В Батайске семь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями
В Батайске семь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями
Семь человек, включая четырех детей, пострадали в результате столкновения трех автомобилей в городе Батайске Ростовской области, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 24.02.2026
