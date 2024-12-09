Сериал "Рука Кремля" начинает новый сезон
Читать ria.ru в
"Это была неделя испытаний для демократии в Европе и Азии. Но хорошая новость состоит в том, что в основном страны, которые доверяют людям решать, кто должен управлять ими, выдерживают шторм" — это подведение итогов минувшей недели от редакции британской газеты The Observer. Газета с восторгом описывает протесты против попытки введения военного положения в Южной Корее, уличные беспорядки в Грузии, решение Конституционного суда Румынии об отмене первого тура президентских выборов — в общем, все то, что истеблишмент назвал "защитой демократии".
Когда западные либералы пишут подобные материалы, они даже не задумываются над тем, что описывают совершенно противоположные процессы. Для них-то все просто: есть "хорошие" результаты выборов, а есть "плохие". Соответственно, ты являешься "воином света", если ты поддерживаешь "хорошие" результаты демократического голосования и одновременно выступаешь против "плохих", вне зависимости от того, насколько демократичным был процесс их проведения. Поэтому либералы очень удивляются, если им начинают приводить аналогии и сравнивать, что они же сами пишут по поводу разных кампаний.
К примеру, все видели откровенные манипуляции с подсчетом голосов на недавних президентских выборах в Молдавии и отмечали иностранное влияние на их результат. Но в итоге этих манипуляций победила прозападная Майя Санду, а значит, выборы были "хорошими". А вот выборы президента Румынии являются "плохими", поскольку в них зафиксированы… манипуляции и иностранное влияние! А потому их надо попросту отменить! И этому решению рукоплещет демократическая Европа.
"А что вы хотите, мы должны уважать решение Конституционного суда!" — гласят словно под копирку напечатанные заявления Госдепа США, Еврокомиссии, Министерства иностранных дел Украины… Стоп! Киев будет рассказывать об уважении к судебным решениям? Всего-то два года назад Владимир Зеленский своим указом признал неугодное ему решение Конституционного суда "ничтожным" и уволил главного судью. А давайте теперь попробуем вспомнить заявления Госдепа или Еврокомиссии, потребовавшие уважать решение украинского суда и не вмешиваться в его работу! Ах да, Зеленский же у них пока еще считается "правильным" и "демократическим", поэтому он вправе плевать на эти юридические формальности.
Не менее забавно теперь наблюдать, как тот же Зеленский вводит санкции против грузинского правительства за то, что оно, дескать, провело "недемократические" выборы и слишком жестко поступает с протестующими. Да-да, это делает человек, который вообще отменил на Украине любые выборы и запретил любые демонстрации! Но опять-таки с точки зрения западного либерала все просто: Зеленский же выступает против России, значит, он "демократ", а официальный Тбилиси представлен на Западе как "пророссийская" власть, стало быть, признавать ее нельзя, каким бы демократическим ни был процесс ее избрания.
Президент Южной Кореи вводит военное положение, которым отменяет выборы, — значит, он посягнул на святую демократию. Президент Украины делает то же самое — значит, он защищает демократию. Причем южнокорейский лидер тоже попытался сыграть в эту игру. Ведь он, призывая войска в Сеул, заявил, что оппозиционная ему партия работает в интересах КНДР. Напомним, что военное положение Юн Сок Ёль вводил "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Чем европейские либералы-то недовольны? Но просто сеульские "северокорейцы" оказались не менее прозападными, поэтому заявления Юна на Западе и не восприняли.
Совсем другое дело — Румыния! Здесь первое место получил кандидат, критикующий Запад, а значит, голословных заявлений о том, что он является "пророссийским", вполне достаточно для отмены голосования без объяснения причин. Причем никто не сомневается в том, что за Келина Джорджеску действительно проголосовали более двух миллионов румын. Но, видите ли, за него агитировали какие-то подозрительные аккаунты в TikTok. Итальянская Corriere della Sera просто закипает, возмущаясь использованием соцсетей в румынских выборах, и даже договаривается до того, что это "Владимир Путин первым использовал огромную силу социальных сетей".
Президент сошел с ума? Антикоммунизм не спас главу государства
5 декабря, 08:00
Во как! Оказывается, само по себе использование соцсетей на выборах уже является неприемлемой манипуляцией, которую изобрела коварная Россия. Но разве вся либеральная пресса мира не пищала от восторга в связи с тем, что вполне себе демократический кандидат в президенты США Барак Обама первым использовал соцсети, "вдохновив будущие поколения"? Стоит напомнить, что его кампанию 2008 года назвали "выборами в Facebook*" и приводили всем в пример. Как и восхваляли кампанию 2012 года за "революционное" использование цифровых баз данных избирателей и таргетинговую рекламу. За что потом, спустя еще четыре года, проклинали Дональда Трампа и судили фирму Cambridge Analytica, работавшую на него. Разница лишь в том, что Обама был "правильным" кандидатом, с точки зрения истеблишмента, а Трамп — "неправильный".
Вот и в случае с успехом Джорджеску в Румынии, по меткому определению итальянской газеты il Fatto Quotidiano, мы наблюдаем новый сезон все того же извечного сериала "Каждые выборы, выигранные кем-то, кому не нравится НАТО, являются российским вмешательством". Газета резонно обращает внимание на поразительные "аргументы" властей Румынии, отменивших демократические выборы: "Мы же знаем: как только вы кого-то видите в TikTok, вы впадаете в состояние гипноза и бежите за него голосовать… А что же с опросами, которые давали Джорджеску 63% во втором туре? Все просто: Путин то ли одной лишь силой мысли, то ли отвечая на телефонные звонки социологов, подделал и их".
Еще один сосед Украины вспомнил о вечной России
3 декабря, 08:00
Еще более доходчиво логику принятия скандального решения Бухареста объяснил румынский депутат Европарламента Зигфрид Мурешан, который является заодно и вице-президентом правящей в ЕС Европейской народной партии. Отвечая на пост Дональда Трампа — младшего, осудившего отмену румынских выборов, Мурешан пояснил: "Любая победа России — это поражение Соединенных Штатов". Вот и вся логика! Какие еще основания нужны?
Мы уже должны привыкнуть к этим двойным стандартам Запада. Но поражает, как все чаще и легче люди, называющие себя демократами, отказываются от соблюдения даже каких-то формальных демократических процедур. Выборы постепенно превратились в глазах либералов в некий анахронизм, совершенно ненужный и даже вредный для демократии. Самым наглядным является пример Зеленского, отменившего выборы и остающегося в глазах Запада "демократом".
Во времена холодной войны либералы очень любили цитировать немецкого драматурга Бертольда Брехта, который осудил жесткое подавление рабочих волнений в ГДР в 1953 году. Он тогда написал стихотворение, изданное гораздо позже на Западе: "Народ потерял доверие правительства… Не было бы проще правительству распустить народ и выбрать бы другой?".
Постепенно западные либералы пришли к такому же выводу: если народ какой-то страны голосует не так, как следует, его просто можно распустить, а на его выбор наплевать.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.