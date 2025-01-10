Лучшая подборка добрых и душевных фильмов про Рождество

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В то время как в России одним из самых волшебных праздников считается Новый год, во многих странах мира время чудес, семейного тепла и долгожданных подарков приходится на Рождество. Не случайно этот праздник стал героем множества хороших, теплых и жизнеутверждающих картин. Самые популярные и уже ставшие классикой фильмы про Рождество - в подборке РИА Новости.

Лучшие фильмы про Рождество

Католическое Рождество отмечается 25 декабря. В честь этого праздника в домах наряжают красивые елки, устраивают семейные праздничные застолья и, конечно, обмениваются подарками (а самые юные члены семьи обязательно ждут сюрприз от доброго Санта Клауса).

Этот праздник заслужил искреннюю любовь детей и взрослых, а потому и фильмы ему посвящены самые разные: от трогательных мелодрам и семейных комедий до детективов и даже ужасов. Мы собрали подборку рождественских фильмов с самым высоким рейтингом, которые помогут создать праздничную сказочную атмосферу.

“Один дома”

© 20th Century Fox Film Corporation (1990) Кадр из фильма "Один дома" © 20th Century Fox Film Corporation (1990) Кадр из фильма "Один дома"

Дата выхода: 10 ноября 1990 года

Режиссер: Крис Коламбус

Продолжительность: 1 час 43 минуты

Юный Кевин Маккалистер - самый младший член своей большой семьи, а потому часто чувствует себя незаслуженно обиженным. И, когда все семейство вместе с многочисленными родственниками собирается на рождественские каникулы в Париж , расстроенный очередной ссорой мальчик в сердцах загадывает желание: остаться одному.

Удивительным образом его желание исполняется, когда опаздывающие родители попросту забывают сына дома. Первое время Кевин счастлив: он получил долгожданную свободу и самостоятельность. Но вскоре понимает, что его дом стал мишенью для двух грабителей, и готовится дать злоумышленникам отпор.

“Реальная любовь”

© Кинокомпания "Пионер" (2003) Кадр из фильма "Реальная любовь" © Кинокомпания "Пионер" (2003) Кадр из фильма "Реальная любовь"

Дата выхода: 7 сентября 2003 года

Режиссер: Ричард Кёртис

Продолжительность: 2 часа 9 минут

Рождество - это праздник, который стоит проводить только с самыми дорогими сердцу людьми. Ведь любви покорны не только все возрасты, но и представители всех профессий, от британского премьер-министра, стареющей рок-звезды и разочаровавшегося в отношениях писателя до страдающего по однокласснице мальчика-подростка и парня, безнадежно влюбленного в жену друга. За несколько дней до праздника их истории чудесным образом переплетаются, а финал получился по-настоящему рождественским - добрым и жизнеутверждающим.

“Эта замечательная жизнь”

© Liberty Films (1947) Кадр из фильма "Эта замечательная жизнь" © Liberty Films (1947) Кадр из фильма "Эта замечательная жизнь"

Дата выхода: 20 декабря 1946 года

Режиссер: Фрэнк Капра

Страна: США

В главных ролях: Джеймс Стюарт, Донна Рид, Лайонел Бэрримор, Томас Митчелл, Генри Треверс и др.

Продолжительность: 2 часа 10 минут

Джорджу Бейли кажется, что его жизнь бессмысленна. Он живет в небольшом городке, искренне старается заботиться о других, поступать правильно в любой ситуации, но проблем и неурядиц вокруг от этого меньше, увы, не становится. Даже его мечтам о путешествиях так и не суждено было сбыться. И вот в канун Рождества герой решается на отчаянный поступок: поставить точку в своем, как ему кажется, бесполезном существовании

“Кошмар перед Рождеством”

© Skellington Productions Inc. (1993) Кадр из мультфильма "Кошмар перед Рождеством" © Skellington Productions Inc. (1993) Кадр из мультфильма "Кошмар перед Рождеством"

Дата выхода: 9 октября 1993 года

Режиссер: Генри Селик

Страна: США

В главных ролях: Дэнни Элфман, Крис Сарандон, Кэтрин О’Хара, Уильям Хикки, Гленн Шэдикс, Пол Рубенс и др.

