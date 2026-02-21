https://ria.ru/20260221/dtp-2076000874.html
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 21.02.2026
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Оренбургской области, где столкнулись иномарки Toyota и Mazda, проводится проверка, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T18:08:00+03:00
2026-02-21T18:08:00+03:00
2026-02-21T18:08:00+03:00
происшествия
оренбургская область
оренбург
toyota corolla
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20260221/kad-2075996708.html
оренбургская область
оренбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, оренбург, toyota corolla, новый год
Происшествия, Оренбургская область, Оренбург, Toyota Corolla, Новый год
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с иномарками