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Лучшая подборка добрых и душевных фильмов про Рождество

Лучшая подборка добрых и душевных фильмов про Рождество

Лучшая подборка добрых и душевных фильмов про Рождество

В то время как в России одним из самых волшебных праздников считается Новый год, во многих странах мира время чудес, семейного тепла и долгожданных подарков... РИА Новости, 08.01.2025

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кино

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новый год 2025

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В то время как в России одним из самых волшебных праздников считается Новый год, во многих странах мира время чудес, семейного тепла и долгожданных подарков приходится на Рождество. Не случайно этот праздник стал героем множества хороших, теплых и жизнеутверждающих картин. Самые популярные и уже ставшие классикой фильмы про Рождество - в подборке РИА Новости.Лучшие фильмы про РождествоКатолическое Рождество отмечается 25 декабря. В честь этого праздника в домах наряжают красивые елки, устраивают семейные праздничные застолья и, конечно, обмениваются подарками (а самые юные члены семьи обязательно ждут сюрприз от доброго Санта Клауса).Этот праздник заслужил искреннюю любовь детей и взрослых, а потому и фильмы ему посвящены самые разные: от трогательных мелодрам и семейных комедий до детективов и даже ужасов. Мы собрали подборку рождественских фильмов с самым высоким рейтингом, которые помогут создать праздничную сказочную атмосферу.“Один дома”Дата выхода: 10 ноября 1990 годаРежиссер: Крис КоламбусСтрана: СШАВ главных ролях: Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниел Стерн, Кэтрин О’Хара, Джон Хёрд, Робертс Блоссом и др.Продолжительность: 1 час 43 минутыЮный Кевин Маккалистер - самый младший член своей большой семьи, а потому часто чувствует себя незаслуженно обиженным. И, когда все семейство вместе с многочисленными родственниками собирается на рождественские каникулы в Париж, расстроенный очередной ссорой мальчик в сердцах загадывает желание: остаться одному.Удивительным образом его желание исполняется, когда опаздывающие родители попросту забывают сына дома. Первое время Кевин счастлив: он получил долгожданную свободу и самостоятельность. Но вскоре понимает, что его дом стал мишенью для двух грабителей, и готовится дать злоумышленникам отпор.“Реальная любовь”Дата выхода: 7 сентября 2003 годаРежиссер: Ричард КёртисСтрана: Великобритания, Франция, СШАВ главных ролях: Хью Грант, Билл Найи, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Колин Фёрт, Алан Рикман, Кира Найтли и др.Продолжительность: 2 часа 9 минутРождество - это праздник, который стоит проводить только с самыми дорогими сердцу людьми. Ведь любви покорны не только все возрасты, но и представители всех профессий, от британского премьер-министра, стареющей рок-звезды и разочаровавшегося в отношениях писателя до страдающего по однокласснице мальчика-подростка и парня, безнадежно влюбленного в жену друга. За несколько дней до праздника их истории чудесным образом переплетаются, а финал получился по-настоящему рождественским - добрым и жизнеутверждающим.“Эта замечательная жизнь”Дата выхода: 20 декабря 1946 годаРежиссер: Фрэнк КапраСтрана: СШАВ главных ролях: Джеймс Стюарт, Донна Рид, Лайонел Бэрримор, Томас Митчелл, Генри Треверс и др.