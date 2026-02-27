Более 20 человек обратились в врачу после посещения фудкорта в Волгодонске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев - РИА Новости. Более 20 человек, включая девять несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью после посещения фудкорта в Волгодонске Ростовской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.