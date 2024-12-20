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Озноб без температуры: причины, симптомы, что делать при слабости ночью и днем
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17:06 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/oznob-1767563024.html
Озноб без температуры: чем может быть вызван, лечение и профилактика
Озноб без температуры: причины, симптомы, что делать при слабости ночью и днем
Озноб без температуры: чем может быть вызван, лечение и профилактика
Традиционно такую реакцию организма, как озноб, связывают с началом ОРВИ, но он бывает даже при отсутствии температуры. Человек чувствует мурашки по телу,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:06:00+03:00
2024-12-20T17:06:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Традиционно такую реакцию организма, как озноб, связывают с началом ОРВИ, но он бывает даже при отсутствии температуры. Человек чувствует мурашки по телу, сильную слабость, а иногда даже боль. Такие ощущения периодически возникают и у взрослых,и у детей. Каковы причины этого явления, что делать, если знобит днем и ночью, какие могут быть последствия — в материале РИА Новости.Что такое ознобЧеловек испытывает озноб, когда мышцы тела сжимаются и расслабляются, пытаясь регулировать внутреннюю температуру организма. Иногда это происходит из-за холода, но также может быть попыткой иммунной системы бороться с инфекцией или болезнью.У озноба без температуры есть несколько причин для появления, например: анемия, аллергия, заболевания пищеварительной системы, камни в почках или недостаточная активность щитовидной железы. Такое состояние сопровождается дрожью, мурашками, “гусиной кожей”.У взрослыхУ большинства средняя температура колеблется в районе 37°C. Однако “нормальная” может варьироваться от 36 до 37,3°C. Температура тела естественным образом меняется. Но воздействие сильного холода может привести к переохлаждению, признаками которого являются дрожь и тремор.Озноб и лихорадка также могут быть вызваны легкими болезнями (простуда), или серьезными (грипп, малярия или менингит).У детейСредняя нормальная температура тела у детей составляет около 37°C. Обычно она поднимается в течение дня с минимума 36,3°C утром до максимума 37,6°C ближе к вечеру. У каждого ребенка свой температурный диапазон. Повышение до 38°C может быть вызвано физическими упражнениями, горячей ванной или пребыванием на улице в жаркую погоду.Озноб часто бывает у маленьких детей. Однако у младенцев, как правило, не развивается явный озноб. Поэтому повышенная температура у ребенка в возрасте полугода или младше – веский повод обратиться к врачу. Также помощь специалиста необходима при лихорадке в возрасте от шести месяцев до года, если родители не уверены в ее причине.Мурашки возникают из-за холодного воздуха. У детей постарше они могут быть вызваны сильными эмоциями, такими как шок или страх. При гусиной коже волоски на теле торчат, по этому признаку можно предположить, что ребенок чувствует себя плохо.Разновидности ознобаСуществует несколько видов озноба:По длительности различают:По частоте различают:Возможные причиныОзноб – симптом, который может оповещать о различных болезнях. Среди возможных причин его появления: инфекционные заболевания дыхательных путей, бактериальный эндокардит, заболевания пищеварительной системы, верхних и нижних мочевыводящих путей. От простуды, вирусов и инфекций температура поднимается не всегда. Именно поэтому при неожиданном и повторяющемся ознобе стоит обратиться за помощью к врачам. Особенно если к нему добавляются и другие симптомы, такие как слабость, головная боль, тошнота.Другие возможные причины:"Нельзя забывать о том, что сбивать температуру жаропонижающими средствами рекомендуется только при отметке 38° С и выше, - комментирует врач Ирина Решетова. — В противном случае препарат лишь помешает защитной функции организма или вызовет ряд побочных эффектов".ДиагностикаДля выявления причины озноба нужно обратиться к терапевту, после осмотра врач может направить к узкому специалисту. Он проводит тщательное обследование с целью выявления инфекционного очага, выясняет, какие еще симптомы беспокоят, уточняет, принимает ли пациент те или иные лекарства. В зависимости от предполагаемой причины появления озноба для уточнения диагноза врач может назначить клинический анализ крови, который позволяет выявить наличие инфекционно-воспалительных, аллергических заболеваний. Это также необходимо для того, чтобы исключить анемию.Помощь врача необходима, когда появление озноба вызвано серьезными хроническими заболеваниями или опасными состояниями. Особенно если он сопровождается лихорадкой, головной болью, расстройствами сознания, тошнотой, рвотой или головокружением.Методы леченияОзноб – это в первую очередь симптом, а не болезнь, поэтому лечение зависит от причины. Если он возникает из-за легкой инфекции, необходимо домашнее лечение с постельным режимом, употребление большого количества жидкости. Лучше всего оставаться в тепле. Если чувство холода связано с инфекционным заболеванием, могут развиться симптомы, связанные с интоксикацией организма. Тогда необходимо обращаться за помощью к врачу. Так же стоит поступать и при ознобе, связанном с обморожением.Народных средств лучше избегать, так как порой причины озноба неясны.ПоследствияУ озноба существуют потенциальные осложнения. Как только основная причина будет выявлена, лечение поможет предотвратить возможные последствия. Среди них:Озноб может свидетельствовать о заболеваниях, которые при отсутствии лечения вызывают тяжелые последствия, в том числе кому и отказ органов.ПрофилактикаОзноба можно избежать, тепло одеваясь. Лучше сделать выбор в пользу многослойной одежды, чтобы регулировать температуру тела. Сильное потоотделение, а затем простуда могут сильно снизить ее.Лучше избавиться от вредных привычек, при наличии диабета необходимо постоянно контролировать уровень сахара в крови. То же самое касается и других хронических заболеваний - нужно постоянное наблюдение.Если озноб начался неожиданно, можно выпить горячий шоколад, кофе или чай, чтобы повысить внутреннюю температуру тела. Но если причина мурашек - инфекция или другая проблема со здоровьем, здесь мало ограничиться только профилактикой, нужно искоренить причину, вызывающую озноб.
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Озноб без температуры: чем может быть вызван, лечение и профилактика

