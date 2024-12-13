https://ria.ru/20241213/podelki-1986293031.html

Из бисера или фетра: как сделать символ 2025 года змею своими руками

Поделки на год Змеи 2025: как сделать символ года своими руками из подручных материалов

Из бисера или фетра: как сделать символ 2025 года змею своими руками

Считанные недели остаются до долгожданных новогодних праздников, обязательным атрибутом которых будет символ 2025 года - Зеленая Деревянная Змея. Как сделать... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:54

2024-12-13T15:54

2024-12-13T15:54

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Считанные недели остаются до долгожданных новогодних праздников, обязательным атрибутом которых будет символ 2025 года - Зеленая Деревянная Змея. Как сделать праздничную игрушку в садик или в школу своими руками из простых материалов, какой может быть поделка на год змеи - в материале РИА Новости.Поделки на год Змеи 2025По восточному календарю наступающий 2025 год будет годом не просто змеи, а Зеленой Деревянной Змеи. Важно отметить, что к этим животным во многих культурах относились с большим уважением, считали их символом мудрости, удачи, природных сил.Украсить квартиру, елку или праздничный стол фигуркой змеи в этом году будет вполне уместно. А самым юным членам семьи в школе и в детском саду в преддверии Нового года нередко дают задание: сделать елочную игрушку или другое украшение к празднику своими руками. Взрослые тоже могут проявить фантазию, ведь смастерить красивую праздничную змейку можно из самых разных материалов.Из бумагиСамый доступный материал, который есть под рукой практически у каждого - это, несомненно, обычная бумага. Можно взять белые листы, а затем раскрасить готовую змейку в понравившиеся цвета. Если хочется сделать яркую красочную поделку, стоит запастись набором цветной бумаги.Изготовление украшений из бумаги прекрасно подойдет для семей с детьми. Главное - подобрать технику под возраст юных мастеров. С ребятами дошкольного или младшего школьного возраста можно попробовать сделать змейку-гармошку.Вам понадобится:Порядок действий:К слову, если склеить вместе полосы разных цветов, а затем объединить в одну, то “спинка” и “брюшко” бумажной змеи получатся разных оттенков. Это добавит поделке яркости. А если полосы соединять между собой не просто край к краю, а под прямым углом, то готовая змейка будет изгибаться.Для детей постарше и для взрослых подойдут змейки в технике оригами. Для этого лучше выбрать бумагу не слишком плотную, чтобы можно было легко складывать, и не очень хрупкую, чтобы готовая змея держала форму. Вот одна из самых простых схем:Вам понадобится:Порядок действий:Из фетраИгрушки и поделки из фетра (например, украшения для ели) прекрасно подходят для создания уютной и теплой новогодней атмосферы. Этот материал (по сути представляющий собой войлок,сформированный в листы разной толщины) можно найти в самых разных оттенках, а значит, фетровую змейку можно сделать как в одном цвете, так и соединив детали разных цветов.Вам понадобятся:Порядок действий:Если игрушку планируется повесить на новогоднюю елку, не забудьте пришить специальную петельку.Из тканиЗмею можно сшить не только из фетра, но и практически из любого другого вида ткани. Схема работы при этом будет аналогичной: поиск выкройки, создание заготовок, соединение элементов между собой, придание готовой змее формы при помощи наполнителя и декорирование.Еще один доступный вариант поделки из оставшихся небольших кусочков ткани, которые жалко выбрасывать - это новогодняя аппликация. Для ее создания вам понадобятся:Порядок действий:Из носковПри желании в забавную новогоднюю игрушку можно превратить практически все. Даже потерявшие пару яркие детские носки, из которых в преддверии праздника можно создать необычную змею.Вам понадобятся:Порядок действий:Из проволокиОпытные мастера, прекрасно владеющие плоскогубцами и прочим инструментом, могут даже из обычной медной проволоки создать изящное украшение (и даже украсить его камнями и кристаллами). Но и начинающим декораторам вполне по силам выполнить фигурку змеи из проволоки. В качестве материала можно использовать специальную пушистую синельную проволоку, которая очень интересно смотрится и пользуется популярностью в рукоделии.Вам понадобятся:Порядок действий:Из джутаДжут представляет собой натуральное волокно, которое также часто находит применение в рукоделии. Джутовые нити смотрятся интересно и оригинально, а потому и различные поделки из них продолжают оставаться актуальными и востребованными. Материал отличается высокой прочностью, практически не пачкается в обычных условиях и не представляет интереса для моли.Умеющие вязать при желании вполне могут связать крючком символ наступающего года, все остальные могут взять на вооружение принцип работы с проволокой: спирально наматывать на подготовленный каркас слои джутовой нити, постепенно придавая заготовке внешний вид змеи. Украсить поделку можно бусинками и стразами, кристаллами и другими декоративными элементами, придав ей праздничный вид и сходство с прототипом.Из бисераИмея под рукой бисер и проволоку, можно сделать самые разные изображения символа наступающего года: от ярких елочных игрушек и деталей интерьера до украшений.Схемы создания змеек из бисера варьируются от самых простых и доступных даже новичкам вариантов до сложных объемных фигур (держать форму им помогает расположенная внутри жесткая проволока).Основной набор инструментов для работы - это сам бисер нужных цветов и форм, проволока или нить, плоскогубцы или другие инструменты, помогающие работать с проволокой. Подобрав нужную схему, внимательно придерживайтесь всех инструкций, и тогда результат вас точно не разочарует.

https://ria.ru/20241213/elka-1986483711.html

https://ria.ru/20241213/novogodniy_stol-1968520977.html

https://ria.ru/20241213/igrushki-1835708509.html

https://ria.ru/20241213/kanikuly-1890956524.html

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игрушки, новый год, праздник, общество