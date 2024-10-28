https://ria.ru/20241028/noyabr-1822919975.html

Как отдыхаем в ноябре: производственный календарь, выходные и праздники

Как отдыхаем в ноябре в 2024: официальные выходные и праздничные дни

Как отдыхаем в ноябре: производственный календарь, выходные и праздники

В ноябре 2024 года граждан России ожидает только один государственный праздник - День народного единства, который пришел на смену привычному для старшего... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:21

2024-10-28T13:21

2024-10-28T13:47

россия

праздники

отдых

трудовой кодекс российской федерации (тк рф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973227487_0:5:1300:736_1920x0_80_0_0_f7ad1baecf51cfc0acb02dc69acab148.png

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В ноябре 2024 года граждан России ожидает только один государственный праздник - День народного единства, который пришел на смену привычному для старшего поколения 7 ноября - годовщине Октябрьской революции. Как официально отдыхаем в ноябре, сколько на этот месяц выпадает выходных дней, нормы рабочего времени по производственному календарю, - в материале РИА Новости. Как отдыхаем в ноябреВ последнем месяце осени россиян, помимо традиционных выходных дней субботы и воскресенья, ожидает еще один дополнительный день отдыха - 4 ноября, на который выпадает государственный праздник День народного единства, утвержденный правительством Российской Федерации в 2005 году.Выходные дниВ ноябре 2024 года из 30 календарных дней при пятидневной рабочей неделе будет 21 рабочий день, 9 выходных:Так как День народного единства (4 ноября) в этом году приходится на понедельник, в соответствии с Трудовым кодексом РФ суббота 2 ноября будет сокращенным рабочим днем (ст. 95 ТК РФ).Сокращение рабочего времени не касается непрерывно действующих организаций, медицинских учреждений, СМИ, общественного транспорта и других предприятий, у которых не позволяет специфика.Производственный календарьПроизводственный календарь ежегодно утверждается правительством РФ и включает в себя информацию о рабочих, праздничных и выходных днях. Он необходим для бухгалтеров, персонала отдела кадров для расчета зарплаты и отпускных, простые сотрудники могут в соответствии с ним планировать отдых в отпуске, чтобы не потерять в оплате.День народного единстваДля россиян старшего возраста особым нерабочим днем в ноябре всегда было 7 число - День Великой Октябрьской социалистической революции. Праздник широко отмечался демонстрациями, концертами, военными парадами. Но 29 декабря 2004 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вступил в силу 1 января 2005 года, "О внесении изменений в статью 1 ФЗ № 32 "О днях воинской славы (победных днях) России", в соответствии с которым 7 ноября стал Днем воинской славы России, а статья 2 ФЗ № 32 была дополнена абзацем следующего содержания: "4 ноября — День народного единства". В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2004 года "О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации", начиная с 2005 года день 7 ноября перестал быть выходным. Вместо него нерабочим стал День народного единства, отмечаемый 4 ноября.Этот праздник достаточно молодой, но уходит корнями в далекую историю и напоминает о важном историческом событии: освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году.После смерти в 1598 году последнего царя из династии Рюриковичей Федора Иоанновича и его младшего брата Дмитрия власть перешла в руки избранного Земским собором боярина Бориса Годунова. Но вскоре в стране начался кризис, получивший название Смутного времени. Большое количество самозванцев, выдававших себя за погибшего царевича Дмитрия, претендовало на трон, а польский король Сигизмунд III со своими войсками захватил значительную часть страны и Москву в том числе. Власть перешла к совету бояр, присягнувших на верность Сигизмунду. В 1612 году народное ополчение, в которое входили все сословия и народы, населявшие на тот момент государство, под руководством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского взяло штурмом Китай-город, изгнало поляков и положило конец Смутному времени. Эта дата символизирует начало нового периода в истории страны, в 1613 году новый избранный царь Михаил Федорович Романов объявил 4 ноября Днем очищения Москвы от польских захватчиков, а в 1649 году этот день был объявлен церковно-государственным праздником.Название праздник получил благодаря тому, что в ополчении объединились все, независимо от возраста, пола, вероисповедания, положения в обществе и происхождения. В этот день в России проводятся массовые мероприятия, концерты, фестивали, бесплатные экскурсии и ярмарки.Сколько рабочих дней в ноябреВ ноябре 2024 года при пятидневной рабочей неделе 21 рабочий день.Норма рабочего времени в ноябреНормы рабочего времени отличаются в зависимости от того, по какой рабочей неделе трудится гражданин и регулируются статьями 91 ТК РФ, 92 ТК РФ:Когда выгодно взять отпуск в ноябреВыгодными в плане отпуска традиционно являются месяцы, в которых больше всего рабочих дней, так как сотрудники в этом случае меньше всего теряют в оплате. Ноябрь в 2024 году включает в себя 21 рабочий день - всего на один меньше, чем месяцы, в которых нет государственных праздников.

https://ria.ru/20241023/otdykh-1979639867.html

https://ria.ru/20240809/kalendar-1965161916.html

https://ria.ru/20121107/909769974.html

https://ria.ru/20241028/prazdnik-1828595472.html

https://ria.ru/20241023/otdykh-1979420640.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, праздники, отдых, трудовой кодекс российской федерации (тк рф), общество