© Depositphotos.com / racornОзноб
Озноб - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Depositphotos.com / racorn
Озноб
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Дзен
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Традиционно такую реакцию организма, как озноб, связывают с началом ОРВИ, но он бывает даже при отсутствии температуры. Человек чувствует мурашки по телу, сильную слабость, а иногда даже боль. Такие ощущения периодически возникают и у взрослых,и у детей. Каковы причины этого явления, что делать, если знобит днем и ночью, какие могут быть последствия — в материале РИА Новости.

Что такое озноб

Человек испытывает озноб, когда мышцы тела сжимаются и расслабляются, пытаясь регулировать внутреннюю температуру организма. Иногда это происходит из-за холода, но также может быть попыткой иммунной системы бороться с инфекцией или болезнью.
У озноба без температуры есть несколько причин для появления, например: анемия, аллергия, заболевания пищеварительной системы, камни в почках или недостаточная активность щитовидной железы. Такое состояние сопровождается дрожью, мурашками, “гусиной кожей”.

У взрослых

У большинства средняя температура колеблется в районе 37°C. Однако “нормальная” может варьироваться от 36 до 37,3°C. Температура тела естественным образом меняется. Но воздействие сильного холода может привести к переохлаждению, признаками которого являются дрожь и тремор.
Озноб и лихорадка также могут быть вызваны легкими болезнями (простуда), или серьезными (грипп, малярия или менингит).

