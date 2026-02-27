Рейтинг@Mail.ru
Более 20 человек обратились в врачу после посещения фудкорта в Волгодонске - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/chp-2077251379.html
Более 20 человек обратились в врачу после посещения фудкорта в Волгодонске
Более 20 человек обратились в врачу после посещения фудкорта в Волгодонске - РИА Новости, 27.02.2026
Более 20 человек обратились в врачу после посещения фудкорта в Волгодонске
Более 20 человек, включая девять несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью после посещения фудкорта в Волгодонске Ростовской области, сообщили РИА... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T18:15:00+03:00
2026-02-27T18:15:00+03:00
происшествия
волгодонск
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20260225/cheljabinsk-2076671059.html
волгодонск
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгодонск, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), новый год
Происшествия, Волгодонск, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ), Новый год
Более 20 человек обратились в врачу после посещения фудкорта в Волгодонске

Более 20 человек обратились за медпомощью после посещения фудкорта в Волгодонске

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев - РИА Новости. Более 20 человек, включая девять несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью после посещения фудкорта в Волгодонске Ростовской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"За медицинской помощью обратились 21 посетитель фудкорта в торговом центре Волгодонска. Среди них девять несовершеннолетних", - сказал собеседник агентства.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования уголовного дела будет установлено точное число пострадавших и дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических норм при оказании услуг общественного питания, отметили в региональном СК.
Прокуратура Ростовской области, в свою очередь, сообщила, что контролирует установление обстоятельств ухудшения самочувствия посетителей фудкорта в Волгодонске. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства", - добавили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Челябинске возбудили дело после отравления подростков шаурмой
25 февраля, 15:43
 
ПроисшествияВолгодонскРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала