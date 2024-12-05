Зеленский подписал указ о санкциях против премьера Грузии
Зеленский подписал указ о введении санкций против Кобахидзе и Иванишвили
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, отменивший на Украине президентские выборы, подписал указ о введении санкций против премьера Грузии Ираклия Кобахидзе и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.
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"Подписал указ, который придает силу решению СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) о санкциях ", - сказал Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно указу, опубликованному на сайте Зеленского, помимо Иванишвили и Кобахидзе в санкционный список попали еще 17 человек. Ограничения предусматривают, в частности, блокировку активов и приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств.
Двадцать шестого октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам. Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, силовики в ответ применяют спецтехнику, в том числе водометы.