У детей

Средняя нормальная температура тела у детей составляет около 37°C. Обычно она поднимается в течение дня с минимума 36,3°C утром до максимума 37,6°C ближе к вечеру. У каждого ребенка свой температурный диапазон. Повышение до 38°C может быть вызвано физическими упражнениями, горячей ванной или пребыванием на улице в жаркую погоду.
Озноб часто бывает у маленьких детей. Однако у младенцев, как правило, не развивается явный озноб. Поэтому повышенная температура у ребенка в возрасте полугода или младше – веский повод обратиться к врачу. Также помощь специалиста необходима при лихорадке в возрасте от шести месяцев до года, если родители не уверены в ее причине.
Мурашки возникают из-за холодного воздуха. У детей постарше они могут быть вызваны сильными эмоциями, такими как шок или страх. При гусиной коже волоски на теле торчат, по этому признаку можно предположить, что ребенок чувствует себя плохо.
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Разновидности озноба

Существует несколько видов озноба:
  1. 1.
    Связанный с повышенной температурой;
  2. 2.
    Возникающий при нормальной температуре тела;
  3. 3.
    Возникающий при сильном переохлаждении.
По длительности различают:
  1. 1.
    Постоянный озноб – продолжается больше часа;
  2. 2.
    Кратковременный озноб – длится несколько минут.
По частоте различают:
  1. 1.
    Однократный озноб – характерен для инфекционных заболеваний, таких как грипп или ангина, при аллергических реакциях.
  2. 2.
    Многократный озноб – озноб и лихорадка сменяются нормальной температурой (это происходит волнами).
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Возможные причины

Озноб – симптом, который может оповещать о различных болезнях. Среди возможных причин его появления: инфекционные заболевания дыхательных путей, бактериальный эндокардит, заболевания пищеварительной системы, верхних и нижних мочевыводящих путей. От простуды, вирусов и инфекций температура поднимается не всегда. Именно поэтому при неожиданном и повторяющемся ознобе стоит обратиться за помощью к врачам. Особенно если к нему добавляются и другие симптомы, такие как слабость, головная боль, тошнота.
Другие возможные причины:
  • Заболевания эндокринной системы. Проявлениям озноба подвержены пациенты с недостаточной функцией щитовидной железы. Низкий уровень сахара в крови также вызывает дрожь в теле, он характерен для людей с диабетом. По данным Американской ассоциации диабета (ADA), низкий уровень сахара в крови провоцирует легкие симптомы, такие как тремор, а также более серьезные — проблемы со зрением и судороги. Это происходит в момент резкого снижения уровня глюкозы. Для женщин причиной озноба могут стать и гормональные скачки, например, при наступлении климактерического периода.
  • Гипертонический криз. Такое тяжелое состояние, как гипертонический криз, обусловлено чрезмерным повышением артериального давления. Оно требует принятия срочных мер для предотвращения повреждения органов.
  • Онкологические заболевания. Озноб не может трактоваться как универсальный симптом при наличии онкологии. Это применимо только для ряда поражаемых зон.
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  • Туберкулез. При этом заболевании может не быть никаких симптомов. На начальной стадии врачи называют инфекцию “латентным туберкулезом”. Но если бактерии начнут интенсивно размножаться, болезнь вступит в активную фазу. В этом случае не прекращается сильный кашель, который может длиться три недели или дольше и сопровождаться кровью или слизью, болью в груди, потерей веса, усталостью и в том числе ознобом.
  • Малярия. Это заболевание, вызываемое инфекцией и передающееся через укусы комаров. Люди, страдающие малярией, обычно переносят ее с высокой температурой и ознобом.
  • Аллергическая реакция. Аллергия тоже может сопровождаться ощущением холода, при этом не обязательно с повышением температуры. Однако озноб чаще всего — не единственный аллергический симптом. Также возможен, зуд, сыпь, чихание, отек Квинке и другие признаки.
  • Переохлаждение. Это опасное состояние, предупредить которое организм пытается с помощью озноба. Мышцы тела сокращаются, чтобы восстановить внутреннее тепло организма, это и вызывает озноб. Поэтому необходимо быстро переодеться в теплые вещи и максимально согреться изнутри.
  • Анемия происходит из-за дефицита железа в организме. Наиболее распространенные симптомы включают усталость, бледность и озноб. Эта болезнь может развиться из-за неправильного питания, возраста, хронических заболеваний или употребления определенных лекарств.
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  • Коронавирус. Среди множественных симптомов коронавируса врачи выделяют и озноб. Утверждать, что этот симптом проявляется у всех заболевших, нельзя. Здесь скорее речь идет об ознобе, вызванном температурой.
  • Стресс. Иногда психоэмоциональное напряжение становится причиной сильного озноба. Температура тела при этом может быть в пределах нормы. Стоит обратиться к неврологу, чтобы исключить возможные расстройства функции вегетативной нервной системы, вызванной стрессом. В случае неожиданного и резкого озноба можно выпить седативный препарат, чтобы снизить концентрацию адреналина в крови. Перед использованием необходимо посоветоваться с врачом.
«
"Нельзя забывать о том, что сбивать температуру жаропонижающими средствами рекомендуется только при отметке 38° С и выше, - комментирует врач Ирина Решетова. — В противном случае препарат лишь помешает защитной функции организма или вызовет ряд побочных эффектов".
© Depositphotos.com / photographee.euЗаболевшая женщина
Заболевшая женщина - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© Depositphotos.com / photographee.eu
Заболевшая женщина

