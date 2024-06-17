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Центробанк отозвал лицензию у Автоградбанка - РИА Новости, 17.06.2024
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08:36 17.06.2024 (обновлено: 10:55 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/bank-1953317795.html
Центробанк отозвал лицензию у Автоградбанка
Центробанк отозвал лицензию у Автоградбанка - РИА Новости, 17.06.2024
Центробанк отозвал лицензию у Автоградбанка
Банк России с сегодняшнего дня отозвал лицензию у Автоградбанка из Набережных Челнов, следует из сообщения регулятора. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T08:36
2024-06-17T10:55
экономика
россия
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Банк России с сегодняшнего дня отозвал лицензию у Автоградбанка из Набережных Челнов, следует из сообщения регулятора."Банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот", — пояснили в ЦБ.Кроме того, по результатам дистанционного надзора и инспекционной проверки регулятор установил, что Автоградбанк регулярно нарушал антиотмывочное законодательство и законы о противодействии финансированию терроризма. По величине активов Автоградбанк занимал 218-е место среди российских кредитных организаций. Он был участником системы страхования вкладов. В банк назначили временную администрацию, функции которой будет выполнять АСВ.Страховая ответственность агентства оценивается в 2,38 миллиарда рублей. АСВ обещает начать выплаты не позже 1 июля.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк отозвал лицензию у Автоградбанка

ЦБ отозвал лицензию у Автоградбанка из Набережных Челнов

© Фото : АО "Автоградбанк"/ВКонтактеЗдание "Автоградбанка" в городе Набережные Челны
Здание Автоградбанка в городе Набережные Челны - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : АО "Автоградбанк"/ВКонтакте
Здание "Автоградбанка" в городе Набережные Челны. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Банк России с сегодняшнего дня отозвал лицензию у Автоградбанка из Набережных Челнов, следует из сообщения регулятора.
"Банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот", — пояснили в ЦБ.
Кроме того, по результатам дистанционного надзора и инспекционной проверки регулятор установил, что Автоградбанк регулярно нарушал антиотмывочное законодательство и законы о противодействии финансированию терроризма.
По величине активов Автоградбанк занимал 218-е место среди российских кредитных организаций. Он был участником системы страхования вкладов. В банк назначили временную администрацию, функции которой будет выполнять АСВ.
Страховая ответственность агентства оценивается в 2,38 миллиарда рублей. АСВ обещает начать выплаты не позже 1 июля.
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