Россиян в июне ждет четырехдневная рабочая неделя, рассказали в ГД

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Короткая четырехдневная рабочая неделя ждет россиян в июне с 8-го по 11-е число перед длинными выходными в честь Дня России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Поскольку День России , 12 июня, выпадает на пятницу, а следующий за ним выходной день, суббота, 13 июня, не переносится, у россиян образуются полноценные трехдневные выходные. Это означает, что перед праздником работать будем всего четыре дня - с понедельника 8 июня по четверг 11 июня включительно, причем 11 июня станет сокращенным рабочим днем", - сказал Нилов

Депутат подчеркнул, что такое распределение рабочего времени является оптимальным и полностью соответствует положениям трудового кодекса. По его словам, график создает комфортные условия для эффективной работы накануне праздника и позволяет гражданам заранее спланировать свой летний отдых.