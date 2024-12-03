https://ria.ru/20241203/koreya-1987128091.html

Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения

Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения - РИА Новости, 03.12.2024

Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:42

2024-12-03T16:42

2024-12-03T21:30

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СЕУЛ, 3 дек — РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения, передает агентство Рёнхап. "Для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя я объявляю о введении военного положения", — приводит СМИ заявление главы государства. Ночью Юн Сок Ёль провел экстренное совещание в своем офисе, после которого заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента.В свою очередь, командование военным положением в Южной Корее объявило о приостановке работы парламента и политических партий."Деятельность <...> политических партий, политические собрания, митинги, демонстрации и прочая политическая деятельность полностью запрещаются", — говорится в Указе № 1, подписанном генералом армии Сухопутных войск республики Пак Ан Су.Кроме того, Рёнхап сообщает о введении в республике контроля над всеми СМИ и печатными изданиями.По данным Associated Press, Юн Сок Ёль обвиняет оппозиционные силы страны в попытках получить контроль над высшим законодательным органом, симпатиях к КНДР и антигосударственных действиях, парализующих работу правительства. Сообщается, что в последнее время в Южной Корее усилилось противостояние между консервативной правящей ПНВ, которую представляет президент, и оппозиционной ДПК. В частности, последняя блокирует проведение через парламент законопроекта о бюджете на следующий год. Президент Юн Сок Ёль, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование из-за скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны, чем вызывает резкую критику со стороны политических оппонентов. Первый импичмент президента Южной КореиПервый в истории Южной Кореи импичмент президента произошел 9 декабря 2016 года, когда парламент страны проголосовал за отстранение от власти Пак Кын Хе, занимавшей должность главы государства с 2013-го. Причиной стал коррупционный скандал, разразившийся в республике в октябре того же года. Тогда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм в фонды, созданные Цой Сун Силь — подругой Пак Кын Хе. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.Пак Кын Хе задержали в апреле 2017 года. Ей предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации. Военное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241203/koreya-1987146730.html

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https://ria.ru/20241203/vona-1987149662.html

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в мире, южная корея, юн сок ель, пак кын хе, цой сун силь, samsung