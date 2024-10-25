https://ria.ru/20241025/ukraina-1980136699.html

В Пентагоне заявили о проблемах с контролем за выделенными Украине деньгами

В Пентагоне заявили о проблемах с контролем за выделенными Украине деньгами - РИА Новости, 25.10.2024

В Пентагоне заявили о проблемах с контролем за выделенными Украине деньгами

Офис генерального инспектора Пентагона назвал средства, переданные Украине в 2022 году, сомнительными расходами, поскольку они не были достаточно... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:28

2024-10-25T17:28

2024-10-25T18:33

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ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Офис генерального инспектора Пентагона назвал средства, переданные Украине в 2022 году, сомнительными расходами, поскольку они не были достаточно задокументированы. "Генеральный инспектор проверил транзакции по выплатам с января по декабрь 2022 года на общую сумму 2,1 миллиарда долларов. Аудит показал, что Министерство обороны не предоставило достаточной документации для подтверждения обоснованности или точности половины этой суммы — 1,1 миллиарда долларов", — говорится в пресс-релизе. Таким образом, у Пентагона нет уверенности, что переданные киевским властям деньги были использованы по назначению, поэтому аудитор считает такие траты сомнительными. "Без достаточной документации для обоснования и проверки этих платежей Минобороны не может предоставить общественности, руководству ведомства или конгрессу гарантии прозрачности в отношении использования средств помощи Украине", — указывается в отчете.Отмечается, что если Пентагон не выполнит рекомендации генерального инспектора, то возникнут проблемы с аудитом более чем 76 миллиардов долларов дополнительного финансирования, которое согласовали киевскому режиму после 2022 года. Сообщения о коррупции в постсоветской республике, особенно в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам исследования, проведенного компанией "Украинская социологическая платформа", почти 90% жителей считают, что уровень коррупции в стране вырос с 2022-го.В мае генинспектор Пентагона Роберт Сторч назвал уровень коррупции на Украине одним из самых высоких в Европе. По его словам, конфликт с Россией создал возможности для взяточничества, откатов, завышения затрат на закупки в Минобороны Украины, в частности на летальные средства, поскольку прозрачность процесса ограничена его секретностью.

https://ria.ru/20241022/ostin-1979219430.html

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970390366.html

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979452235.html

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украина, министерство обороны сша, в мире, сша, россия, европа