Из бисера или фетра: как сделать символ 2025 года змею своими руками

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Считанные недели остаются до долгожданных новогодних праздников, обязательным атрибутом которых будет символ 2025 года - Зеленая Деревянная Змея. Как сделать праздничную игрушку в садик или в школу своими руками из простых материалов, какой может быть поделка на год змеи - в материале РИА Новости.
Поделки на год Змеи 2025
По восточному календарю наступающий 2025 год будет годом не просто змеи, а Зеленой Деревянной Змеи. Важно отметить, что к этим животным во многих культурах относились с большим уважением, считали их символом мудрости, удачи, природных сил.
Украсить квартиру, елку или праздничный стол фигуркой змеи в этом году будет вполне уместно. А самым юным членам семьи в школе и в детском саду в преддверии Нового года нередко дают задание: сделать елочную игрушку или другое украшение к празднику своими руками. Взрослые тоже могут проявить фантазию, ведь смастерить красивую праздничную змейку можно из самых разных материалов.
Из бумаги
Самый доступный материал, который есть под рукой практически у каждого - это, несомненно, обычная бумага. Можно взять белые листы, а затем раскрасить готовую змейку в понравившиеся цвета. Если хочется сделать яркую красочную поделку, стоит запастись набором цветной бумаги.
Изготовление украшений из бумаги прекрасно подойдет для семей с детьми. Главное - подобрать технику под возраст юных мастеров. С ребятами дошкольного или младшего школьного возраста можно попробовать сделать змейку-гармошку.
Вам понадобится:
- бумага (белая или цветная);
- простой карандаш;
- ножницы;
- клей;
- карандаши или фломастеры.
Порядок действий:
- бумагу нарезать полосками одинаковой длины и толщины;
- склеить подготовленные полосы в одну длинную ленту;
- сложить получившуюся заготовку гармошкой, чередуя стороны сгиба;
- на одном из расположенных с краю квадратов нарисовать мордочку змейки либо вырезать голову из бумаги и приклеить к краю фигуры.
К слову, если склеить вместе полосы разных цветов, а затем объединить в одну, то “спинка” и “брюшко” бумажной змеи получатся разных оттенков. Это добавит поделке яркости. А если полосы соединять между собой не просто край к краю, а под прямым углом, то готовая змейка будет изгибаться.
Для детей постарше и для взрослых подойдут змейки в технике оригами. Для этого лучше выбрать бумагу не слишком плотную, чтобы можно было легко складывать, и не очень хрупкую, чтобы готовая змея держала форму. Вот одна из самых простых схем:
Вам понадобится:
- лист бумаги любого цвета;
- карандаши или фломастеры.
Порядок действий:
- вырезать из листа бумаги квадрат, который нужно по диагонали сложить пополам, чтобы получился треугольник;
- раскрыть бумагу, чтобы линия сгиба оказалась внутри листа и располагалась горизонтально;
- вложить края бумаги сверху и снизу вершинами к центру;
- верхнюю и нижнюю стороны складываем еще раз к центру, а затем - еще два раза аналогичным образом, чтобы получилась достаточно узкая полоска. На каждом этапе все линии сгиба необходимо аккуратно проглаживать;
- один край получившейся заготовки станет хвостом змеи. Для этого его необходимо несколько раз сложить по направлению к сгибу так, чтобы получился длинный и узкий треугольник;
- сложить заготовку пополам вдоль линии сгиба;
- отступив от второго края примерно 5-6 сантиметров, загибаем этот кусок заготовки вверх. Это будет голова змеи;
- аккуратно расправьте “капюшон” змейки, а следом вновь согнуть голову параллельно “телу” заготовки;
- края “головы” слегка согнуть, чтобы сформировать мордочку. Нарисовать глаза, сделать фломастерами или карандашами узор на фигурке.
Из фетра
Игрушки и поделки из фетра (например, украшения для ели) прекрасно подходят для создания уютной и теплой новогодней атмосферы. Этот материал (по сути представляющий собой войлок,сформированный в листы разной толщины) можно найти в самых разных оттенках, а значит, фетровую змейку можно сделать как в одном цвете, так и соединив детали разных цветов.
Вам понадобятся:
- фетр;
- карандаш;
- ножницы;
- иголка с ниткой;
- наполнитель для игрушки;
- декор (бисер, пайетки, ленты и др.).
