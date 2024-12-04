Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что не Байден будет решать вопрос о финансировании Украины - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/ssha-1987403356.html
В США заявили, что не Байден будет решать вопрос о финансировании Украины
В США заявили, что не Байден будет решать вопрос о финансировании Украины - РИА Новости, 04.12.2024
В США заявили, что не Байден будет решать вопрос о финансировании Украины
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что запрос действующего президента Джо Байдена о $24 млрд для Украины не уместен. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T18:51
2024-12-04T18:51
в мире
украина
сша
джо байден
майк джонсон
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857577956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f9214cdfbade74707b2841e3da5f721.jpg
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что запрос действующего президента Джо Байдена о $24 млрд для Украины не уместен. "Не Байдену принимать это решение. У нас новый избранный президент, мы подождем и последуем в том направлении, которое укажет новый верховный главнокомандующий. Так что я не жду, что сейчас возникнет новое финансирование для Украины", - сказал Джонсон журналистам. По его словам, дорабатывающий последний месяц состав палаты представителей "не планирует" рассматривать запрос Байдена о $24 млрд для помощи Украине и на восполнение оружейных запасов Пентагона.
https://ria.ru/20241127/bayden-1986117295.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857577956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ccdcb41275b170049f020163224ab7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, джо байден, майк джонсон, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Джо Байден, Майк Джонсон, Министерство обороны США
В США заявили, что не Байден будет решать вопрос о финансировании Украины

Джонснн заявил, что вопрос о финансировании Украины будет решать Трамп

© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что запрос действующего президента Джо Байдена о $24 млрд для Украины не уместен.
"Не Байдену принимать это решение. У нас новый избранный президент, мы подождем и последуем в том направлении, которое укажет новый верховный главнокомандующий. Так что я не жду, что сейчас возникнет новое финансирование для Украины", - сказал Джонсон журналистам.
По его словам, дорабатывающий последний месяц состав палаты представителей "не планирует" рассматривать запрос Байдена о $24 млрд для помощи Украине и на восполнение оружейных запасов Пентагона.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
WSJ: Байден не успеет потратить все оставшиеся деньги на помощь Украине
27 ноября, 23:21
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденМайк ДжонсонМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала