https://ria.ru/20241217/ukraina-1989509660.html

"Киев за это ответит". США собираются принять жесткое решение по Украине

"Киев за это ответит". США собираются принять жесткое решение по Украине - РИА Новости, 17.12.2024

"Киев за это ответит". США собираются принять жесткое решение по Украине

Украинским властям грозят финансовым аудитом. Коррупция в стране стала беспокоить слишком многих на Западе и особенно в Вашингтоне. Новая американская... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T08:00

2024-12-17T08:00

2024-12-17T08:02

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джо байден

дональд трамп

йенс столтенберг

министерство обороны сша

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Украинским властям грозят финансовым аудитом. Коррупция в стране стала беспокоить слишком многих на Западе и особенно в Вашингтоне. Новая американская администрация может не только сократить помощь Киеву, но и потребовать объяснений за нецелевые расходы.Опасный кандидатДональд Трамп приготовил Зеленскому неприятный сюрприз. Директором Федерального бюро расследований (ФБР) он планирует назначить бывшего начштаба министра обороны Кэша Пателя — еще одного скептически настроенного к Киеву политика.Теперь у украинских властей могут спросить, на что они потратили вложенные с февраля 2022-го 62 миллиарда долларов. Тотальный аудит Вашингтон собирается провести уже в следующем году, так как Патель давно вынашивает проект финансовой проверки киевского режима."Я бы просил конгресс расследовать, куда ушли эти деньги. Американский народ должен получить ответ на этот вопрос. Потому что это наши деньги и наши налоги", — заявлял он в своей авторской передаче.Кандидат на пост руководителя ФБР Зеленскому не доверяет. Человеку, чья ложь едва не привела к третьей мировой войне, нельзя верить, а тем более бесконтрольно выделять такие деньги, считает Патель. Он напомнил, как глава киевского режима в ноябре позапрошлого года бездоказательно обвинил Россию в падении ракеты на территорию Польши. Инцидент мог стать поводом для стран НАТО обратиться к статье о коллективной обороне.Впрочем, ложь Зеленского была слишком очевидной. В США и Европе призвали Киев не торопиться с выводами. При этом украинская сторона не пошла на сотрудничество с союзниками. Польские СМИ спустя год установили, что ракета, убившая двух мирных жителей, была выпущена ВСУ из комплекса противовоздушной обороны С-300. Тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг признал факт применения украинской системы ПВО, но все равно возложил ответственность на Москву.Украинский ответЕсли союзники начнут основательную аудиторскую проверку Украины, то нетрудно предположить, сколько нового станет известно политикам в Вашингтоне. За два года и так довольно много фактов воровства просочилось в СМИ.Например, в конце ноября американская компания Sinclair & Wilde обвинила украинские Нацполицию и Минобороны не только в коррупции, но и в вымогательстве. Фирма заключила пять контрактов о поставках военного обмундирования и текстильных материалов. Полностью оплатили только три из них, один — наполовину, а от оплаты последнего Киев вообще отказался.Договорились об отсрочке выплат до начала поставок из-за "внутренних бюджетных проблем". Однако Министерство обороны Украины не перечислило деньги, даже получив товар. Более того, представители Sinclair & Wilde утверждают, что вместо этого в течение 2023-го несколько человек требовали от компании взятки, чтобы "гарантировать" выплату оставшихся 14,5 миллиона долларов из тридцати пяти.Наивно полагая, что в деле может помочь Нацполиция Украины, Sinclair & Wilde обратилась к местным силовикам, также сообщив о случившемся в посольство США в Киеве и американским спецслужбам. Украинские полицейские в ответ выложили видео, где компанию обвинили в незаконном завышении цен."Очевидно, что эта публикация является попыткой Национальной полиции скрыть собственную внутреннюю коррупцию и коррупцию Министерства обороны Украины", — подчеркивается в открытом письме компании, опубликованном юридической фирмой BGD Legal & Consulting.Sinclair & Wilde и власти США также предоставили украинским полицейским "некие конфиденциальные доказательства", опровергающие обвинения. Однако те передали их в Минобороны, что поставило под угрозу жизни свидетелей, один из которых американец. Из-за этого Вашингтон, как говорится в письме, отказался сотрудничать с киевскими силовиками.Вышли из доверияРасхищение западных денег подрывает доверие к Украине как в США, так и в Европе. Причем Брюссель уже осознал необходимость аудиторского надзора. В июне Еврокомиссия создала специальный совет, чтобы проконтролировать расход миллиардов евро. В американском конгрессе еще год назад предлагали аналогичные меры. Часть сенаторов отказалась голосовать за новый пакет помощи, опасаясь, что вся она осядет в карманах украинских чиновников."Мы знаем, что у администрации Джо Байдена есть секретные доклады касательно растрат и коррупции там, но никакого обнародования пока не было", — заявлял сенатор Рэнд Пол.Политик предлагал назначить особую аудиторскую инспекцию. В качестве примера он привел опыт Афганистана, где американские инспекторы обнаружили необоснованную растрату десятков миллиардов долларов."Судьи, политики и должностные лица обвинялись в коррупции, а Министерство обороны было ключевым игроком во многих коррупционных скандалах", — указано в осеннем отчете офиса генерального инспектора Пентагона. Более того, внутренние проверки показали, что у Министерства обороны США нет уверенности в обоснованном расходовании Киевом более миллиарда долларов.Ленд-лиза не будетТрамп еще не сел в президентское кресло, а в Вашингтоне уже не рассчитывают в прежних объемах оказывать поддержку Киеву. Палата представителей не включила в законопроект оборонного бюджета положение о ленд-лизе. Содержащую его поправку Stand With Ukraine Act исключили. Она также предусматривала передачу военной техники, в которой более не нуждался Пентагон, и содействие модернизации обороны Украины."Посольство Украины в США активно защищало его", — заявила украинский посол в Соединенных Штатах Ольга Маркарова. По ее словам, Киев все равно продолжит работать над сохранением этого механизма поддержки.Байден запустил программу ленд-лиза для Украины 9 мая 2022 года. Это позволяло американскому правительству давать вооружение в долг или аренду. Таким образом, поправка упрощала бюрократическую волокиту. Теперь же оружие будет поступать Киеву только в рамках пакетов помощи.Впрочем, спикер нижней палаты американского парламента Майк Джонсон заявил, что нового финансирования Украины пока не будет. Дополнительные 24 миллиарда долларов, которые хотел направить Байден, конгрессмены не одобрят.Вместо этого конгресс поручил разведывательным службам подготовить доклад о последствиях возможного отказа от поддержки Киева. Документ передадут в комитеты сената и палаты представителей. На него в дальнейшем и будут опираться законодатели.Тем временем, по расчетам Бюро национальной безопасности Польши, Киеву оставшихся американских денег хватит только на полгода. При этом там не исключают приостановления и уже обещанного финансового потока. Украинский министр финансов Сергей Марченко также полагает, что вооружений и боеприпасов хватит лишь на половину 2025-го.А что потом? Пока точного ответа ни на Украине, ни на Западе дать не могут. Одно лишь становится все очевиднее — в новом году отношения Вашингтона и Киева будут уже совершенно другими.

https://ria.ru/20241213/zapad-1988874935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, сша, джо байден, дональд трамп, йенс столтенберг, министерство обороны сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины