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ЦБ отозвал лицензию у банка "Стрела" - РИА Новости, 22.03.2024
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08:38 22.03.2024 (обновлено: 10:21 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/litsenziya-1934843949.html
ЦБ отозвал лицензию у банка "Стрела"
ЦБ отозвал лицензию у банка "Стрела" - РИА Новости, 22.03.2024
ЦБ отозвал лицензию у банка "Стрела"
Центробанк отозвал лицензию у банка "Стрела", сообщил регулятор на сайте. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T08:38
2024-03-22T10:21
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Центробанк отозвал лицензию у банка "Стрела", сообщил регулятор на сайте."По величине активов кредитная организация занимала 321-е место в банковской системе Российской Федерации", - говорится в сообщении.Она специализировалась на переводах между "Киви банком" и иными участниками рынка. ЦБ оценивает эти операции как высокорисковые. В конце февраля Банк России отозвал лицензию у "Киви банка". Как сообщил регулятор, он был вовлечен в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино.Кроме того, ЦБ установил многочисленные случат открытия банком "Qiwi-кошельков" с использованием персональных данных физлиц без их ведома и операций по ним.
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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Россия
ЦБ отозвал лицензию у банка "Стрела"

ЦБ отозвал 22 марта лицензию у банка "Стрела", занимавшегося переводами Qiwi

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Центробанк отозвал лицензию у банка "Стрела", сообщил регулятор на сайте.
"По величине активов кредитная организация занимала 321-е место в банковской системе Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Она специализировалась на переводах между "Киви банком" и иными участниками рынка. ЦБ оценивает эти операции как высокорисковые.
В конце февраля Банк России отозвал лицензию у "Киви банка". Как сообщил регулятор, он был вовлечен в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино.
Кроме того, ЦБ установил многочисленные случат открытия банком "Qiwi-кошельков" с использованием персональных данных физлиц без их ведома и операций по ним.
Страница сайта QIWI на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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