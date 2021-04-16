https://ria.ru/20210416/litsenziya-1728551703.html
В банке "Нейва" назвали причину отзыва лицензии
В банке "Нейва" назвали причину отзыва лицензии
Отзыв лицензии у екатеринбургского банка "Нейва" может быть связан с торговлей валютой в больших объемах, но это многие годы было обычной деятельностью... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T12:22
2021-04-16T12:22
2021-04-16T15:17
екатеринбург
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Отзыв лицензии у екатеринбургского банка "Нейва" может быть связан с торговлей валютой в больших объемах, но это многие годы было обычной деятельностью организации, заявил председатель правления банка Константин Левушкин.ЦБ РФ с 16 апреля отозвал у банка лицензию. В своем релизе регулятор, помимо достаточно частой причины отзыва лицензий - неоднократного нарушения антиотмывочного законодательства, - указал, что банк в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физлицам. Регулятор за последний год неоднократно применял к банку меры, включая ограничение отдельных банковских операций.Как передает корреспондент РИА Новости, вкладчики лишенного лицензии банка пришли к главному офису в Екатеринбурге, к ним вышел председатель правления организации."Здесь нас расстраивает, что регулятор без объявления войны, без объяснения причин - я без пяти девять об этом узнал. А мы действительно торговали валютой в больших объемах, и все эти годы - это была обычная деятельность", - добавил предправления банка.По данным ЦБ, банк "Нейва" занимал 188-е место в российской банковской системе по размеру активов.Агентство по страхованию вкладов сообщило, что выплаты вкладчикам "Нейвы" начнутся не позднее 30 апреля. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позже 22 апреля.
https://ria.ru/20210415/banki-1728337954.html
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екатеринбург, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Отзыв лицензии у екатеринбургского банка "Нейва" может быть связан с торговлей валютой в больших объемах, но это многие годы было обычной деятельностью организации, заявил председатель правления банка Константин Левушкин.
ЦБ РФ с 16 апреля отозвал у банка лицензию. В своем релизе регулятор, помимо достаточно частой причины отзыва лицензий - неоднократного нарушения антиотмывочного законодательства, - указал, что банк в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физлицам. Регулятор за последний год неоднократно применял к банку меры, включая ограничение отдельных банковских операций.
Как передает корреспондент РИА Новости, вкладчики лишенного лицензии банка пришли к главному офису в Екатеринбурге
, к ним вышел председатель правления организации.
"К сожалению, новости не шутка. У банка отозвали лицензию. Причина банальная - валютно-обменные операции", - заявил Левушкин. Он предположил, что отзыв лицензии может быть связан с геополитической ситуацией и вчерашним введением санкций США
против российского госдолга.
"Здесь нас расстраивает, что регулятор без объявления войны, без объяснения причин - я без пяти девять об этом узнал. А мы действительно торговали валютой в больших объемах, и все эти годы - это была обычная деятельность", - добавил предправления банка.
По данным ЦБ
, банк "Нейва" занимал 188-е место в российской банковской системе по размеру активов.
Агентство по страхованию вкладов
сообщило, что выплаты вкладчикам "Нейвы" начнутся не позднее 30 апреля. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позже 22 апреля.