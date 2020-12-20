https://ria.ru/20201220/rak-1590120733.html

Названы симптомы рака горла

Названы симптомы рака горла

Специалисты Macmillan Cancer Support перечислили распространенные признаки рака горла, пишет Express. РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T17:07

2020-12-20T17:07

2020-12-20T17:07

рак

здоровье - общество

великобритания

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Специалисты Macmillan Cancer Support перечислили распространенные признаки рака горла, пишет Express.Онкологи указывают на то, что рак горла – это общий термин для описания различных видов злокачественных новообразований, поражающих щитовидную железу, пищевод или дыхательную трубку, и симптомы зависят от того, какой орган поражен.Отмечается, что рак щитовидной железы локализуется в передней части шеи, чуть ниже голосового аппарата. Наиболее распространенным признаком, указывающим на развитие заболевания, является безболезненная шишка, которая постепенно увеличивается.О раке пищевода, по словам специалистов, часто сигнализирует затрудненное глотание, когда человек чувствует, как будто пища застревает у него в горле или груди. При этом существует два основных типа данного заболевания: плоскоклеточный рак и аденокарцинома.Для рака трахеи характерен ряд симптомов, в том числе часто повторяющаяся одышка, кашель с кровью, свистящее или шумное дыхание, хриплый голос, трудности с глотанием, лихорадка, озноб и частные инфекции грудной клетки. Онкологи подчеркивают, что хотя эти признаки могут быть вызваны другими заболеваниями, при их обнаружении следует обратиться к врачу.

https://ria.ru/20201204/rak-1587658596.html

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рак, здоровье - общество, великобритания