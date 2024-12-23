https://ria.ru/20241223/tsik-1990798927.html

Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии

Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии - РИА Новости, 23.12.2024

Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии

ЦИК Белоруссии зарегистрировал действующего главу государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты страны, такое решение комиссия приняла в ходе... РИА Новости, 23.12.2024

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2024-12-23T12:10:00+03:00

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МИНСК, 23 дек – РИА Новости. ЦИК Белоруссии зарегистрировал действующего главу государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты страны, такое решение комиссия приняла в ходе заседания в понедельник. Выборы президента состоятся в Белоруссии 26 января 2025 года. Всего в поддержку Лукашенко инициативная группа собрала 2 миллиона 518 тысяч 145 подписей избирателей. Ранее в ЦИК поступили документы для регистрации кандидатами в президенты от пяти претендентов: действующего главы государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова, экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийной Анны Канопацкой. Согласно ранее принятому плану выборов, предвыборная агитация пройдет с 1 по 25 января 2025 года. С 21 по 25 января включительно в стране пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января – основной день голосования.

https://ria.ru/20241223/gosdepssha-1990795473.html

https://ria.ru/20241114/lukashenko-1983732114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, александр лукашенко, олег гайдукевич, анна канопацкая