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Названы симптомы рака горла
Названы симптомы рака горла
Специалисты Macmillan Cancer Support перечислили распространенные признаки рака горла, пишет Express. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T17:07
2020-12-20T17:07
рак
здоровье - общество
великобритания
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Специалисты Macmillan Cancer Support перечислили распространенные признаки рака горла, пишет Express.Онкологи указывают на то, что рак горла – это общий термин для описания различных видов злокачественных новообразований, поражающих щитовидную железу, пищевод или дыхательную трубку, и симптомы зависят от того, какой орган поражен.Отмечается, что рак щитовидной железы локализуется в передней части шеи, чуть ниже голосового аппарата. Наиболее распространенным признаком, указывающим на развитие заболевания, является безболезненная шишка, которая постепенно увеличивается.О раке пищевода, по словам специалистов, часто сигнализирует затрудненное глотание, когда &nbsp;человек&nbsp; чувствует, как будто пища застревает у него в горле или груди. При этом существует два основных типа данного заболевания: плоскоклеточный рак и аденокарцинома.Для рака трахеи характерен ряд симптомов, в том числе часто повторяющаяся одышка, кашель с кровью, свистящее или шумное дыхание, хриплый голос, трудности с глотанием, лихорадка, озноб и частные инфекции грудной клетки. Онкологи подчеркивают, что хотя эти признаки могут быть вызваны другими заболеваниями, при их обнаружении следует обратиться к врачу.
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рак, здоровье - общество, великобритания

Названы симптомы рака горла

17:07 20.12.2020
 
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comМужчина с болью в шее
Мужчина с болью в шее - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Специалисты Macmillan Cancer Support перечислили распространенные признаки рака горла, пишет Express.
Онкологи указывают на то, что рак горла – это общий термин для описания различных видов злокачественных новообразований, поражающих щитовидную железу, пищевод или дыхательную трубку, и симптомы зависят от того, какой орган поражен.
Отмечается, что рак щитовидной железы локализуется в передней части шеи, чуть ниже голосового аппарата. Наиболее распространенным признаком, указывающим на развитие заболевания, является безболезненная шишка, которая постепенно увеличивается.
О раке пищевода, по словам специалистов, часто сигнализирует затрудненное глотание, когда  человек  чувствует, как будто пища застревает у него в горле или груди. При этом существует два основных типа данного заболевания: плоскоклеточный рак и аденокарцинома.
Для рака трахеи характерен ряд симптомов, в том числе часто повторяющаяся одышка, кашель с кровью, свистящее или шумное дыхание, хриплый голос, трудности с глотанием, лихорадка, озноб и частные инфекции грудной клетки. Онкологи подчеркивают, что хотя эти признаки могут быть вызваны другими заболеваниями, при их обнаружении следует обратиться к врачу.
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