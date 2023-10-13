https://ria.ru/20231013/korruptsiya-1902415491.html

Сенатор рассказал, что США скрывают об Украине

Сенатор рассказал, что США скрывают об Украине - РИА Новости, 13.10.2023

Сенатор рассказал, что США скрывают об Украине

Байден владеет информацией о масштабах коррупции на Украине, но до сих пор о них не сообщил, заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол в интервью каналу Fox News. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T04:44

2023-10-13T04:44

2023-10-13T09:52

специальная военная операция на украине

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рэнд пол

джо байден

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Байден владеет информацией о масштабах коррупции на Украине, но до сих пор о них не сообщил, заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол в интервью каналу Fox News."Мы знаем, что у администрации Байдена есть секретные доклады касательно растрат и коррупции там, но никакого обнародования пока не происходило. Украина исторически обосновалась в списке самых коррумпированных стран", — заявил сенатор.Рэнд Пол считает, что США необходимо назначить особую инспекцию для контроля за расходованием американской финансовой помощи. Он привел в качестве примера опыт Афганистана, где американская инспекция обнаружила необоснованную растрату десятков миллиардов долларов. Рэнд Пол неоднократно высказывался против финансовой помощи Украине со стороны США. По его мнению, администрация Байдена обслуживает коррумпированный украинский олигархат, игнорируя интересы простых американцев.Во вторник американский телеканал NBC сообщил, что администрация президента Джо Байдена намерена подать в конгресс единый запрос на дополнительное финансирование в целях оказания помощи Израилю, Украине и Тайваню, а также для укрепления безопасности национальных границ.

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900083697.html

украина

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в мире, украина, сша, рэнд пол, джо байден