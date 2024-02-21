https://ria.ru/20240221/bank-1928642254.html

У КИВИ Банка отозвали лицензию

У КИВИ Банка отозвали лицензию - РИА Новости, 21.02.2024

У КИВИ Банка отозвали лицензию

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка, сообщил регулятор. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T09:07

2024-02-21T09:07

2024-02-21T10:51

экономика

россия

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка, сообщил регулятор."Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 февраля 2024 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) КИВИ Банк (АО), рег. № 2241, г. Москва (приказ Банка России от 21 февраля 2024 года №ОД-266)", — уточнили в ЦБ.Регулятор принял такое решение, так как КИВИ Банк систематически нарушал законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.Организация не выступала значимым кредитором реального сектора экономики, она была вовлечена в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино.При этом ЦБ установил многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и операций по ним, что создавало значительные риски для граждан.Как уточнил регулятор, информацию об операциях КИВИ Банка, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направили в правоохранительные органы.Также КИВИ Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, из-за чего регулятор за последние 12 месяцев пять раз применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций.Регулятор также отметил, что прекращение деятельности КИВИ Банка не окажет существенного влияния на возможности граждан и юрлиц осуществлять расчеты и переводы.Вкладчикам банка вернут суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика, включая начисленные проценты по вкладам. В свою очередь, в Агентстве по страхованию вкладов сообщили, что начнут выплаты вкладчикам КИВИ Банка не позднее 6 марта 2024 года. Организация предварительно оценила страховые выплаты в 4,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20221102/ubs-1828769281.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)