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Сериал "Рука Кремля" начинает новый сезон

Сериал "Рука Кремля" начинает новый сезон - РИА Новости, 09.12.2024

Сериал "Рука Кремля" начинает новый сезон

"Это была неделя испытаний для демократии в Европе и Азии. Но хорошая новость состоит в том, что в основном страны, которые доверяют людям решать, кто должен... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T08:00

2024-12-09T08:00

2024-12-09T08:01

в мире

румыния

россия

украина

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

еврокомиссия

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"Это была неделя испытаний для демократии в Европе и Азии. Но хорошая новость состоит в том, что в основном страны, которые доверяют людям решать, кто должен управлять ими, выдерживают шторм" — это подведение итогов минувшей недели от редакции британской газеты The Observer. Газета с восторгом описывает протесты против попытки введения военного положения в Южной Корее, уличные беспорядки в Грузии, решение Конституционного суда Румынии об отмене первого тура президентских выборов — в общем, все то, что истеблишмент назвал "защитой демократии".Когда западные либералы пишут подобные материалы, они даже не задумываются над тем, что описывают совершенно противоположные процессы. Для них-то все просто: есть "хорошие" результаты выборов, а есть "плохие". Соответственно, ты являешься "воином света", если ты поддерживаешь "хорошие" результаты демократического голосования и одновременно выступаешь против "плохих", вне зависимости от того, насколько демократичным был процесс их проведения. Поэтому либералы очень удивляются, если им начинают приводить аналогии и сравнивать, что они же сами пишут по поводу разных кампаний.К примеру, все видели откровенные манипуляции с подсчетом голосов на недавних президентских выборах в Молдавии и отмечали иностранное влияние на их результат. Но в итоге этих манипуляций победила прозападная Майя Санду, а значит, выборы были "хорошими". А вот выборы президента Румынии являются "плохими", поскольку в них зафиксированы… манипуляции и иностранное влияние! А потому их надо попросту отменить! И этому решению рукоплещет демократическая Европа."А что вы хотите, мы должны уважать решение Конституционного суда!" — гласят словно под копирку напечатанные заявления Госдепа США, Еврокомиссии, Министерства иностранных дел Украины… Стоп! Киев будет рассказывать об уважении к судебным решениям? Всего-то два года назад Владимир Зеленский своим указом признал неугодное ему решение Конституционного суда "ничтожным" и уволил главного судью. А давайте теперь попробуем вспомнить заявления Госдепа или Еврокомиссии, потребовавшие уважать решение украинского суда и не вмешиваться в его работу! Ах да, Зеленский же у них пока еще считается "правильным" и "демократическим", поэтому он вправе плевать на эти юридические формальности.Не менее забавно теперь наблюдать, как тот же Зеленский вводит санкции против грузинского правительства за то, что оно, дескать, провело "недемократические" выборы и слишком жестко поступает с протестующими. Да-да, это делает человек, который вообще отменил на Украине любые выборы и запретил любые демонстрации! Но опять-таки с точки зрения западного либерала все просто: Зеленский же выступает против России, значит, он "демократ", а официальный Тбилиси представлен на Западе как "пророссийская" власть, стало быть, признавать ее нельзя, каким бы демократическим ни был процесс ее избрания.Президент Южной Кореи вводит военное положение, которым отменяет выборы, — значит, он посягнул на святую демократию. Президент Украины делает то же самое — значит, он защищает демократию. Причем южнокорейский лидер тоже попытался сыграть в эту игру. Ведь он, призывая войска в Сеул, заявил, что оппозиционная ему партия работает в интересах КНДР. Напомним, что военное положение Юн Сок Ёль вводил "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Чем европейские либералы-то недовольны? Но просто сеульские "северокорейцы" оказались не менее прозападными, поэтому заявления Юна на Западе и не восприняли.Совсем другое дело — Румыния! Здесь первое место получил кандидат, критикующий Запад, а значит, голословных заявлений о том, что он является "пророссийским", вполне достаточно для отмены голосования без объяснения причин. Причем никто не сомневается в том, что за Келина Джорджеску действительно проголосовали более двух миллионов румын. Но, видите ли, за него агитировали какие-то подозрительные аккаунты в TikTok. Итальянская Corriere della Sera просто закипает, возмущаясь использованием соцсетей в румынских выборах, и даже договаривается до того, что это "Владимир Путин первым использовал огромную силу социальных сетей".Во как! Оказывается, само по себе использование соцсетей на выборах уже является неприемлемой манипуляцией, которую изобрела коварная Россия. Но разве вся либеральная пресса мира не пищала от восторга в связи с тем, что вполне себе демократический кандидат в президенты США Барак Обама первым использовал соцсети, "вдохновив будущие поколения"? Стоит напомнить, что его кампанию 2008 года назвали "выборами в Facebook*" и приводили всем в пример. Как и восхваляли кампанию 2012 года за "революционное" использование цифровых баз данных избирателей и таргетинговую рекламу. За что потом, спустя еще четыре года, проклинали Дональда Трампа и судили фирму Cambridge Analytica, работавшую на него. Разница лишь в том, что Обама был "правильным" кандидатом, с точки зрения истеблишмента, а Трамп — "неправильный".Вот и в случае с успехом Джорджеску в Румынии, по меткому определению итальянской газеты il Fatto Quotidiano, мы наблюдаем новый сезон все того же извечного сериала "Каждые выборы, выигранные кем-то, кому не нравится НАТО, являются российским вмешательством". Газета резонно обращает внимание на поразительные "аргументы" властей Румынии, отменивших демократические выборы: "Мы же знаем: как только вы кого-то видите в TikTok, вы впадаете в состояние гипноза и бежите за него голосовать… А что же с опросами, которые давали Джорджеску 63% во втором туре? Все просто: Путин то ли одной лишь силой мысли, то ли отвечая на телефонные звонки социологов, подделал и их".Еще более доходчиво логику принятия скандального решения Бухареста объяснил румынский депутат Европарламента Зигфрид Мурешан, который является заодно и вице-президентом правящей в ЕС Европейской народной партии. Отвечая на пост Дональда Трампа — младшего, осудившего отмену румынских выборов, Мурешан пояснил: "Любая победа России — это поражение Соединенных Штатов". Вот и вся логика! Какие еще основания нужны?Мы уже должны привыкнуть к этим двойным стандартам Запада. Но поражает, как все чаще и легче люди, называющие себя демократами, отказываются от соблюдения даже каких-то формальных демократических процедур. Выборы постепенно превратились в глазах либералов в некий анахронизм, совершенно ненужный и даже вредный для демократии. Самым наглядным является пример Зеленского, отменившего выборы и остающегося в глазах Запада "демократом".Во времена холодной войны либералы очень любили цитировать немецкого драматурга Бертольда Брехта, который осудил жесткое подавление рабочих волнений в ГДР в 1953 году. Он тогда написал стихотворение, изданное гораздо позже на Западе: "Народ потерял доверие правительства… Не было бы проще правительству распустить народ и выбрать бы другой?".Постепенно западные либералы пришли к такому же выводу: если народ какой-то страны голосует не так, как следует, его просто можно распустить, а на его выбор наплевать.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241207/rumyniya-1987904309.html

https://ria.ru/20241207/rumyniya-1987820197.html

https://ria.ru/20241205/yuzhnaya_koreya-1987406664.html

https://ria.ru/20241203/rumyniya-1986974550.html

https://ria.ru/20241204/rossiya-1987158179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, румыния, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, еврокомиссия, государственный департамент сша