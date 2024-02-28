https://ria.ru/20240228/litsenziya-1929905799.html
ЦБ отозвал лицензию у банка "Гефест"
ЦБ отозвал лицензию у банка "Гефест" - РИА Новости, 28.02.2024
ЦБ отозвал лицензию у банка "Гефест"
ЦБ отозвал лицензию у банка "Гефест" из города Кимры Тверской области, сообщается на сайте регулятора. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T08:36
2024-02-28T08:36
2024-02-28T15:03
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. ЦБ отозвал лицензию у банка "Гефест" из города Кимры Тверской области, сообщается на сайте регулятора."Банк России приказом от 28.02.2024 № ОД-321 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Гефест", — говорится в релизе.В ЦБ пояснили, что "Гефест" нарушал банковское законодательство, из-за чего к нему не раз применяли меры, в том числе вводили ограничения на привлечение средств вкладчиков. Кроме того, банк не соблюдал требования закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.Бизнес "Гефеста" уже долгое время был убыточным, отметил регулятор. Так, существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами. А более 60 процентов портфеля составляли низкокачественные ссуды.По величине активов банк занимал 336-е место среди российских кредитных организаций. В ЦБ напомнили, что он был участником системы страхования вкладов, поэтому клиентам вернут их деньги полностью, включая проценты, если сумма не превышает 1,4 миллиона рублей.
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центральный банк рф (цб рф), россия, происшествия
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Происшествия
ЦБ отозвал лицензию у банка "Гефест"
ЦБ отозвал лицензию на осуществление операций у банка "Гефест"
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
ЦБ отозвал лицензию у банка "Гефест" из города Кимры Тверской области, сообщается на сайте
регулятора.
"Банк России
приказом от 28.02.2024 № ОД-321 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Гефест", — говорится в релизе.
В ЦБ пояснили, что "Гефест" нарушал банковское законодательство, из-за чего к нему не раз применяли меры, в том числе вводили ограничения на привлечение средств вкладчиков. Кроме того, банк не соблюдал требования закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Бизнес "Гефеста" уже долгое время был убыточным, отметил регулятор. Так, существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами. А более 60 процентов портфеля составляли низкокачественные ссуды.
По величине активов банк занимал 336-е место среди российских кредитных организаций. В ЦБ напомнили, что он был участником системы страхования вкладов, поэтому клиентам вернут их деньги полностью, включая проценты, если сумма не превышает 1,4 миллиона рублей.
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