Продолжительность: 2 часа 10 минутДжорджу Бейли кажется, что его жизнь бессмысленна. Он живет в небольшом городке, искренне старается заботиться о других, поступать правильно в любой ситуации, но проблем и неурядиц вокруг от этого меньше, увы, не становится. Даже его мечтам о путешествиях так и не суждено было сбыться. И вот в канун Рождества герой решается на отчаянный поступок: поставить точку в своем, как ему кажется, бесполезном существовании“Кошмар перед Рождеством”Дата выхода: 9 октября 1993 годаРежиссер: Генри СеликСтрана: СШАВ главных ролях: Дэнни Элфман, Крис Сарандон, Кэтрин О’Хара, Уильям Хикки, Гленн Шэдикс, Пол Рубенс и др.Продолжительность: 1 час 16 минутЖители городка Хэллоуин - сплошь монстры и чудовища, чья основная работа - пугать людей во время одноименного праздника. Возглавляет это царство кошмаров Джек Скеллингтон, который однажды открывает дверь в мир Рождества. Теперь Джек мечтает о том, чтобы и самому стать частью этого прекрасного праздника радости и добра. А потому похищает Санта Клауса, чтобы вместо него отправиться в мир людей.“Гремлины”Дата выхода: 8 июня 1984 годаРежиссер: Джо ДантеСтрана: СШАВ главных ролях: Зак Гэллиган, Фиби Кейтс, Хойт Экстон, Стивен Спилберг, Полли Холлидей, Фрэнсис Ли МакКейн и др.Продолжительность: 1 час 46 минутОднажды на Рождество Билли получает в подарок необычное, но очень милое существо - пушистика могвая. Зверьку, которого отец Билли достал в Китайском квартале, дают имя Гизмо. Самое главное при общении с могваем - соблюдать три простых правила. Гизмо не должен оказаться под лучами солнца, на него не должна попадать вода, а еще его строго запрещено кормить после полуночи. И, когда по неосторожности, часть правил все же была нарушена, семья Билли сталкивается с агрессивными и злыми гремлинами.“Полярный экспресс”Дата выхода: 21 октября 2004 годаРежиссер: Роберт ЗемекисСтрана: США, АвстралияВ главных ролях: Том Хэнкс, Лесли Земекис, Эдди Дизен, Нона Гэй, Питер Сколари и др.Продолжительность: 1 час 40 минутМальчик Крис уже практически не верит в чудеса и не ждет на Рождество визита Санта Клауса. И вот однажды у его дома останавливается волшебный поезд, который готов отвезти юного героя к Северному полюсу. Сказочное путешествие подарит ему новых друзей и незабываемые впечатления.“Чудо на 34-й улице”Дата выхода: 4 июня 1947 годаРежиссер: Джордж СитонСтрана: СШАВ главных ролях: Морин О’Хара, Джон Пейн, Эдмунд Гвенн, Джин Локхарт, Натали Вуд и др.Продолжительность: 1 час 36 минутТрадиционный праздничный парад крупного универмага едва не остался без Санта Клауса. К счастью, заменить “вышедшего из строя” актера соглашается Крис Крингл, который оказался настолько хорош, что сразу получил работу. Теперь в образе Санта Клауса он встречает юных покупателей универмага и тут же знакомится с малышкой Сюзан, которая в существование приносящего подарки доброго волшебника совсем не верит. При этом у девочки есть одно заветное желание и, быть может, Крис, называющий себя настоящим Санта Клаусом, сможет его осуществить?“Рождественская история”Дата выхода: 3 ноября 2009 годаРежиссер: Роберт ЗемекисСтрана: США, ВеликобританияВ главных ролях: Джим Керри, Гари Олдман, Колин Фёрт, Кэри Элвес, Робин Райт и др.Продолжительность: 1 час 36 минутЭкранизация известной повести английского писателя Чарльза Диккенса, главный герой которой - богатый и скупой старик Эбенезер Скрудж - ценит только деньги, и даже Рождество не считает веским поводом для того, чтобы не работать. Пока однажды накануне праздника в его доме ни появляются три духа Рождества. Призрак прошлого Рождества заставляет Скруджа перенестись во времена его молодости и первой влюбленности, призрак настоящего Рождества - показывает, какая трагедия разыгралась в доме его работника, а призрак будущего Рождества приоткрывает завесу тайны над тем, к чему может привести та жизнь, которую Скрудж ведет.“Семьянин”Дата выхода: 12 декабря 2000 годаРежиссер: Бретт РэтнерСтрана: СШАВ главных ролях: Николас Кейдж, Теа Леони, Дон Чидл, Джереми Пивен, Сол Рубинек и др.Продолжительность: 2 часа 5 минутКак часто человек оказывается перед непростым выбором, когда принятое им решение может стать поистине судьбоносным? Именно так произошло с мужчиной по имени Джек, которому Санта Клаус разрешает выбрать: добиться успеха в карьере (и, соответственно, жить в роскоши и достатке, пусть и в одиночестве) либо довольствоваться скромной должностью и столь же скромным автомобилем, но обрести счастливую семью.“Гринч – похититель Рождества”Дата выхода: 8 ноября 2000 годаРежиссеры: Рон ХовардСтрана: Германия, СШАВ главных ролях: Джим Керри, Тейлор Момсен, Келли, Джеффри Тэмбор, Кристин Барански и др.Продолжительность: 1 час 44 минутыЖил-был на свете Гринч, который заметно выделялся среди жителей Ктограда не только своим внешним видом, но и вечно дурным настроением. Даже веселое Рождество - и то он ненавидел. Не желая ни с кем общаться, он переселился в расположенную на горе пещеру, и однажды задумал лишить горожан столь ненавистного ему праздника.“Интуиция”Дата выхода: 13 сентября 2001 годаРежиссер: Питер ЧелсомСтрана: СШАВ главных ролях: Джон Кьюсак, Кейт Бекинсейл, Джереми Пивен, Бриджет Мойнэхэн, Джон Корбетт и др.Продолжительность: 1 час 27 минутРождество - это время чудес, но стоит ли доверять свое счастье капризам судьбы? Случайно встретившиеся зимой на улицах Нью-Йорка Джонатан и Сара проводят вместе всего один вечер, но оба чувствуют, что между ними существует притяжение. Тем не менее вместо того, чтобы обменяться контактами, они решают испытать судьбу. Номер Джонатана оказывается записан на банкноте, а номер Сары - в книге. Теперь только время покажет, суждено ли героям вновь встретиться.“Микки: Однажды под Рождество”Дата выхода: 2 ноября 1999 годаРежиссеры: Джан Фалкенштейн, Алекс Манн, Брэдли Рэймонд и др.Страна: США, Южная КореяВ главных ролях: Келси Грэммер, Уэйн Оллвэйн, Расси Тейлор, Тони Ансельмо, Дайан Мишель и др.Продолжительность: 1 час 6 минутЕще один добрый и трогательный, но на этот раз - анимационный альманах, посвященный теме Рождества. Зрителям расскажут три праздничные истории о Микки, Минни и их не менее известных друзьях, и каждая из этих историй наполнена рождественской магией.“Плохой Санта”Дата выхода: 18 ноября 2003 годаРежиссер: Терри ЦвигоффСтрана: США, ГерманияВ главных ролях: Билли Боб Торнтон, Тони Кокс, Бретт Келли, Лорен Грэм, Лорен Том и др.Продолжительность: 1 час 32 минутыВнешний облик Вилли весьма далек от классического образа доброго и заботливого Санта Клауса. Да и ведет он себя совсем не по-праздничному: вместо подарков и раздачи леденцов занимается грабежами. Его тяготит необходимость время от времени примерять костюм любимого детками доброго волшебника, но встреча с мальчиком, который уверен, что именно этот Санта способен воплотить его мечту в жизнь, помогает Вилли измениться.“Счастливого Рождества”Дата выхода: 16 мая 2005 годаРежиссер: Кристиан КарионСтрана: Франция, Германия, Великобритания, Бельгия, Румыния, ЯпонияВ главных ролях: Дайан Крюгер, Бенно Фюрман, Гийом Кане, Гари Льюис, Даниэль Брюль и др.Продолжительность: 1 час 51 минутаДух Рождества способен сотворить чудо даже в самой сложной, напряженной и совсем не праздничной обстановке, объединяя кажущихся совершенно разными людей. Так и произошло в канун Рождества 1914 года среди окопов и траншей, когда представители нескольких участвовавших в Первой мировой войне наций прекратили сражение и вместе встретили праздник.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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кино, рождество христово, фильмы, колин ферт, роберт земекис, джим керри, новый год 2025