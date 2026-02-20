https://ria.ru/20260220/mat-2075800159.html
Мать найденной на Валааме послушницы рассказала, где хочет похоронить дочь
Мать найденной на Валааме послушницы рассказала, где хочет похоронить дочь
Татьяна Устьянцева, мать найденной мертвой послушницы на Валааме в Карелии Натальи Простаковой, рассказала РИА Новости, что хочет похоронить дочь в свердловском
Мать найденной послушницы на Валааме хочет похоронить дочь на ее родине
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Татьяна Устьянцева, мать найденной мертвой послушницы на Валааме в Карелии Натальи Простаковой, рассказала РИА Новости, что хочет похоронить дочь в свердловском поселке Рефтинский, на ее родине, но не знает, как это выполнить, поскольку требуется перевозка тела.
Ранее стало известно, что уроженка Свердловской области
Наталья Простакова, которая приехала в Валаамский монастырь на послушание, после вечерней службы 2 февраля ушла в неизвестном направлении. В ее поисках были задействованы 150-200 человек, включая правоохранителей. В четверг в пресс-службе карельского отделения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" агентству рассказали, что Простакова найдена мертвой.
"Вот сейчас голова у меня об этом (где будет похоронена дочь – ред.) и болит. Ее оттуда привезти домой надо сюда, в поселок Рефтинский, где она жила, где она родилась. Но каким образом, я не знаю. Пока понятия не имею", – сказала Устьянцева.
Она отметила, что сообщений о том, что кто-то возьмет на себя решение вопроса с транспортировкой тела, ей не поступало, и добавила, что очень бы хотела, чтобы ей оказали помощь.
"Этот вопрос (с перевозкой тела дочери и похоронами - ред.) подвешенный, очень сильно меня беспокоит", - добавила собеседница агентства.