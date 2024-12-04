https://ria.ru/20241204/moldaviya-1987336917.html

Власти Молдавии давно управляются Европой, заявил эксперт

Власти Молдавии давно управляются Европой, заявил эксперт - РИА Новости, 04.12.2024

Власти Молдавии давно управляются Европой, заявил эксперт

Нынешние молдавские власти во главе с президентом республики Майей Санду давно управляются европейскими чиновниками в ручном режиме, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:52

2024-12-04T14:52

2024-12-04T14:52

россия

молдавия

кишинев

майя санду

евгения гуцул

нику попеску

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

евросоюз

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КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Нынешние молдавские власти во главе с президентом республики Майей Санду давно управляются европейскими чиновниками в ручном режиме, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко. В СВР РФ ранее сообщили, что глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс потребовал от молдавской стороны "под любым предлогом" привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиции, а также отстранить от должности руководителя Гагаузии Евгению Гуцул и арестовать по уголовным статьям основных членов ее команды. Кроме того, он приказал молдавскому руководству содействовать созданию в стране новой прозападной партии "За европейскую Молдавию" под руководством экс-министра иностранных дел Нику Попеску. "В принципе, это небольшое открытие, потому что молдавские власти, а именно президент Майя Санду, нынешнее правительство, депутатский корпус в принципе давно управляются в ручном режиме европейскими чиновниками. Если это происходит (то, о чем сообщили в СВР – ред.), то это фактически должно квалифицироваться соответствующими органами, как государственная измена со стороны высших должностных лиц", - сказал Кориненко. Он напомнил, что экс-президент Молдавии Владимир Воронин раньше уже говорил о том, что практически в каждом ведомстве в республике находится европейский советник, который мониторит ситуацию и дает какие-то рекомендации. Однако, по словам эксперта, прежние молдавские политики старались вести более-менее национально ориентированную политику, и европейские чиновники не оказывали давления и напрямую не влияли на ситуацию. "А в этой ситуации идет речь о полной сдаче суверенитета. И плюс - это политика двойных стандартов со стороны Европейского Союза. Они все время говорят о каком-то даже мифическом вмешательстве России, что сюда присылаются какие-то деньги, финансируются средства массовой информации, пророссийские лидеры общественного мнения, и все это они считают вмешательством во внутренние дела Молдовы. Но они при этом не считают вмешательством то, что дают прямые указания, что делать молдавскому руководству. Никакой реакции не было тогда, например, когда во время президентской электоральной кампании сюда выгрузили нам целый десант европейских чиновников, которые по факту агитировали за Майю Санду. И более того, нам обещали и кредиты, и транши, и гранты только в том случае, если победит Санду", - отметил политолог. Он подчеркнул, что Евросоюз даже не скрывает свое вмешательство в дела Молдавии, а нынешние молдавские власти лишь повторяют позицию Запада, озвучивая нарративы еврочиновников. "Молдавская власть действует в абсолютном единодушии и по указке Запада, поэтому здесь не приходится говорить о каком-то отдельном мнении", - пояснил Кориненко. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.

https://ria.ru/20241204/moldaviya-1987249486.html

https://ria.ru/20241116/moldaviya-1984179416.html

https://ria.ru/20241126/naryshkin-1985717215.html

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молдавия

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россия, молдавия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, нику попеску, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз