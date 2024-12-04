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В США заявили, что не Байден будет решать вопрос о финансировании Украины
В США заявили, что не Байден будет решать вопрос о финансировании Украины - РИА Новости, 04.12.2024
В США заявили, что не Байден будет решать вопрос о финансировании Украины
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что запрос действующего президента Джо Байдена о $24 млрд для Украины не уместен. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T18:51
2024-12-04T18:51
2024-12-04T18:51
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что запрос действующего президента Джо Байдена о $24 млрд для Украины не уместен. "Не Байдену принимать это решение. У нас новый избранный президент, мы подождем и последуем в том направлении, которое укажет новый верховный главнокомандующий. Так что я не жду, что сейчас возникнет новое финансирование для Украины", - сказал Джонсон журналистам. По его словам, дорабатывающий последний месяц состав палаты представителей "не планирует" рассматривать запрос Байдена о $24 млрд для помощи Украине и на восполнение оружейных запасов Пентагона.
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в мире, украина, сша, джо байден, майк джонсон, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Джо Байден, Майк Джонсон, Министерство обороны США
В США заявили, что не Байден будет решать вопрос о финансировании Украины
Джонснн заявил, что вопрос о финансировании Украины будет решать Трамп