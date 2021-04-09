https://ria.ru/20210409/nefteprombank-1727469898.html
ЦБ отозвал лицензию у Нефтепромбанка
ЦБ отозвал лицензию у Нефтепромбанка
Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у АО "Нефтепромбанк". РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T08:44
2021-04-09T08:44
2021-04-09T09:29
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601973098_0:34:3099:1777_1920x0_80_0_0_a7d2988f31b3fffcc53cc0b74e98d1f6.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у АО "Нефтепромбанк".Решение действует с сегодняшнего дня. В сообщении регулятора говорится, что Нефтепромбанк утратил собственные средства, проводил операции с признаками вывода активов, а также не раз нарушал федеральные законы. За это к нему регулярно применяли санкции вплоть до ограничений на привлечение денег вкладчиков.Помимо этого, из-за высокорискованной кредитной политики руководства на балансе организации образовалась большая доля потенциально невозвратных ссуд физических лиц.По данным ЦБ, по величине активов Нефтепромбанк на 1 марта занимал 201-е место в банковской системе.Эта кредитная организация участвует в системе страхования вкладов. Таким образом, вкладчикам вернут сто процентов остатка, но не свыше застрахованной суммы в 1,4 миллиона рублей с учетом процентов. Выплаты начнутся не позднее 23 апреля.
https://ria.ru/20210407/stavka-1727117042.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601973098_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_e4b3e959cc94226396312ed509c1dbaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости.
Банк России
отозвал лицензию на осуществление операций у АО "Нефтепромбанк".
Решение действует с сегодняшнего дня. В сообщении регулятора говорится, что Нефтепромбанк утратил собственные средства, проводил операции с признаками вывода активов, а также не раз нарушал федеральные законы. За это к нему регулярно применяли санкции вплоть до ограничений на привлечение денег вкладчиков.
Помимо этого, из-за высокорискованной кредитной политики руководства на балансе организации образовалась большая доля потенциально невозвратных ссуд физических лиц.
По данным ЦБ
, по величине активов Нефтепромбанк на 1 марта занимал 201-е место в банковской системе.
Эта кредитная организация участвует в системе страхования вкладов. Таким образом, вкладчикам вернут сто процентов остатка, но не свыше застрахованной суммы в 1,4 миллиона рублей с учетом процентов. Выплаты начнутся не позднее 23 апреля.