Продолжительность: 1 час 16 минут

Жители городка Хэллоуин - сплошь монстры и чудовища, чья основная работа - пугать людей во время одноименного праздника. Возглавляет это царство кошмаров Джек Скеллингтон, который однажды открывает дверь в мир Рождества. Теперь Джек мечтает о том, чтобы и самому стать частью этого прекрасного праздника радости и добра. А потому похищает Санта Клауса, чтобы вместо него отправиться в мир людей.

“Гремлины”

© Warner Bros. Pictures Co. (1984) Кадр из фильма "Гремлины" © Warner Bros. Pictures Co. (1984) Кадр из фильма "Гремлины"

Дата выхода: 8 июня 1984 года

Режиссер: Джо Данте

Страна: США

В главных ролях: Зак Гэллиган, Фиби Кейтс, Хойт Экстон, Стивен Спилберг , Полли Холлидей, Фрэнсис Ли МакКейн и др.

Продолжительность: 1 час 46 минут

Однажды на Рождество Билли получает в подарок необычное, но очень милое существо - пушистика могвая. Зверьку, которого отец Билли достал в Китайском квартале, дают имя Гизмо. Самое главное при общении с могваем - соблюдать три простых правила. Гизмо не должен оказаться под лучами солнца, на него не должна попадать вода, а еще его строго запрещено кормить после полуночи. И, когда по неосторожности, часть правил все же была нарушена, семья Билли сталкивается с агрессивными и злыми гремлинами.

“Полярный экспресс”

© Фото : Кадр из мультфильма "Полярный экспресс" (2004) Кадр из мультфильма "Полярный экспресс" © Фото : Кадр из мультфильма "Полярный экспресс" (2004) Кадр из мультфильма "Полярный экспресс"

Дата выхода: 21 октября 2004 года

В главных ролях: Том Хэнкс , Лесли Земекис, Эдди Дизен, Нона Гэй, Питер Сколари и др.

Продолжительность: 1 час 40 минут

Мальчик Крис уже практически не верит в чудеса и не ждет на Рождество визита Санта Клауса. И вот однажды у его дома останавливается волшебный поезд, который готов отвезти юного героя к Северному полюсу . Сказочное путешествие подарит ему новых друзей и незабываемые впечатления.

“Чудо на 34-й улице”

© 20th Century Fox Film Corporation (1994) Кадр из фильма "Чудо на 34-й улице" © 20th Century Fox Film Corporation (1994) Кадр из фильма "Чудо на 34-й улице"

Дата выхода: 4 июня 1947 года

Режиссер: Джордж Ситон

Страна: США

В главных ролях: Морин О’Хара, Джон Пейн, Эдмунд Гвенн, Джин Локхарт, Натали Вуд и др.

Продолжительность: 1 час 36 минут

Традиционный праздничный парад крупного универмага едва не остался без Санта Клауса. К счастью, заменить “вышедшего из строя” актера соглашается Крис Крингл, который оказался настолько хорош, что сразу получил работу. Теперь в образе Санта Клауса он встречает юных покупателей универмага и тут же знакомится с малышкой Сюзан, которая в существование приносящего подарки доброго волшебника совсем не верит. При этом у девочки есть одно заветное желание и, быть может, Крис, называющий себя настоящим Санта Клаусом, сможет его осуществить?

“Рождественская история”

Дата выхода: 3 ноября 2009 года

Режиссер: Роберт Земекис

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 1 час 36 минут

© Фото : Walt Disney Studios Кадр из фильма "Рождественская история 3-D" © Фото : Walt Disney Studios Кадр из фильма "Рождественская история 3-D"

Экранизация известной повести английского писателя Чарльза Диккенса , главный герой которой - богатый и скупой старик Эбенезер Скрудж - ценит только деньги, и даже Рождество не считает веским поводом для того, чтобы не работать. Пока однажды накануне праздника в его доме ни появляются три духа Рождества. Призрак прошлого Рождества заставляет Скруджа перенестись во времена его молодости и первой влюбленности, призрак настоящего Рождества - показывает, какая трагедия разыгралась в доме его работника, а призрак будущего Рождества приоткрывает завесу тайны над тем, к чему может привести та жизнь, которую Скрудж ведет.

“Семьянин”

© Universal Pictures (2000) Кадр из фильма "Семьянин" © Universal Pictures (2000) Кадр из фильма "Семьянин"

Дата выхода: 12 декабря 2000 года

Режиссер: Бретт Рэтнер

Страна: США

В главных ролях: Николас Кейдж , Теа Леони, Дон Чидл, Джереми Пивен, Сол Рубинек и др.

