https://ria.ru/20241212/ukraina-1988775945.html

В конгрессе США не поддержали помощь Украине

В конгрессе США не поддержали помощь Украине - РИА Новости, 12.12.2024

В конгрессе США не поддержали помощь Украине

Палата представителей конгресса США не включила в законопроект военного бюджета США на 2025 год положение о лендлизе для военных нужд Украины, сообщила посол... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:04

2024-12-12T12:04

2024-12-12T12:04

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Палата представителей конгресса США не включила в законопроект военного бюджета США на 2025 год положение о лендлизе для военных нужд Украины, сообщила посол Украины в штатах Оксана Маркарова. Газета Hill со ссылкой на источник 22 ноября писала, что ряд американских конгрессменов хочет включить положения законопроекта о военной помощи Украине в проект бюджета на оборону США (NDAA) в качестве поправок. Речь идет о Stand With Ukraine Act, который был представлен в сентябре. Он предусматривает приоритетную передачу Киеву военной техники, которая больше не нужна Вашингтону, содействие модернизации потенциала Украины в сфере безопасности, отношение к ней как к важному союзнику, не входящему в НАТО, а также возобновление программы лендлиза. "В этом году законопроект NDAA (об ассигнованиях на нужды национальной обороны - ред.), утвержденный Сенатом, содержал положения о продлении срока действия закона о лендлизе для защиты демократии в Украине, и посольство Украины в США активно адвокатировало его, однако законопроект, утвержденный палатой представителей не содержал такого положения. В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено", - написала Маркарова на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По ее словам, посольство Украины в США продолжает работать над сохранением этого механизма. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20240326/ssha-1935793084.html

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в мире, украина, сша, россия, оксана маркарова, сергей лавров, нато