Диагностика

Для выявления причины озноба нужно обратиться к терапевту, после осмотра врач может направить к узкому специалисту. Он проводит тщательное обследование с целью выявления инфекционного очага, выясняет, какие еще симптомы беспокоят, уточняет, принимает ли пациент те или иные лекарства. В зависимости от предполагаемой причины появления озноба для уточнения диагноза врач может назначить клинический анализ крови, который позволяет выявить наличие инфекционно-воспалительных, аллергических заболеваний. Это также необходимо для того, чтобы исключить анемию.
Помощь врача необходима, когда появление озноба вызвано серьезными хроническими заболеваниями или опасными состояниями. Особенно если он сопровождается лихорадкой, головной болью, расстройствами сознания, тошнотой, рвотой или головокружением.

Методы лечения

Озноб – это в первую очередь симптом, а не болезнь, поэтому лечение зависит от причины. Если он возникает из-за легкой инфекции, необходимо домашнее лечение с постельным режимом, употребление большого количества жидкости. Лучше всего оставаться в тепле. Если чувство холода связано с инфекционным заболеванием, могут развиться симптомы, связанные с интоксикацией организма. Тогда необходимо обращаться за помощью к врачу. Так же стоит поступать и при ознобе, связанном с обморожением.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМужчина торгует валенками
Мужчина торгует валенками - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мужчина торгует валенками
Народных средств лучше избегать, так как порой причины озноба неясны.

Последствия

У озноба существуют потенциальные осложнения. Как только основная причина будет выявлена, лечение поможет предотвратить возможные последствия. Среди них:
  • обезвоживание из-за снижения потребления жидкости,
  • лихорадка и повышенное потоотделение,
  • диарея или рвота, судороги, шок.
Озноб может свидетельствовать о заболеваниях, которые при отсутствии лечения вызывают тяжелые последствия, в том числе кому и отказ органов.

Профилактика

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Озноба можно избежать, тепло одеваясь. Лучше сделать выбор в пользу многослойной одежды, чтобы регулировать температуру тела. Сильное потоотделение, а затем простуда могут сильно снизить ее.
Лучше избавиться от вредных привычек, при наличии диабета необходимо постоянно контролировать уровень сахара в крови. То же самое касается и других хронических заболеваний - нужно постоянное наблюдение.
Если озноб начался неожиданно, можно выпить горячий шоколад, кофе или чай, чтобы повысить внутреннюю температуру тела. Но если причина мурашек - инфекция или другая проблема со здоровьем, здесь мало ограничиться только профилактикой, нужно искоренить причину, вызывающую озноб.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаМужчина наливает горячий чай во время массовых гуляний
Мужчина наливает горячий чай во время массовых гуляний - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Мужчина наливает горячий чай во время массовых гуляний
 
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