https://ria.ru/20241226/banki-1991377988.html

Случаи отзыва лицензий у банков в России в 2021-2024 годах

Случаи отзыва лицензий у банков в России в 2021-2024 годах - РИА Новости, 26.12.2024

Случаи отзыва лицензий у банков в России в 2021-2024 годах

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у Коммерческого банка "Гарант-Инвест"... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T09:41:00+03:00

2024-12-26T09:41:00+03:00

2024-12-26T09:41:00+03:00

справки

россия

банки

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202426 декабря Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у Коммерческого банка "Гарант-Инвест" (КБ "Гарант-Инвест", Москва). По величине активов кредитная организация занимала 168 место в банковской системе РФ. Регулятор принял такое решение, руководствуясь тем, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков. Как отмечается, в ходе проведенной 25 декабря 2024 года во время внеплановой инспекционной проверки Банка России ревизии наличных денежных средств в хранилище ценностей КБ "Гарант-Инвест" выявлена крупная недостача. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам повлечет полную утрату банком собственных средств (капитала). С учетом этого в деятельности КБ "Гарант-Инвест" возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков.15 ноября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Банк Корпоративного Финансирования" ("Банк БКФ", Москва). По величине активов банк занимал 230-е место в банковской системе РФ. По информации регулятора, на протяжении длительного периода времени деятельность банка характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала. Регулятор неоднократно выявлял нарушения кредитной организацией регуляторных требований и ограничений на осуществление отдельных видов операций, вводившихся для защиты интересов кредиторов и вкладчиков. Кроме того, Банк БКФ был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, преимущественно направленных на вывод денежных средств за рубеж и допускал другие многочисленные нарушения. Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Банком БКФ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.17 июня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Автоградбанка (Набережные Челны, Татарстан). По информации регулятора, банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот. По величине активов кредитная организация занимала 218 место в банковской системе Российской Федерации.22 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества "Банк Стрела" (Москва). Как сообщил регулятор, банк специализировался на переводах между "Киви банком" и иными участниками рынка. Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом и являлись высокорисковыми. По величине активов кредитная организация занимала 321-е место в банковской системе Российской Федерации.28 февраля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Гефест" (Кимры, Тверская область). Согласно сообщению регулятора, в связи с неэффективностью и кэптивным характером бизнес банка на протяжении длительного периода являлся убыточным. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами. При этом более 60% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. На фоне этого кредитная организация совершала операции, обеспечивавшие формальное соблюдение требований к величине капитала. Кроме того, банком "Гефест" игнорировались предписания регулятора об устранении выявленных в его деятельности нарушений в области информационной безопасности. По величине активов кредитная организация занимала 336-е место в банковской системе Российской Федерации.21 февраля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". Как рассказали в Банке России, "Киви банк" систематически нарушал законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Так, организация была вовлечена в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино. При этом ЦБ установил многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и операций по ним.202212 августа Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО "Кросна-Банк". Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов и пр. По величине активов, согласно данным регулятора, она занимала 290-е место в банковской системе РФ. C 2019 года "Кросна-Банк" был устойчиво операционно убыточен.11 февраля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО "Консервативный коммерческий банк" (ККБ). В ЦБ отметили, что ККБ нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, нормативные акты ЦБ, а также требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация занимала 164-е место в банковской системе РФ.20211 ноября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Спутник" (Самара) в связи с полной утратой им собственного капитала. По величине активов кредитная организация занимала 295-е место в банковской системе Российской Федерации.8 октября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Орбанк" (Москва). Регулятор пояснил, что банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физлиц. Кроме того, банк нарушал требования нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По величине активов, согласно данным ЦБ, "Орбанк" на 1 сентября занимал 289-е место в банковской системе РФ.17 сентября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Платина" (Москва) за расчеты с нелегальными казино. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк "Платина" на 1 сентября занимал 246-е место в банковской системе РФ.6 августа Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества "КС БАНК" (Саранск, Мордовия). По величине активов кредитная организация занимала 176-е место в банковской системе Российской Федерации. "КС БАНК" занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе трижды вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.23 июля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества "Руна-банк" (Москва). По величине активов кредитная организация занимала 308-е место в банковской системе Российской Федерации. Банк России принял такое решение в связи с тем, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.25 июня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества "Актив банк" (Саранск). По величине активов кредитная организация занимала 192-е место в банковской системе Российской Федерации. Банк России принял такое решение в связи с тем, что банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения и пр.9 июня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка энергетического машиностроения (Энергомашбанк) (ПАО "Энергомашбанк", Санкт-Петербург). По величине активов кредитная организация занимала 145-е место в банковской системе Российской Федерации. Банк России принял такое решение в связи с тем, что Энергомашбанк полностью утратил собственные средства (капитал), реализовывал высоко-рисковую бизнес-модель, занижая величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, нормативные акты Банка России и предписания Банка России.4 июня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества Банк "Резервные финансы и инвестиции" (АО "РФИ Банк", Москва). По величине активов кредитная организация занимала 328-е место в банковской системе Российской Федерации. Банк России принял такое решение в связи с тем, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Деятельность банка характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами.28 мая Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества "Заубер Банк" (Санкт-Петербург). По величине активов кредитная организация занимала 227-е место в банковской системе Российской Федерации. Банк России принял такое решение в связи с тем, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.28 мая Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного Коммерческого Банка "ИРС" (Москва). По величине активов кредитная организация занимала 317-е место в банковской системе Российской Федерации. Банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры.23 апреля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у пермского Профессионального инвестиционного банка. ЦБ принял такое решение, поскольку банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Также кредитная организация нарушала федеральные законы и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков. Банк на 1 апреля по величине активов занимал 315-е место в банковской системе России.16 апреля ЦБ РФ отозвал лицензию у московского Интерпромбанка. Банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудам и совершал сделки с непрофильными активами для искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения, а регулятор неоднократно применял к банку меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков. По величине активов, согласно данным ЦБ, Интерпромбанк на 1 апреля занимал 151-е место в банковской системе РФ.16 апреля ЦБ РФ отозвал у екатеринбургского банка "Нейва" лицензию на осуществление банковских операций. В своем релизе регулятор, помимо достаточно частой причины отзыва лицензий – неоднократного нарушения антиотмывочного законодательства, – указал, что банк в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физлицам. Регулятор за последний год неоднократно применял к банку меры, включая ограничение отдельных банковских операций. По данным ЦБ, банк "Нейва" занимал 188-е место в российской банковской системе по размеру активов.9 апреля ЦБ РФ отозвал у московского Нефтепромбанка лицензию на осуществление банковских операций. Как пояснял регулятор, в результате проводившейся Нефтепромбанком на протяжении 2020-2021 годов высокорискованной кредитной политики на балансе кредитной организации образовалась существенная часть потенциально невозвратных ссуд физических лиц. Указанные операции обладали признаками вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, и ЦБ неоднократно направлял в адрес банка предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило фактическую утрату его собственных средств (капитала). По величине активов, согласно данным ЦБ, Нефтепромбанк на 1 марта занимал 201-е место в банковской системе РФ.2 апреля ЦБ РФ отозвал у МайкопБанка (Майкоп, Республика Адыгея) лицензию на осуществление банковских операций. Как пояснил регулятор, более половины кредитного портфеля МайкопБанка составляли проблемные ссуды. По величине активов кредитная организация занимала 321-е место в банковской системе Российской Федерации.2 апреля ЦБ РФ отозвал у московского "Геобанка" лицензию на осуществление банковских операций. "Геобанк" использовал для основной деятельности помещения, арендованные на основании неоднократно пролонгировавшихся договоров, которые признавались краткосрочными и учитывались на балансе с нарушением требований нормативных актов Банка России. Кроме того, кредитная организация несвоевременно отражала в бухгалтерском учете расходы по указанным сделкам. По величине активов кредитная организация занимала 354-е место в банковской системе Российской Федерации.26 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Мегаполис" (Чебоксары, Чувашия). Регулятор отметил, что банк "Мегаполис" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков и на осуществление операций по купле-продаже наличной иностранной валюты физическими лицами. По величине активов кредитная организация занимала 234-е место в банковской системе РФ.19 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "ЮМК банк" (Краснодар). Банк России заявил, что "ЮМК банк" допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По величине активов кредитная организация занимала 222-е место в банковской системе РФ.12 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка "Современные Стандарты Бизнеса" (Москва). Отмечалось, что деятельность банка была ориентирована на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. По величине активов кредитная организация занимала 352-е место в банковской системе РФ.12 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества коммерческий банк "ФорБанк" (Москва). Отмечается, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков; а также допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По величине активов кредитная организация занимала 221-е место в банковской системе Российской Федерации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, банки