Продолжительность: 2 часа 5 минут

Как часто человек оказывается перед непростым выбором, когда принятое им решение может стать поистине судьбоносным? Именно так произошло с мужчиной по имени Джек, которому Санта Клаус разрешает выбрать: добиться успеха в карьере (и, соответственно, жить в роскоши и достатке, пусть и в одиночестве) либо довольствоваться скромной должностью и столь же скромным автомобилем, но обрести счастливую семью.

“Гринч – похититель Рождества”

© Imagine Entertainment (2000) Кадр из фильма "Гринч – похититель Рождества" © Imagine Entertainment (2000) Кадр из фильма "Гринч – похититель Рождества"

Дата выхода: 8 ноября 2000 года

Режиссеры: Рон Ховард

В главных ролях: Джим Керри, Тейлор Момсен, Келли, Джеффри Тэмбор, Кристин Барански и др.

Продолжительность: 1 час 44 минуты

Жил-был на свете Гринч, который заметно выделялся среди жителей Ктограда не только своим внешним видом, но и вечно дурным настроением. Даже веселое Рождество - и то он ненавидел. Не желая ни с кем общаться, он переселился в расположенную на горе пещеру, и однажды задумал лишить горожан столь ненавистного ему праздника.

“Интуиция”

© Miramax Films (2001) Кадр из фильма "Интуиция" © Miramax Films (2001) Кадр из фильма "Интуиция"

Дата выхода: 13 сентября 2001 года

Режиссер: Питер Челсом

Страна: США

Продолжительность: 1 час 27 минут

Рождество - это время чудес, но стоит ли доверять свое счастье капризам судьбы? Случайно встретившиеся зимой на улицах Нью-Йорка Джонатан и Сара проводят вместе всего один вечер, но оба чувствуют, что между ними существует притяжение. Тем не менее вместо того, чтобы обменяться контактами, они решают испытать судьбу. Номер Джонатана оказывается записан на банкноте, а номер Сары - в книге. Теперь только время покажет, суждено ли героям вновь встретиться.

“Микки: Однажды под Рождество”

© Walt Disney Pictures (1999) Кадр из мультфильма "Микки: однажды под Рождество" © Walt Disney Pictures (1999) Кадр из мультфильма "Микки: однажды под Рождество"

Дата выхода: 2 ноября 1999 года

Режиссеры: Джан Фалкенштейн, Алекс Манн, Брэдли Рэймонд и др.

В главных ролях: Келси Грэммер, Уэйн Оллвэйн, Расси Тейлор, Тони Ансельмо, Дайан Мишель и др.

Продолжительность: 1 час 6 минут

Еще один добрый и трогательный, но на этот раз - анимационный альманах, посвященный теме Рождества. Зрителям расскажут три праздничные истории о Микки, Минни и их не менее известных друзьях, и каждая из этих историй наполнена рождественской магией.

“Плохой Санта”

© Columbia Pictures Corporation (2003) Кадр из фильма "Плохой Санта" © Columbia Pictures Corporation (2003) Кадр из фильма "Плохой Санта"

Дата выхода: 18 ноября 2003 года

Режиссер: Терри Цвигофф

Страна: США, Германия

В главных ролях: Билли Боб Торнтон , Тони Кокс, Бретт Келли, Лорен Грэм, Лорен Том и др.

Продолжительность: 1 час 32 минуты

Внешний облик Вилли весьма далек от классического образа доброго и заботливого Санта Клауса. Да и ведет он себя совсем не по-праздничному: вместо подарков и раздачи леденцов занимается грабежами. Его тяготит необходимость время от времени примерять костюм любимого детками доброго волшебника, но встреча с мальчиком, который уверен, что именно этот Санта способен воплотить его мечту в жизнь, помогает Вилли измениться.

“Счастливого Рождества”

© Centre National du Cinéma (2005) Кадр из фильма "Счастливого рождества" © Centre National du Cinéma (2005) Кадр из фильма "Счастливого рождества"

Дата выхода: 16 мая 2005 года

Режиссер: Кристиан Карион

В главных ролях: Дайан Крюгер, Бенно Фюрман, Гийом Кане, Гари Льюис, Даниэль Брюль и др.

Продолжительность: 1 час 51 минута