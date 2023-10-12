Названы семь городов недалеко от Москвы, идеальных для путешествий осенью

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Эксперты выбрали семь городов недалеко от Москвы для отличного осеннего уикенда, сообщает сервис путешествий "Туту".ТулаГород оружейников, пряников и самоваров идеально подходит для осенних прогулок. Сердце Тулы — старинный кремль, памятник архитектуры XVI века. На его территории находятся Успенский и Богоявленский соборы, а также несколько музеев, включая Музей пряника и военно-исторический. Рядом — пешеходная улица Металлистов с кафе, ресторанами и сувенирными магазинами. По ней можно дойти до "Скамьи примирения" и памятника Левше, подковавшему блоху. А еще в Туле уютная набережная — особенно красиво здесь вечером, когда зажигается иллюминация.КоломнаПодмосковная Коломна — город-открытка: небольшой, но очень фотогеничный. Здесь тоже есть свой кремль и необычные музеи: пастилы, трамваев, патефона, самовара, любимой игрушки. Работает "Арткоммуналка", передающая атмосферу советской квартиры, и музейная лавка "Торговля мылом Г. И. Суранова", которая выглядит как телепорт в позапрошлый век. Музеи небольшие, но их экспозиции радуют наполненностью и разнообразием. Для гостей иногда проводят интерактивы и тематические вечера, так что скучно не будет. Еще в Коломне пекут очень вкусные калачи. Обязательно захватите парочку домой.Сергиев ПосадГордость этого города — знаменитая Троице-Сергиева лавра. Успенский собор с украшенными золотыми звездами куполами часто изображают на сувенирах. Древнейшее сооружение на территории лавры — Троицкий собор, в котором хранятся мощи Сергия Радонежского. Обязательно загляните в Трапезную церковь: внутреннее убранство и резной позолоченный иконостас впечатляют. Среди других достопримечательностей города — Музей игрушки, где собраны удивительные экспонаты со всего мира, а также выставочный зал "Колокола Руси", где можно обучиться колокольной игре или пройти сеанс билотерапии — считается, что характерный звон полезен для здоровья. Если хотите сделать красивые снимки Троице-Сергиевой лавры, поднимитесь на Блинную гору. Это одно из самых любимых мест горожан, туристов и фотографов — виды отсюда действительно живописные.РостовРостов Великий — небольшой город, но его достопримечательностей хватит на целый уикенд. В центре внимания, конечно, кремль, который наверняка покажется знакомым: именно здесь снимали сцены из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Если хотите почувствовать себя в Европе, отправляйтесь в Спасо-Яковлевский монастырь: Димитриевский собор, построенный графом Шереметевым, напоминает сооружения флорентийских архитекторов. Обязательно поднимитесь на монастырские стены: с них открывается красивый вид на озеро Неро.В получасе езды от центра Ростова — красивая усадьба дворян Леонтьевых: очень живописное место для осенних прогулок с ухоженными аллеями, прудами и мостиками. Отдохнуть от суеты можно в "Доме Ларди" — это русско-французская дача с домашней едой и уютными панорамными домиками.ПлесОсенний Плес словно сошел с картин Исаака Левитана: художник очень любил этот уютный город и находил в нем вдохновение. Несмотря на компактность территории, концентрация достопримечательностей здесь впечатляющая. Можно прогуляться по набережной. Не забудьте фотографироваться с известной "Дачницей", которая замерла у бронзового мольберта. Кстати, у памятника есть реальный прототип — Софья Кувшинникова, возлюбленная Левитана.На обед загляните в закусочную "Рыбный угол", чтобы попробовать пирожки с лещом: Плес считается их родиной.Купить сувениры и выпить кофе можно на Торговой площади. Обратите внимание на расположенную здесь каменную Воскресенскую церковь, построенную в 1817 году. Если же хотите увидеть панораму города, поднимитесь на Соборную гору: считается, что именно отсюда начинался Плес. На ней стоит Успенский собор — старейшая городская постройка.СуздальЗа богатое архитектурное наследие Суздаль получил статус города-музея. Кажется, сам воздух здесь пропитан духом уютной русской глубинки. Узнать об истории Суздальского кремля, который, увы, не сохранился до наших дней, можно в музее, расположенном в Архиерейских палатах XV–XVIII веков. Рядом — Рождественский собор, в котором есть роспись XIII и XV веков.В Суздале находится Музей деревянного зодчества: постройки сюда свозились со всей Владимирской области. Здесь есть жилые дома, амбар, колодец и даже необычная Преображенская церковь, которая по форме напоминает пирамиду. За последние пару лет в городе открылось сразу несколько интересных гастрономических проектов, где предлагают попробовать блюда русской (и не только) кухни.ТарусаКамерный городок на берегу Оки сохранил облик XIX века. В детстве и юности в Тарусе часто жила Марина Цветаева, которой здесь установлен памятник, а в доме ее деда расположен музей. Еще один дом-музей посвящен другому известному литератору — Константину Паустовскому. Внутри деревянного строения воссоздана обстановка середины XX века. Здесь можно увидеть личные вещи писателя, включая печатную машинку. Есть в Тарусе и картинная галерея с работами Айвазовского и Поленова. Но ее главная гордость — коллекция ключей и дверных замков, которую называют лучшей в Европе.
