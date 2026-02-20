https://ria.ru/20260220/zhenschina-2075664847.html
В Омской области две женщины пострадали в ДТП с автобусом
Две женщины пострадали в ДТП между автобусом с 17-ю пассажирами и легковой машиной в Омской области, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 20.02.2026
происшествия
омская область
омская область
