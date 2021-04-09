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ЦБ отозвал лицензию у Нефтепромбанка
ЦБ отозвал лицензию у Нефтепромбанка
Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у АО "Нефтепромбанк". РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T08:44
2021-04-09T09:29
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у АО "Нефтепромбанк".Решение действует с сегодняшнего дня. В сообщении регулятора говорится, что Нефтепромбанк утратил собственные средства, проводил операции с признаками вывода активов, а также не раз нарушал федеральные законы. За это к нему регулярно применяли санкции вплоть до ограничений на привлечение денег вкладчиков.Помимо этого, из-за высокорискованной кредитной политики руководства на балансе организации образовалась большая доля потенциально невозвратных ссуд физических лиц.По данным ЦБ, по величине активов Нефтепромбанк на 1 марта занимал 201-е место в банковской системе.Эта кредитная организация участвует в системе страхования вкладов. Таким образом, вкладчикам вернут сто процентов остатка, но не свыше застрахованной суммы в 1,4 миллиона рублей с учетом процентов. Выплаты начнутся не позднее 23 апреля.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ отозвал лицензию у Нефтепромбанка

08:44 09.04.2021 (обновлено: 09:29 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у АО "Нефтепромбанк".
Решение действует с сегодняшнего дня. В сообщении регулятора говорится, что Нефтепромбанк утратил собственные средства, проводил операции с признаками вывода активов, а также не раз нарушал федеральные законы. За это к нему регулярно применяли санкции вплоть до ограничений на привлечение денег вкладчиков.
Помимо этого, из-за высокорискованной кредитной политики руководства на балансе организации образовалась большая доля потенциально невозвратных ссуд физических лиц.
По данным ЦБ, по величине активов Нефтепромбанк на 1 марта занимал 201-е место в банковской системе.
Эта кредитная организация участвует в системе страхования вкладов. Таким образом, вкладчикам вернут сто процентов остатка, но не свыше застрахованной суммы в 1,4 миллиона рублей с учетом процентов. Выплаты начнутся не позднее 23 апреля.
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