МОСКВА, 12 окт —РИА Новости. Эксперты выбрали семь городов недалеко от Москвы для отличного осеннего уикенда, сообщает сервис путешествий "Туту".
Тула
Город оружейников, пряников и самоваров идеально подходит для осенних прогулок. Сердце Тулы — старинный кремль, памятник архитектуры XVI века. На его территории находятся Успенский и Богоявленский соборы, а также несколько музеев, включая Музей пряника и военно-исторический.
Рядом — пешеходная улица Металлистов с кафе, ресторанами и сувенирными магазинами. По ней можно дойти до "Скамьи примирения" и памятника Левше, подковавшему блоху. А еще в Туле уютная набережная — особенно красиво здесь вечером, когда зажигается иллюминация.
Работает "Арткоммуналка", передающая атмосферу советской квартиры, и музейная лавка "Торговля мылом Г. И. Суранова", которая выглядит как телепорт в позапрошлый век. Музеи небольшие, но их экспозиции радуют наполненностью и разнообразием.
Для гостей иногда проводят интерактивы и тематические вечера, так что скучно не будет. Еще в Коломне пекут очень вкусные калачи. Обязательно захватите парочку домой.
Сергиев Посад
Гордость этого города — знаменитая Троице-Сергиева лавра. Успенский собор с украшенными золотыми звездами куполами часто изображают на сувенирах. Древнейшее сооружение на территории лавры — Троицкий собор, в котором хранятся мощи Сергия Радонежского.
Обязательно загляните в Трапезную церковь: внутреннее убранство и резной позолоченный иконостас впечатляют. Среди других достопримечательностей города — Музей игрушки, где собраны удивительные экспонаты со всего мира, а также выставочный зал "Колокола Руси", где можно обучиться колокольной игре или пройти сеанс билотерапии — считается, что характерный звон полезен для здоровья.
Если хотите сделать красивые снимки Троице-Сергиевой лавры, поднимитесь на Блинную гору. Это одно из самых любимых мест горожан, туристов и фотографов — виды отсюда действительно живописные.
Ростов
Ростов Великий — небольшой город, но его достопримечательностей хватит на целый уикенд. В центре внимания, конечно, кремль, который наверняка покажется знакомым: именно здесь снимали сцены из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".
Если хотите почувствовать себя в Европе, отправляйтесь в Спасо-Яковлевский монастырь: Димитриевский собор, построенный графом Шереметевым, напоминает сооружения флорентийских архитекторов. Обязательно поднимитесь на монастырские стены: с них открывается красивый вид на озеро Неро.
В получасе езды от центра Ростова — красивая усадьба дворян Леонтьевых: очень живописное место для осенних прогулок с ухоженными аллеями, прудами и мостиками. Отдохнуть от суеты можно в "Доме Ларди" — это русско-французская дача с домашней едой и уютными панорамными домиками.
Плес
Осенний Плес словно сошел с картин Исаака Левитана: художник очень любил этот уютный город и находил в нем вдохновение. Несмотря на компактность территории, концентрация достопримечательностей здесь впечатляющая.
Можно прогуляться по набережной. Не забудьте фотографироваться с известной "Дачницей", которая замерла у бронзового мольберта. Кстати, у памятника есть реальный прототип — Софья Кувшинникова, возлюбленная Левитана.
На обед загляните в закусочную "Рыбный угол", чтобы попробовать пирожки с лещом: Плес считается их родиной.
Купить сувениры и выпить кофе можно на Торговой площади. Обратите внимание на расположенную здесь каменную Воскресенскую церковь, построенную в 1817 году. Если же хотите увидеть панораму города, поднимитесь на Соборную гору: считается, что именно отсюда начинался Плес. На ней стоит Успенский собор — старейшая городская постройка.
За богатое архитектурное наследие Суздаль получил статус города-музея. Кажется, сам воздух здесь пропитан духом уютной русской глубинки. Узнать об истории Суздальского кремля, который, увы, не сохранился до наших дней, можно в музее, расположенном в Архиерейских палатах XV–XVIII веков. Рядом — Рождественский собор, в котором есть роспись XIII и XV веков.
В Суздале находится Музей деревянного зодчества: постройки сюда свозились со всей Владимирской области. Здесь есть жилые дома, амбар, колодец и даже необычная Преображенская церковь, которая по форме напоминает пирамиду. За последние пару лет в городе открылось сразу несколько интересных гастрономических проектов, где предлагают попробовать блюда русской (и не только) кухни.
Еще один дом-музей посвящен другому известному литератору — Константину Паустовскому. Внутри деревянного строения воссоздана обстановка середины XX века. Здесь можно увидеть личные вещи писателя, включая печатную машинку. Есть в Тарусе и картинная галерея с работами Айвазовского и Поленова. Но ее главная гордость — коллекция ключей и дверных замков, которую называют лучшей в Европе.
Идеальный русский город: почему в Плес так хочется вернуться
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.