https://ria.ru/20241129/korruptsiya-1986578573.html

Американская компания обвинила полицию и Минобороны Украины в коррупции

Американская компания обвинила полицию и Минобороны Украины в коррупции - РИА Новости, 29.11.2024

Американская компания обвинила полицию и Минобороны Украины в коррупции

Американская компания Sinclair & Wilde обвинила национальную полицию и министерство обороны Украины в коррупции и вымогательстве. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T22:08

2024-11-29T22:08

2024-11-29T22:08

в мире

украина

сша

киев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740240448_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_c480e0497327b3ec1776c1859cd52bb7.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Американская компания Sinclair & Wilde обвинила национальную полицию и министерство обороны Украины в коррупции и вымогательстве. "Sinclair & Wilde категорически отрицает ложные и необоснованные заявления, сделанные в недавно опубликованном видео национальной полиции Украины. Очевидно, что эта публикация является попыткой национальной полиции скрыть собственную внутреннюю коррупцию и коррупцию министерства обороны Украины в его продолжающихся попытках отказать компании Sinclair & Wilde в оплате после того, как она неоднократно отказывалась платить взятки, которые от нее требовали", - говорится в тексте открытого письма, опубликованного компанией BGD Legal & Consulting. Согласно публикации, Sinclair & Wilde ранее заключила с украинским минобороны пять контрактов на поставку военного обмундирования и текстильных материалов. Несмотря на необходимость внесения предварительной оплаты, компания предоставила Украине отсрочку платежа по пятому контракту на сумму 12,5 миллиона долларов до момента отправления поставок, "учитывая внутренние бюджетные проблемы" в украинском минобороны. Как отмечается в письме, хотя военное ведомство Украины получило продукцию, оно отказалось оплатить пятый контракт и вносить оставшиеся 50% по первому контракту. Компания утверждает, что вместо этого в течение 2023 года несколько человек требовали от Sinclair & Wilde взятки, чтобы "гарантировать" выплату оставшихся 14,5 миллиона долларов. Компания утверждает, что в связи с этим она более года назад заявила посольству США в Киеве, а также американским и украинским правоохранительным органам о фактах вымогательства взяток и явной коррупции в минобороны Украины. При этом Sinclair & Wilde и власти США предоставили национальной полиции Украины "конфиденциальные доказательства", опровергающие прозвучавшие в адрес компании обвинения. Однако полиция передала эту информацию представителям минобороны Украины, что "поставило под угрозу жизни сотрудничающих свидетелей", одним из которых был гражданин США. В результате власти США, как говорится в письме, отказались сотрудничать в дальнейшем с национальной полицией Украины. Ранее национальная полиция Украины сообщила, что экс-советник бывшего заместителя министра обороны Украины и бывший депутат Рады подозреваются в завладении более чем десятью миллионами долларов на закупках одежды для ВСУ по завышенной цене. Имена фигурантов не называются, утверждается лишь, что экс-чиновнику минобороны, депутату и его сыну вменяется статья "Мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц". Им грозит до 12 лет лишения свободы. Сообщения о коррупции на Украине, включая военную сферу, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

https://ria.ru/20241126/ukraina-1985688094.html

https://ria.ru/20241122/rada-1985166489.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, киев, вооруженные силы украины