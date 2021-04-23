https://ria.ru/20210423/litsenziya-1729567084.html

ЦБ отозвал лицензию у Проинвестбанка

ЦБ отозвал лицензию у Проинвестбанка

Банк России отозвал лицензию у пермского Профессионального инвестиционного банка, говорится в сообщении ЦБ. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T06:57

2021-04-23T06:57

2021-04-23T10:44

агентство по страхованию вкладов

россия

центральный банк рф (цб рф)

москва

экономика

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Банк России отозвал лицензию у пермского Профессионального инвестиционного банка, говорится в сообщении ЦБ.Регулятор объяснил, что кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. К отзыву лицензии привело и завышение стоимости имущества для искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия реального финансового положения Проинвестбанка.Кроме того, он нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России. ЦБ на протяжении года неоднократно применял к организации меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.В регуляторе добавили, что значительную долю активов составляли ссудная задолженность, а также имущество, не применяемое в основной деятельности. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля Проинвестбанк проводил операции, нацеленные на искусственное поддержание величины капитала для обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности."Банк России неоднократно направлял в адрес Проинвестбанка предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства", — подчеркнули в ЦБ.Это в итоге привело к угрозе интересам кредиторов и вкладчиков.Проинвестбанк на 1 апреля по величине активов занимал 315 место в банковской системе России. Кредитная организация участвует в системе страхования вкладов.Выплаты вкладчикам банка, как отметили в Агентстве по страхованию вкладов, начнутся не позднее 7 мая этого года.

https://ria.ru/20210416/litsenziya-1728511681.html

https://ria.ru/20210416/bank-1728529107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агентство по страхованию вкладов, россия, центральный банк рф (цб рф), москва, экономика