https://ria.ru/20241220/oznob-1767563024.html

Озноб без температуры: чем может быть вызван, лечение и профилактика

Озноб без температуры: причины, симптомы, что делать при слабости ночью и днем

Озноб без температуры: чем может быть вызван, лечение и профилактика

Традиционно такую реакцию организма, как озноб, связывают с началом ОРВИ, но он бывает даже при отсутствии температуры. Человек чувствует мурашки по телу,... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:06:00+03:00

2024-12-20T17:06:00+03:00

2024-12-20T17:06:00+03:00

здоровье - общество

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аденовирусная инфекция

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Традиционно такую реакцию организма, как озноб, связывают с началом ОРВИ, но он бывает даже при отсутствии температуры. Человек чувствует мурашки по телу, сильную слабость, а иногда даже боль. Такие ощущения периодически возникают и у взрослых,и у детей. Каковы причины этого явления, что делать, если знобит днем и ночью, какие могут быть последствия — в материале РИА Новости.Что такое ознобЧеловек испытывает озноб, когда мышцы тела сжимаются и расслабляются, пытаясь регулировать внутреннюю температуру организма. Иногда это происходит из-за холода, но также может быть попыткой иммунной системы бороться с инфекцией или болезнью.У озноба без температуры есть несколько причин для появления, например: анемия, аллергия, заболевания пищеварительной системы, камни в почках или недостаточная активность щитовидной железы. Такое состояние сопровождается дрожью, мурашками, “гусиной кожей”.У взрослыхУ большинства средняя температура колеблется в районе 37°C. Однако “нормальная” может варьироваться от 36 до 37,3°C. Температура тела естественным образом меняется. Но воздействие сильного холода может привести к переохлаждению, признаками которого являются дрожь и тремор.Озноб и лихорадка также могут быть вызваны легкими болезнями (простуда), или серьезными (грипп, малярия или менингит).У детейСредняя нормальная температура тела у детей составляет около 37°C. Обычно она поднимается в течение дня с минимума 36,3°C утром до максимума 37,6°C ближе к вечеру. У каждого ребенка свой температурный диапазон. Повышение до 38°C может быть вызвано физическими упражнениями, горячей ванной или пребыванием на улице в жаркую погоду.Озноб часто бывает у маленьких детей. Однако у младенцев, как правило, не развивается явный озноб. Поэтому повышенная температура у ребенка в возрасте полугода или младше – веский повод обратиться к врачу. Также помощь специалиста необходима при лихорадке в возрасте от шести месяцев до года, если родители не уверены в ее причине.Мурашки возникают из-за холодного воздуха. У детей постарше они могут быть вызваны сильными эмоциями, такими как шок или страх. При гусиной коже волоски на теле торчат, по этому признаку можно предположить, что ребенок чувствует себя плохо.Разновидности ознобаСуществует несколько видов озноба:По длительности различают:По частоте различают:Возможные причиныОзноб – симптом, который может оповещать о различных болезнях. Среди возможных причин его появления: инфекционные заболевания дыхательных путей, бактериальный эндокардит, заболевания пищеварительной системы, верхних и нижних мочевыводящих путей. От простуды, вирусов и инфекций температура поднимается не всегда. Именно поэтому при неожиданном и повторяющемся ознобе стоит обратиться за помощью к врачам. Особенно если к нему добавляются и другие симптомы, такие как слабость, головная боль, тошнота.Другие возможные причины:"Нельзя забывать о том, что сбивать температуру жаропонижающими средствами рекомендуется только при отметке 38° С и выше, - комментирует врач Ирина Решетова. — В противном случае препарат лишь помешает защитной функции организма или вызовет ряд побочных эффектов".ДиагностикаДля выявления причины озноба нужно обратиться к терапевту, после осмотра врач может направить к узкому специалисту. Он проводит тщательное обследование с целью выявления инфекционного очага, выясняет, какие еще симптомы беспокоят, уточняет, принимает ли пациент те или иные лекарства. В зависимости от предполагаемой причины появления озноба для уточнения диагноза врач может назначить клинический анализ крови, который позволяет выявить наличие инфекционно-воспалительных, аллергических заболеваний. Это также необходимо для того, чтобы исключить анемию.Помощь врача необходима, когда появление озноба вызвано серьезными хроническими заболеваниями или опасными состояниями. Особенно если он сопровождается лихорадкой, головной болью, расстройствами сознания, тошнотой, рвотой или головокружением.Методы леченияОзноб – это в первую очередь симптом, а не болезнь, поэтому лечение зависит от причины. Если он возникает из-за легкой инфекции, необходимо домашнее лечение с постельным режимом, употребление большого количества жидкости. Лучше всего оставаться в тепле. Если чувство холода связано с инфекционным заболеванием, могут развиться симптомы, связанные с интоксикацией организма. Тогда необходимо обращаться за помощью к врачу. Так же стоит поступать и при ознобе, связанном с обморожением.Народных средств лучше избегать, так как порой причины озноба неясны.ПоследствияУ озноба существуют потенциальные осложнения. Как только основная причина будет выявлена, лечение поможет предотвратить возможные последствия. Среди них:Озноб может свидетельствовать о заболеваниях, которые при отсутствии лечения вызывают тяжелые последствия, в том числе кому и отказ органов.ПрофилактикаОзноба можно избежать, тепло одеваясь. Лучше сделать выбор в пользу многослойной одежды, чтобы регулировать температуру тела. Сильное потоотделение, а затем простуда могут сильно снизить ее.Лучше избавиться от вредных привычек, при наличии диабета необходимо постоянно контролировать уровень сахара в крови. То же самое касается и других хронических заболеваний - нужно постоянное наблюдение.Если озноб начался неожиданно, можно выпить горячий шоколад, кофе или чай, чтобы повысить внутреннюю температуру тела. Но если причина мурашек - инфекция или другая проблема со здоровьем, здесь мало ограничиться только профилактикой, нужно искоренить причину, вызывающую озноб.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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здоровье - общество, здоровье, аденовирусная инфекция