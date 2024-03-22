https://ria.ru/20240322/litsenziya-1934843949.html
ЦБ отозвал лицензию у банка "Стрела"
ЦБ отозвал лицензию у банка "Стрела" - РИА Новости, 22.03.2024
ЦБ отозвал лицензию у банка "Стрела"
Центробанк отозвал лицензию у банка "Стрела", сообщил регулятор на сайте. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T08:38
2024-03-22T08:38
2024-03-22T10:21
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Центробанк отозвал лицензию у банка "Стрела", сообщил регулятор на сайте."По величине активов кредитная организация занимала 321-е место в банковской системе Российской Федерации", - говорится в сообщении.Она специализировалась на переводах между "Киви банком" и иными участниками рынка. ЦБ оценивает эти операции как высокорисковые. В конце февраля Банк России отозвал лицензию у "Киви банка". Как сообщил регулятор, он был вовлечен в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино.Кроме того, ЦБ установил многочисленные случат открытия банком "Qiwi-кошельков" с использованием персональных данных физлиц без их ведома и операций по ним.
https://ria.ru/20240221/otzyv_litsenzii-1928706276.html
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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Россия
ЦБ отозвал лицензию у банка "Стрела"
ЦБ отозвал 22 марта лицензию у банка "Стрела", занимавшегося переводами Qiwi