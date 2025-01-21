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Крупные пожары в отелях и гостиницах в мире - РИА Новости, 21.01.2025
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Крупные пожары в отелях и гостиницах в мире
Крупные пожары в отелях и гостиницах в мире - РИА Новости, 21.01.2025
Крупные пожары в отелях и гостиницах в мире
на горнолыжном курорте в турецком Болу произошел пожар в одном из отелей. В результате ЧП 10 человек погибли, 32 пострадали. В ликвидации последствий пожара... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T10:02:00+03:00
2025-01-21T10:02:00+03:00
справки
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отели
гостиницы
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202521 января на горнолыжном курорте в турецком Болу произошел пожар в одном из отелей. В результате ЧП 10 человек погибли, 32 пострадали. В ликвидации последствий пожара участвуют 267 сотрудников различных служб. 18 января в отеле в районе Аташехир на востоке Стамбула (Турция) произошел пожар на минус первом этаже гостиницы, где расположена кухня. В результате пожара пять постояльцев были госпитализированы. Позже стало известно, что трое из них скончались.202429 декабря на пятом этаже шестиэтажной гостиницы Ember Hotel в Бангкоке (Таиланд) вспыхнул пожар. Пожарным и персоналу гостиницы удалось спасти большинство постояльцев, однако трое иностранных граждан погибли, еще пятеро иностранцев и два гражданина Таиланда получили ожоги и отравления продуктами горения. 18 октября в отеле Imperial Sunland Resort в Бельдиби (Турция) вспыхнул пожар. Команды пожарной службы муниципалитета Анталии эвакуировали 48 отдыхающих, 12 человек, пострадавшие от дыма и получившие травмы в результате падения при попытке спастись, были госпитализированы. Среди пострадавших было трое россиян. 4 октября в отеле в баварском Бамберге в Германии загорелся отель. В результате пожара 11 человек пострадали. 22 августа на восьмом этаже девятиэтажного отеля в одном из центральных районов города Пучхон (пригород Сеула, Южная Корея) произошел пожар. Как передало агентство Ренхап, причиной пожара в отеле стало короткое замыкание. В результате трагедии семь человек погибли и еще 12 пострадали. 6 августа в городе Джессор в Бангладеш участники беспорядков подожгли отель. По данным СМИ, в результате пожара 18 человек погибли, более 150 были госпитализированы. Позднее число погибших достигло 24 человек. 2023В ночь на 18 августа в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая в результате пожара в гостинице погибли девять человек. Два человека пострадали, они были госпитализированы.В ночь на 22 июля в Анталье (Турция) огонь охватил здание двухэтажного бутик-отеля в центральном историческом районе Калеичи. В результате пожара погибли двое туристов, еще 10 пострадали. Возгорание удалось потушить за полтора часа.2 января в гостинице New County шотландского города Перт произошел пожар. О ЧП стало известно около пяти часов утра по местному времени (08:00 мск). На место происшествия прибыло девять пожарных машин и более 60 спасателей. При пожаре погибли три человека и собака, 11 человек обратились за медицинской помощью. 202229 декабря в казино-отеле Grand Diamond City Casino в камбоджийском городе Пойпет, недалеко от границы с Таиландом, произошел пожар. В тушении пожара и эвакуации людей приняли участие и тайские экстренные службы. В результате возгорания 10 человек погибли, 30 получили ранения. 13 сентября в индийском городе Секундерабад произошел пожар в примыкавшем к гостинице выставочном зале с электротранспортом. Во время пожара там находились 25 человек. Некоторые смогли выбраться самостоятельно, двое выпрыгнули из окна. В результате возгорания погибли восемь человек. Все жертвы были постояльцами расположенной гостиницы. 202121 сентября в дагестанском Хасавюрте произошел пожар в здании гостиницы на углу улиц Датуева и Грозненская. Горением была охвачена кровля и частично 2-й этаж на площади 300 квадратных метров. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших мужчин. Были госпитализированы шесть человек. Позднее один из пострадавших, получивший стопроцентные ожоги тела, скончался. В ночь на 4 мая в Москве пожар произошел в гостинице "Вечный зов – Кожуховская". Огонь потушили на площади 100 квадратных метров. В результате пожара 14 человек были госпитализированы, из них восемь детей. Пострадавшие при пожаре в отеле в Москве приехали на слет кадет из разных регионов РФ. Два человека погибли.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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справки, в мире, пожары, отели, гостиницы
Справки, В мире, пожары, Отели, Гостиницы

Крупные пожары в отелях и гостиницах в мире

© Фото : соцсетиПожар в отеле в Бельдиби, Турция
Пожар в отеле в Бельдиби, Турция - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Фото : соцсети
Пожар в отеле в Бельдиби, Турция
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2025

21 января на горнолыжном курорте в турецком Болу произошел пожар в одном из отелей. В результате ЧП 10 человек погибли, 32 пострадали. В ликвидации последствий пожара участвуют 267 сотрудников различных служб.
18 января в отеле в районе Аташехир на востоке Стамбула (Турция) произошел пожар на минус первом этаже гостиницы, где расположена кухня. В результате пожара пять постояльцев были госпитализированы. Позже стало известно, что трое из них скончались.

2024

29 декабря на пятом этаже шестиэтажной гостиницы Ember Hotel в Бангкоке (Таиланд) вспыхнул пожар. Пожарным и персоналу гостиницы удалось спасти большинство постояльцев, однако трое иностранных граждан погибли, еще пятеро иностранцев и два гражданина Таиланда получили ожоги и отравления продуктами горения.
18 октября в отеле Imperial Sunland Resort в Бельдиби (Турция) вспыхнул пожар. Команды пожарной службы муниципалитета Анталии эвакуировали 48 отдыхающих, 12 человек, пострадавшие от дыма и получившие травмы в результате падения при попытке спастись, были госпитализированы. Среди пострадавших было трое россиян.
4 октября в отеле в баварском Бамберге в Германии загорелся отель. В результате пожара 11 человек пострадали.
22 августа на восьмом этаже девятиэтажного отеля в одном из центральных районов города Пучхон (пригород Сеула, Южная Корея) произошел пожар. Как передало агентство Ренхап, причиной пожара в отеле стало короткое замыкание. В результате трагедии семь человек погибли и еще 12 пострадали.
6 августа в городе Джессор в Бангладеш участники беспорядков подожгли отель. По данным СМИ, в результате пожара 18 человек погибли, более 150 были госпитализированы. Позднее число погибших достигло 24 человек.

2023

В ночь на 18 августа в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая в результате пожара в гостинице погибли девять человек. Два человека пострадали, они были госпитализированы.
В ночь на 22 июля в Анталье (Турция) огонь охватил здание двухэтажного бутик-отеля в центральном историческом районе Калеичи. В результате пожара погибли двое туристов, еще 10 пострадали. Возгорание удалось потушить за полтора часа.
2 января в гостинице New County шотландского города Перт произошел пожар. О ЧП стало известно около пяти часов утра по местному времени (08:00 мск). На место происшествия прибыло девять пожарных машин и более 60 спасателей. При пожаре погибли три человека и собака, 11 человек обратились за медицинской помощью.

2022

29 декабря в казино-отеле Grand Diamond City Casino в камбоджийском городе Пойпет, недалеко от границы с Таиландом, произошел пожар. В тушении пожара и эвакуации людей приняли участие и тайские экстренные службы. В результате возгорания 10 человек погибли, 30 получили ранения.
13 сентября в индийском городе Секундерабад произошел пожар в примыкавшем к гостинице выставочном зале с электротранспортом. Во время пожара там находились 25 человек. Некоторые смогли выбраться самостоятельно, двое выпрыгнули из окна. В результате возгорания погибли восемь человек. Все жертвы были постояльцами расположенной гостиницы.

2021

21 сентября в дагестанском Хасавюрте произошел пожар в здании гостиницы на углу улиц Датуева и Грозненская. Горением была охвачена кровля и частично 2-й этаж на площади 300 квадратных метров. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших мужчин. Были госпитализированы шесть человек. Позднее один из пострадавших, получивший стопроцентные ожоги тела, скончался.
В ночь на 4 мая в Москве пожар произошел в гостинице "Вечный зов – Кожуховская". Огонь потушили на площади 100 квадратных метров. В результате пожара 14 человек были госпитализированы, из них восемь детей. Пострадавшие при пожаре в отеле в Москве приехали на слет кадет из разных регионов РФ. Два человека погибли.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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