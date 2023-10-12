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Названы семь городов недалеко от Москвы, идеальных для путешествий осенью - РИА Новости, 12.10.2023
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Туризм
 
05:09 12.10.2023 (обновлено: 16:54 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/osen-1902080726.html
Названы семь городов недалеко от Москвы, идеальных для путешествий осенью
Названы семь городов недалеко от Москвы, идеальных для путешествий осенью - РИА Новости, 12.10.2023
Названы семь городов недалеко от Москвы, идеальных для путешествий осенью
Эксперты выбрали семь городов недалеко от Москвы для отличного осеннего уикенда, сообщает сервис путешествий "Туту". РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T05:09
2023-10-12T16:54
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туристы
тула
исаак левитан
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плес
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Эксперты выбрали семь городов недалеко от Москвы для отличного осеннего уикенда, сообщает сервис путешествий "Туту".ТулаГород оружейников, пряников и самоваров идеально подходит для осенних прогулок. Сердце Тулы — старинный кремль, памятник архитектуры XVI века. На его территории находятся Успенский и Богоявленский соборы, а также несколько музеев, включая Музей пряника и военно-исторический. Рядом — пешеходная улица Металлистов с кафе, ресторанами и сувенирными магазинами. По ней можно дойти до "Скамьи примирения" и памятника Левше, подковавшему блоху. А еще в Туле уютная набережная — особенно красиво здесь вечером, когда зажигается иллюминация.КоломнаПодмосковная Коломна — город-открытка: небольшой, но очень фотогеничный. Здесь тоже есть свой кремль и необычные музеи: пастилы, трамваев, патефона, самовара, любимой игрушки. Работает "Арткоммуналка", передающая атмосферу советской квартиры, и музейная лавка "Торговля мылом Г. И. Суранова", которая выглядит как телепорт в позапрошлый век. Музеи небольшие, но их экспозиции радуют наполненностью и разнообразием. Для гостей иногда проводят интерактивы и тематические вечера, так что скучно не будет. Еще в Коломне пекут очень вкусные калачи. Обязательно захватите парочку домой.Сергиев ПосадГордость этого города — знаменитая Троице-Сергиева лавра. Успенский собор с украшенными золотыми звездами куполами часто изображают на сувенирах. Древнейшее сооружение на территории лавры — Троицкий собор, в котором хранятся мощи Сергия Радонежского. Обязательно загляните в Трапезную церковь: внутреннее убранство и резной позолоченный иконостас впечатляют. Среди других достопримечательностей города — Музей игрушки, где собраны удивительные экспонаты со всего мира, а также выставочный зал "Колокола Руси", где можно обучиться колокольной игре или пройти сеанс билотерапии — считается, что характерный звон полезен для здоровья. Если хотите сделать красивые снимки Троице-Сергиевой лавры, поднимитесь на Блинную гору. Это одно из самых любимых мест горожан, туристов и фотографов — виды отсюда действительно живописные.РостовРостов Великий — небольшой город, но его достопримечательностей хватит на целый уикенд. В центре внимания, конечно, кремль, который наверняка покажется знакомым: именно здесь снимали сцены из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Если хотите почувствовать себя в Европе, отправляйтесь в Спасо-Яковлевский монастырь: Димитриевский собор, построенный графом Шереметевым, напоминает сооружения флорентийских архитекторов. Обязательно поднимитесь на монастырские стены: с них открывается красивый вид на озеро Неро.В получасе езды от центра Ростова — красивая усадьба дворян Леонтьевых: очень живописное место для осенних прогулок с ухоженными аллеями, прудами и мостиками. Отдохнуть от суеты можно в "Доме Ларди" — это русско-французская дача с домашней едой и уютными панорамными домиками.ПлесОсенний Плес словно сошел с картин Исаака Левитана: художник очень любил этот уютный город и находил в нем вдохновение. Несмотря на компактность территории, концентрация достопримечательностей здесь впечатляющая. Можно прогуляться по набережной. Не забудьте фотографироваться с известной "Дачницей", которая замерла у бронзового мольберта. Кстати, у памятника есть реальный прототип — Софья Кувшинникова, возлюбленная Левитана.На обед загляните в закусочную "Рыбный угол", чтобы попробовать пирожки с лещом: Плес считается их родиной.Купить сувениры и выпить кофе можно на Торговой площади. Обратите внимание на расположенную здесь каменную Воскресенскую церковь, построенную в 1817 году. Если же хотите увидеть панораму города, поднимитесь на Соборную гору: считается, что именно отсюда начинался Плес. На ней стоит Успенский собор — старейшая городская постройка.СуздальЗа богатое архитектурное наследие Суздаль получил статус города-музея. Кажется, сам воздух здесь пропитан духом уютной русской глубинки. Узнать об истории Суздальского кремля, который, увы, не сохранился до наших дней, можно в музее, расположенном в Архиерейских палатах XV–XVIII веков. Рядом — Рождественский собор, в котором есть роспись XIII и XV веков.В Суздале находится Музей деревянного зодчества: постройки сюда свозились со всей Владимирской области. Здесь есть жилые дома, амбар, колодец и даже необычная Преображенская церковь, которая по форме напоминает пирамиду. За последние пару лет в городе открылось сразу несколько интересных гастрономических проектов, где предлагают попробовать блюда русской (и не только) кухни.ТарусаКамерный городок на берегу Оки сохранил облик XIX века. В детстве и юности в Тарусе часто жила Марина Цветаева, которой здесь установлен памятник, а в доме ее деда расположен музей. Еще один дом-музей посвящен другому известному литератору — Константину Паустовскому. Внутри деревянного строения воссоздана обстановка середины XX века. Здесь можно увидеть личные вещи писателя, включая печатную машинку. Есть в Тарусе и картинная галерея с работами Айвазовского и Поленова. Но ее главная гордость — коллекция ключей и дверных замков, которую называют лучшей в Европе.
https://ria.ru/20231002/ples-1898083216.html
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новости - туризм, туризм, туристы, тула, исаак левитан, марина цветаева, плес , коломна, ростов, сергиев посад, таруса, суздаль, куда поехать в выходные, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Тула, Исаак Левитан, Марина Цветаева, Плес , Коломна, Ростов, Сергиев Посад, Таруса, Суздаль, куда поехать в выходные, отдых в России
Названы семь городов недалеко от Москвы, идеальных для путешествий осенью