Порядок действий:
- подобрать подходящую выкройку и сделать заготовку из бумаги или картона (если нет уверенности, лучше не наносить контуры будущей поделки сразу на материал);
- после того, как контур змеи (или очертания всех деталей) будет перенесен на материал, нужно аккуратно вырезать все необходимые элементы;
- сшить детали между собой, оставив небольшое отверстие, через которое игрушку можно набить синтепоном либо другим выбранным наполнителем;
- когда змея готова, аккуратно зашиваем отверстие и приступаем к украшению. Блестящую чешую праздничного символа помогут изобразить бисер или пайетки, вместо глаз змейке можно пришить красивые пуговицы.
Если игрушку планируется повесить на новогоднюю елку, не забудьте пришить специальную петельку.
Из ткани
Змею можно сшить не только из фетра, но и практически из любого другого вида ткани. Схема работы при этом будет аналогичной: поиск выкройки, создание заготовок, соединение элементов между собой, придание готовой змее формы при помощи наполнителя и декорирование.
Еще один доступный вариант поделки из оставшихся небольших кусочков ткани, которые жалко выбрасывать - это новогодняя аппликация. Для ее создания вам понадобятся:
- ткань;
- основа (картон, плотная бумага и т.д.);
- клей;
- ножницы;
- цветные карандаши или фломастеры.
Порядок действий:
- продумав композицию, легкими линиями нанесите контуры рисунка на основу;
- подготовьте детали будущей картины, вырезав их из ткани;
- разместите элементы на листе бумаги или картона в соответствии с задуманной композицией при помощи клея;
- при необходимости дополните работу рисунками карандашом или фломастерами.
Из носков
При желании в забавную новогоднюю игрушку можно превратить практически все. Даже потерявшие пару яркие детские носки, из которых в преддверии праздника можно создать необычную змею.
Вам понадобятся:
- старые носки или гольфы (лучше подбирать одинаковые по ширине и в цветах, сочетающихся друг с другом);
- ножницы;
- иголка с нитками;
- наполнитель;
- красная лента (для языка);
- пуговицы (для глаз).
Порядок действий:
- с каждого носка аккуратно срезать пятку и мысок, чтобы осталась только центральная прямая часть;
- готовые элементы сшить между собой. С одного края заготовку нужно зашить так, чтобы получился зауженный хвост, с другой будет плоская крупная голова змеи. У головы на месте рта оставить участок незашитым;
- вывернуть змею;
- набить игрушку наполнителем через отверстие на голове;
- из отрезка ленты сделать язык змеи, сформировать раздвоенный кончик, вырезав треугольник;
- поместив язык в пасть змее, зашить отверстие. Змея готова.
Из проволоки
Опытные мастера, прекрасно владеющие плоскогубцами и прочим инструментом, могут даже из обычной медной проволоки создать изящное украшение (и даже украсить его камнями и кристаллами). Но и начинающим декораторам вполне по силам выполнить фигурку змеи из проволоки. В качестве материала можно использовать специальную пушистую синельную проволоку, которая очень интересно смотрится и пользуется популярностью в рукоделии.
Вам понадобятся:
- синельная проволока нужного цвета;
- бусинки или кристаллы (для создания глаз);
- лента (для языка).
Порядок действий:
- несколько отрезков проволоки сложить вместе и обмотать поверх плотной спиралью другими отрезками проволоки, чтобы получить змею нужной толщины;
- при помощи дополнительных слоев проволоки сформировать голову змеи;
- приклеить глаза, в слоях проволоки закрепить язык из ленты;
- финальный штрих - придать готовой змее нужную форму.
Из джута
Джут представляет собой натуральное волокно, которое также часто находит применение в рукоделии. Джутовые нити смотрятся интересно и оригинально, а потому и различные поделки из них продолжают оставаться актуальными и востребованными. Материал отличается высокой прочностью, практически не пачкается в обычных условиях и не представляет интереса для моли.
Умеющие вязать при желании вполне могут связать крючком символ наступающего года, все остальные могут взять на вооружение принцип работы с проволокой: спирально наматывать на подготовленный каркас слои джутовой нити, постепенно придавая заготовке внешний вид змеи. Украсить поделку можно бусинками и стразами, кристаллами и другими декоративными элементами, придав ей праздничный вид и сходство с прототипом.
Из бисера
Имея под рукой бисер и проволоку, можно сделать самые разные изображения символа наступающего года: от ярких елочных игрушек и деталей интерьера до украшений.Схемы создания змеек из бисера варьируются от самых простых и доступных даже новичкам вариантов до сложных объемных фигур (держать форму им помогает расположенная внутри жесткая проволока).
Основной набор инструментов для работы - это сам бисер нужных цветов и форм, проволока или нить, плоскогубцы или другие инструменты, помогающие работать с проволокой. Подобрав нужную схему, внимательно придерживайтесь всех инструкций, и тогда результат вас точно не разочарует.
