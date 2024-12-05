Рейтинг@Mail.ru
Зеленский подписал указ о санкциях против премьера Грузии - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/zelenskij-1987499051.html
Зеленский подписал указ о санкциях против премьера Грузии
Зеленский подписал указ о санкциях против премьера Грузии - РИА Новости, 05.12.2024
Зеленский подписал указ о санкциях против премьера Грузии
Владимир Зеленский, отменивший на Украине президентские выборы, подписал указ о введении санкций против премьера Грузии Ираклия Кобахидзе и основателя правящей... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T12:40
2024-12-05T12:40
в мире
грузия
украина
тбилиси
владимир зеленский
ираклий кобахидзе
бидзина иванишвили
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840459192_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_694d0f4b4f81e53c62062b3692504f26.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, отменивший на Украине президентские выборы, подписал указ о введении санкций против премьера Грузии Ираклия Кобахидзе и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Тем самым Зеленский вслед за странами Запада повторил их претензии к Тбилиси за пресечение беспорядков со стороны оппозиции, которая проиграла парламентские выборы, но не признала их итоги. "Подписал указ, который придает силу решению СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) о санкциях ", - сказал Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно указу, опубликованному на сайте Зеленского, помимо Иванишвили и Кобахидзе в санкционный список попали еще 17 человек. Ограничения предусматривают, в частности, блокировку активов и приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств. Двадцать шестого октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам. Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, силовики в ответ применяют спецтехнику, в том числе водометы.
https://ria.ru/20241204/zakharova-1987425528.html
https://ria.ru/20241205/zelenskiy-1987455735.html
грузия
украина
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840459192_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ed1c0362b4ead3462802b1599b2e3610.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, украина, тбилиси, владимир зеленский, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Грузия, Украина, Тбилиси, Владимир Зеленский, Ираклий Кобахидзе, Бидзина Иванишвили, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Зеленский подписал указ о санкциях против премьера Грузии

Зеленский подписал указ о введении санкций против Кобахидзе и Иванишвили

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, отменивший на Украине президентские выборы, подписал указ о введении санкций против премьера Грузии Ираклия Кобахидзе и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.
Тем самым Зеленский вслед за странами Запада повторил их претензии к Тбилиси за пресечение беспорядков со стороны оппозиции, которая проиграла парламентские выборы, но не признала их итоги.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Захарова рассказала, почему Зеленский угрожает Грузии санкциями
4 декабря, 22:56
"Подписал указ, который придает силу решению СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) о санкциях ", - сказал Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно указу, опубликованному на сайте Зеленского, помимо Иванишвили и Кобахидзе в санкционный список попали еще 17 человек. Ограничения предусматривают, в частности, блокировку активов и приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств.
Двадцать шестого октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам. Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, силовики в ответ применяют спецтехнику, в том числе водометы.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
В Раде поставили Зеленского на место после его выпада против Грузии
Вчера, 09:06
 
В миреГрузияУкраинаТбилисиВладимир ЗеленскийИраклий КобахидзеБидзина ИванишвилиСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала