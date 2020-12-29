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Зеленский отстранил от должности главу Конституционного суда
Зеленский отстранил от должности главу Конституционного суда
Президент Украины Владимир Зеленский на два месяца отстранил главу Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС, сообщила пресс-служба главы РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T20:41
2020-12-29T23:46
давид арахамия
верховная рада украины
в мире
владимир зеленский
украина
политика
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КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на два месяца отстранил главу Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС, сообщила пресс-служба главы государства.Зеленский заявил, что подписал соответствующий указ "ради возобновления справедливости и решения конституционного кризиса". Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний.Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поддержал решение президента."В первую очередь, это вполне логичное продолжение того процесса, который мы начали в парламенте, когда собрали 226 подписей народных депутатов под обращением в КСУ с призывом (к главе суда. — Прим. ред.) добровольно уйти в отставку, потому что сейчас нет общественного доверия к этому институту", — цитирует его пресс-служба.Представитель президента Украины в КС Федор Вениславский привел мнение специалистов в области конституционного права, согласно которому ни Конституция Украины, ни закон Украины о Конституционном суде не определяют особой процедуры отстранения судьи КС от выполнения должностных обязанностей."Это не увольнение, это не прекращение его полномочий судьи, это временная мера, предусмотренная УПК Украины, статьей 154. Президент Украины во исполнение Конституции и законов Украины, согласно Конституции, издает указы", — сказал Вениславский.По его словам, в соответствии со статьей 154, лицо, назначенное на должность президентом Украины, "может быть на время досудебного расследования на срок до двух месяцев временно отстранено от своей должности"."То есть президент Украины действует в полном соответствии со своими конституционными полномочиями, отстраняя господина Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца", — пояснил Вениславский.Ранее Конституционный суд Украины подтвердил, что Тупицкому пришла повестка о вызове в офис генпрокурора. Против Тупицкого возбудили несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал возбуждение дел давлением на него.Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. Из-за этого закрыли доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы — ее принятие было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента страны это решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
https://ria.ru/20201102/tupitskiy-1582735918.html
https://ria.ru/20201225/ks-1590885985.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201229/zelenskiy-1591449602.html
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давид арахамия, верховная рада украины, в мире, владимир зеленский, украина, политика

Зеленский отстранил от должности главу Конституционного суда

20:41 29.12.2020 (обновлено: 23:46 29.12.2020)
 
© Фото : Конституційний Суд УкраїниГлава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Фото : Конституційний Суд України
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КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на два месяца отстранил главу Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС, сообщила пресс-служба главы государства.
Зеленский заявил, что подписал соответствующий указ "ради возобновления справедливости и решения конституционного кризиса". Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поддержал решение президента.
"В первую очередь, это вполне логичное продолжение того процесса, который мы начали в парламенте, когда собрали 226 подписей народных депутатов под обращением в КСУ с призывом (к главе суда. — Прим. ред.) добровольно уйти в отставку, потому что сейчас нет общественного доверия к этому институту", — цитирует его пресс-служба.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 22:57
Зеленский раскритиковал главу КС Украины за покупку земли в Крыму
Представитель президента Украины в КС Федор Вениславский привел мнение специалистов в области конституционного права, согласно которому ни Конституция Украины, ни закон Украины о Конституционном суде не определяют особой процедуры отстранения судьи КС от выполнения должностных обязанностей.
"Это не увольнение, это не прекращение его полномочий судьи, это временная мера, предусмотренная УПК Украины, статьей 154. Президент Украины во исполнение Конституции и законов Украины, согласно Конституции, издает указы", — сказал Вениславский.
По его словам, в соответствии со статьей 154, лицо, назначенное на должность президентом Украины, "может быть на время досудебного расследования на срок до двух месяцев временно отстранено от своей должности".
"То есть президент Украины действует в полном соответствии со своими конституционными полномочиями, отстраняя господина Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца", — пояснил Вениславский.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря, 11:59
Зеленский объяснил, почему глава КС Украины должен уйти в отставку
Ранее Конституционный суд Украины подтвердил, что Тупицкому пришла повестка о вызове в офис генпрокурора. Против Тупицкого возбудили несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал возбуждение дел давлением на него.
Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. Из-за этого закрыли доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы — ее принятие было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента страны это решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
Вчера, 18:35Сказано в эфире
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