В Омской области две женщины пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 20.02.2026
09:09 20.02.2026
В Омской области две женщины пострадали в ДТП с автобусом
В Омской области две женщины пострадали в ДТП с автобусом
Две женщины пострадали в ДТП между автобусом с 17-ю пассажирами и легковой машиной в Омской области, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 20.02.2026
В Омской области две женщины пострадали в ДТП с автобусом

В Омской области две женщины пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой

© РИА Новости / Александр Кряжев
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
ОМСК, 20 фев - РИА Новости. Две женщины пострадали в ДТП между автобусом с 17-ю пассажирами и легковой машиной в Омской области, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Авария произошла вечером в четверг. 32-летняя женщина за рулем "Мазды" на седьмом километре дороги "Калачинск-Ивановка-Кабанье" в Омской области выезжала на трассу. Она не пропустила рейсовый автобус ПАЗ, следовавший по маршруту "Калачинск-Ивановка" с 17-ю пассажирами.
"После столкновения автобус съехал в кювет. В результате ДТП водитель автомобиля "Мазда" и ее 59-летняя мама, сидевшая на пассажирском сидении, с тяжелыми травмами доставлены в медицинское учреждение. Виновница аварии в реанимации. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали", - сообщили в пресс-службе.
Причины ДТП устанавливаются. Ход проверки случившегося находится на контроле прокуратуры.
