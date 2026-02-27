Более 20 человек обратились в врачу после посещения фудкорта в Волгодонске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев - РИА Новости. Более 20 человек, включая девять несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью после посещения фудкорта в Волгодонске Ростовской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"За медицинской помощью обратились 21 посетитель фудкорта в торговом центре Волгодонска. Среди них девять несовершеннолетних", - сказал собеседник агентства.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования уголовного дела будет установлено точное число пострадавших и дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических норм при оказании услуг общественного питания, отметили в региональном СК.
Прокуратура Ростовской области, в свою очередь, сообщила, что контролирует установление обстоятельств ухудшения самочувствия посетителей фудкорта в Волгодонске. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства", - добавили в ведомстве.
