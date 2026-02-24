Рейтинг@Mail.ru
В Батайске семь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями - РИА Новости, 24.02.2026
00:25 24.02.2026
В Батайске семь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями
В Батайске семь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями - РИА Новости, 24.02.2026
В Батайске семь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями
Семь человек, включая четырех детей, пострадали в результате столкновения трех автомобилей в городе Батайске Ростовской области, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 24.02.2026
В Батайске семь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями

В Батайске в ДТП с тремя машинами пострадали семь человек, включая четырех детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Семь человек, включая четырех детей, пострадали в результате столкновения трех автомобилей в городе Батайске Ростовской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.
"В 22.40 поступило сообщение о том, что в Батайске на перекрестке улицы Луначарского и улицы Фрунзе произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей: Toyota, Volkswagen Polo, Skoda Fabia. В результате ДТП пострадали семь человек, из них четыре ребенка. Госпитализированы в центральную городскую больницу Батайска в состоянии средней тяжести с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясениями головного мозга", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что для ликвидации ДТП привлечены от РСЧС 18 человек, семь единиц техники, из них от МЧС России четверо человек, одна единица техники.
На месте ДТП в Ростовской области. 1 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Ростовской области три человека погибли в ДТП
1 октября 2025, 16:31
