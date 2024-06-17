https://ria.ru/20240617/bank-1953317795.html

Центробанк отозвал лицензию у Автоградбанка

Центробанк отозвал лицензию у Автоградбанка - РИА Новости, 17.06.2024

Центробанк отозвал лицензию у Автоградбанка

Банк России с сегодняшнего дня отозвал лицензию у Автоградбанка из Набережных Челнов, следует из сообщения регулятора. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T08:36

2024-06-17T08:36

2024-06-17T10:55

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Банк России с сегодняшнего дня отозвал лицензию у Автоградбанка из Набережных Челнов, следует из сообщения регулятора."Банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот", — пояснили в ЦБ.Кроме того, по результатам дистанционного надзора и инспекционной проверки регулятор установил, что Автоградбанк регулярно нарушал антиотмывочное законодательство и законы о противодействии финансированию терроризма. По величине активов Автоградбанк занимал 218-е место среди российских кредитных организаций. Он был участником системы страхования вкладов. В банк назначили временную администрацию, функции которой будет выполнять АСВ.Страховая ответственность агентства оценивается в 2,38 миллиарда рублей. АСВ обещает начать выплаты не позже 1 июля.

https://ria.ru/20240326/litsenziya-1935788804.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)