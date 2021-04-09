https://ria.ru/20210409/nefteprombank-1727469898.html

ЦБ отозвал лицензию у Нефтепромбанка

ЦБ отозвал лицензию у Нефтепромбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у АО "Нефтепромбанк". РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T08:44

2021-04-09T08:44

2021-04-09T09:29

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у АО "Нефтепромбанк".Решение действует с сегодняшнего дня. В сообщении регулятора говорится, что Нефтепромбанк утратил собственные средства, проводил операции с признаками вывода активов, а также не раз нарушал федеральные законы. За это к нему регулярно применяли санкции вплоть до ограничений на привлечение денег вкладчиков.Помимо этого, из-за высокорискованной кредитной политики руководства на балансе организации образовалась большая доля потенциально невозвратных ссуд физических лиц.По данным ЦБ, по величине активов Нефтепромбанк на 1 марта занимал 201-е место в банковской системе.Эта кредитная организация участвует в системе страхования вкладов. Таким образом, вкладчикам вернут сто процентов остатка, но не свыше застрахованной суммы в 1,4 миллиона рублей с учетом процентов. Выплаты начнутся не позднее 23 апреля.

https://ria.ru/20210407/stavka-1727117042.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика