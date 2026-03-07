https://ria.ru/20260307/nedelya-2079167839.html
Россиян в июне ждет четырехдневная рабочая неделя, рассказали в ГД
Россиян в июне ждет четырехдневная рабочая неделя, рассказали в ГД - РИА Новости, 07.03.2026
Россиян в июне ждет четырехдневная рабочая неделя, рассказали в ГД
Короткая четырехдневная рабочая неделя ждет россиян в июне с 8-го по 11-е число перед длинными выходными в честь Дня России, сообщил РИА Новости глава комитета...
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
праздники
россия
Россиян в июне ждет четырехдневная рабочая неделя, рассказали в ГД
РИА Новости: россиян ждет четырехдневная рабочая неделя с 8 по 11 июня
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Короткая четырехдневная рабочая неделя ждет россиян в июне с 8-го по 11-е число перед длинными выходными в честь Дня России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Поскольку День России
, 12 июня, выпадает на пятницу, а следующий за ним выходной день, суббота, 13 июня, не переносится, у россиян образуются полноценные трехдневные выходные. Это означает, что перед праздником работать будем всего четыре дня - с понедельника 8 июня по четверг 11 июня включительно, причем 11 июня станет сокращенным рабочим днем", - сказал Нилов
.
Депутат подчеркнул, что такое распределение рабочего времени является оптимальным и полностью соответствует положениям трудового кодекса. По его словам, график создает комфортные условия для эффективной работы накануне праздника и позволяет гражданам заранее спланировать свой летний отдых.
"Такой подход позволяет соблюсти баланс между производственной необходимостью и правом граждан на качественный отдых, особенно в начале летнего сезона", - добавил парламентарий.