https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964401120.html
У посольства в Бангладеш нет данных о пострадавших при пожаре россиянах
У посольства в Бангладеш нет данных о пострадавших при пожаре россиянах - РИА Новости, 06.08.2024
У посольства в Бангладеш нет данных о пострадавших при пожаре россиянах
Сообщений о пострадавших в результате пожара в городе Джессор россиянах не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Бангладеш. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:57
2024-08-06T13:57
2024-08-06T13:57
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сообщений о пострадавших в результате пожара в городе Джессор россиянах не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Бангладеш. "Сообщений о пострадавших в результате пожара российских гражданах в посольство не поступало", - заявили в посольстве. Ранее издание Dhaka Tribune писало, что участники беспорядков в Бангладеш подожгли отель в городе Джессор. По данным издания, погибшими числились 18 человек, также более 150 пострадавших были госпитализированы. Затем портал Daily Observer сообщил, что число погибших достигло 24. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.
https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964278276.html
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в мире, бангладеш, россия, дакка (город), беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Россия, Дакка (город), Беспорядки в Бангладеш
У посольства в Бангладеш нет данных о пострадавших при пожаре россиянах
Посольство в Бангладеш не получало сообщений о пострадавших при пожаре россиянах