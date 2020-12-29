https://ria.ru/20201229/sudya-1591475837.html

Зеленский отстранил от должности главу Конституционного суда

Зеленский отстранил от должности главу Конституционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский на два месяца отстранил главу Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС, сообщила пресс-служба главы РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T20:41

2020-12-29T20:41

2020-12-29T23:46

давид арахамия

верховная рада украины

в мире

владимир зеленский

украина

политика

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КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на два месяца отстранил главу Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС, сообщила пресс-служба главы государства.Зеленский заявил, что подписал соответствующий указ "ради возобновления справедливости и решения конституционного кризиса". Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний.Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поддержал решение президента."В первую очередь, это вполне логичное продолжение того процесса, который мы начали в парламенте, когда собрали 226 подписей народных депутатов под обращением в КСУ с призывом (к главе суда. — Прим. ред.) добровольно уйти в отставку, потому что сейчас нет общественного доверия к этому институту", — цитирует его пресс-служба.Представитель президента Украины в КС Федор Вениславский привел мнение специалистов в области конституционного права, согласно которому ни Конституция Украины, ни закон Украины о Конституционном суде не определяют особой процедуры отстранения судьи КС от выполнения должностных обязанностей."Это не увольнение, это не прекращение его полномочий судьи, это временная мера, предусмотренная УПК Украины, статьей 154. Президент Украины во исполнение Конституции и законов Украины, согласно Конституции, издает указы", — сказал Вениславский.По его словам, в соответствии со статьей 154, лицо, назначенное на должность президентом Украины, "может быть на время досудебного расследования на срок до двух месяцев временно отстранено от своей должности"."То есть президент Украины действует в полном соответствии со своими конституционными полномочиями, отстраняя господина Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца", — пояснил Вениславский.Ранее Конституционный суд Украины подтвердил, что Тупицкому пришла повестка о вызове в офис генпрокурора. Против Тупицкого возбудили несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал возбуждение дел давлением на него.Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. Из-за этого закрыли доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы — ее принятие было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента страны это решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.

https://ria.ru/20201102/tupitskiy-1582735918.html

https://ria.ru/20201225/ks-1590885985.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201229/zelenskiy-1591449602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид арахамия, верховная рада украины, в мире, владимир зеленский, украина, политика