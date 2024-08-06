https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964401120.html

У посольства в Бангладеш нет данных о пострадавших при пожаре россиянах

У посольства в Бангладеш нет данных о пострадавших при пожаре россиянах - РИА Новости, 06.08.2024

У посольства в Бангладеш нет данных о пострадавших при пожаре россиянах

Сообщений о пострадавших в результате пожара в городе Джессор россиянах не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Бангладеш. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:57

2024-08-06T13:57

2024-08-06T13:57

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бангладеш

россия

дакка (город)

беспорядки в бангладеш

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сообщений о пострадавших в результате пожара в городе Джессор россиянах не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Бангладеш. "Сообщений о пострадавших в результате пожара российских гражданах в посольство не поступало", - заявили в посольстве. Ранее издание Dhaka Tribune писало, что участники беспорядков в Бангладеш подожгли отель в городе Джессор. По данным издания, погибшими числились 18 человек, также более 150 пострадавших были госпитализированы. Затем портал Daily Observer сообщил, что число погибших достигло 24. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964278276.html

бангладеш

россия

дакка (город)

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