белоруссии 26 января 2025 года. Всего в поддержку Лукашенко инициативная группа собрала 2 миллиона 518 тысяч 145 подписей избирателей. Ранее в ЦИК поступили документы для регистрации кандидатами в президенты от пяти претендентов: действующего главы государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова, экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийной Анны Канопацкой. Согласно ранее принятому плану выборов, предвыборная агитация пройдет с 1 по 25 января 2025 года. С 21 по 25 января включительно в стране пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января – основной день голосования.
https://ria.ru/20241223/gosdepssha-1990795473.html
https://ria.ru/20241114/lukashenko-1983732114.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, олег гайдукевич, анна канопацкая
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая
Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии

ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты страны

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 23 дек – РИА Новости. ЦИК Белоруссии зарегистрировал действующего главу государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты страны, такое решение комиссия приняла в ходе заседания в понедельник.
Выборы президента состоятся в Белоруссии 26 января 2025 года.
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Госдеп выступил со срочным призывом к гражданам из-за Белоруссии
11:50
Всего в поддержку Лукашенко инициативная группа собрала 2 миллиона 518 тысяч 145 подписей избирателей.
Ранее в ЦИК поступили документы для регистрации кандидатами в президенты от пяти претендентов: действующего главы государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова, экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийной Анны Канопацкой.
Согласно ранее принятому плану выборов, предвыборная агитация пройдет с 1 по 25 января 2025 года. С 21 по 25 января включительно в стране пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января – основной день голосования.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Не дай бог в Белоруссии изберут президентом женщину, заявил Лукашенко
14 ноября, 13:40
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоОлег ГайдукевичАнна Канопацкая
 
 
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