Эксперты выбрали лучшие города недалеко от Москвы для осенних путешествий

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкПриток Волги — река Шохонка в Плесе
Приток Волги — река Шохонка в Плесе - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Эксперты выбрали семь городов недалеко от Москвы для отличного осеннего уикенда, сообщает сервис путешествий "Туту".

Тула

Город оружейников, пряников и самоваров идеально подходит для осенних прогулок. Сердце Тулы — старинный кремль, памятник архитектуры XVI века. На его территории находятся Успенский и Богоявленский соборы, а также несколько музеев, включая Музей пряника и военно-исторический.
© iStock.com / bbsferrariТула
Тула
Тула
© iStock.com / bbsferrari
1 из 3
© Фото : Александр АндреевТульский кремль осенью
Тульский кремль осенью
Тульский кремль осенью
© Фото : Александр Андреев
2 из 3
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Девушка на качелях, Казанская набережная в Туле

Девушка катается на качелях на Казанской набережной в Туле

Девушка на качелях, Казанская набережная в Туле

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 3
Тула
© iStock.com / bbsferrari
1 из 3
Тульский кремль осенью
© Фото : Александр Андреев
2 из 3

Девушка на качелях, Казанская набережная в Туле

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 3
Рядом — пешеходная улица Металлистов с кафе, ресторанами и сувенирными магазинами. По ней можно дойти до "Скамьи примирения" и памятника Левше, подковавшему блоху. А еще в Туле уютная набережная — особенно красиво здесь вечером, когда зажигается иллюминация.
© Фото : Александр АндреевУлица Металлистов в Туле
Улица Металлистов в Туле
Улица Металлистов в Туле
© Фото : Александр Андреев
1 из 3
© Фото : Александр Андреев

Прохожие на улице Металлистов в Туле

Улица Металлистов в Туле

Прохожие на улице Металлистов в Туле

© Фото : Александр Андреев
2 из 3
© Фото : Александр Андреев

Тула

Улица Металлистов в Туле

Тула

© Фото : Александр Андреев
3 из 3
Улица Металлистов в Туле
© Фото : Александр Андреев
1 из 3

Прохожие на улице Металлистов в Туле

© Фото : Александр Андреев
2 из 3

Тула

© Фото : Александр Андреев
3 из 3

Коломна

Подмосковная Коломна — город-открытка: небольшой, но очень фотогеничный. Здесь тоже есть свой кремль и необычные музеи: пастилы, трамваев, патефона, самовара, любимой игрушки.
© Depositphotos.com / yulenochekkКоломенский кремль
Коломенский кремль
Коломенский кремль
© Depositphotos.com / yulenochekk
1 из 6
© РИА Новости / Светлана БаеваДеревянный дом в Коломне
Деревянный дом в Коломне
Деревянный дом в Коломне
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 6
© РИА Новости / Светлана БаеваПятницкие ворота в Коломне
Пятницкие ворота в Коломне
Пятницкие ворота в Коломне
© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 6
© iStock.com / VvoeVale

Музей "Фабрика пастилы" в Коломне

Музей “Фабрика пастилы в Коломне

Музей "Фабрика пастилы" в Коломне

© iStock.com / VvoeVale
4 из 6
© РИА Новости / Владимир АстапковичМузей "Калачная" в Коломне
Музей Калачная в Коломне
Музей "Калачная" в Коломне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
5 из 6
© РИА Новости / Владимир Астапкович

В музее "Калачная" в Коломне

Музей Калачная в Коломне

В музее "Калачная" в Коломне

© РИА Новости / Владимир Астапкович
6 из 6
Коломенский кремль
© Depositphotos.com / yulenochekk
1 из 6
Деревянный дом в Коломне
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 6
Пятницкие ворота в Коломне
© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 6

Музей "Фабрика пастилы" в Коломне

© iStock.com / VvoeVale
4 из 6
Музей "Калачная" в Коломне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
5 из 6

В музее "Калачная" в Коломне

© РИА Новости / Владимир Астапкович
6 из 6
Работает "Арткоммуналка", передающая атмосферу советской квартиры, и музейная лавка "Торговля мылом Г. И. Суранова", которая выглядит как телепорт в позапрошлый век. Музеи небольшие, но их экспозиции радуют наполненностью и разнообразием.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Жилая комната музея-резиденции "Арткоммуналка"

Жилая комната в музее Арткоммуналка. Ерофеев и Другие в Коломне

Жилая комната музея-резиденции "Арткоммуналка"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 3
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Проигрыватель в музее

Проигрыватель в музей Арткоммуналка. Ерофеев и Другие в Коломне

Проигрыватель в музее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 3
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Черно-белые фотографии в ванной комнате музея-резиденции "Арткоммуналка"

Черно-белые фотографии в ванной комнате музея-резиденции в Коломне. Арткоммуналка

Черно-белые фотографии в ванной комнате музея-резиденции "Арткоммуналка"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 3

Жилая комната музея-резиденции "Арткоммуналка"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 3

Проигрыватель в музее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 3

Черно-белые фотографии в ванной комнате музея-резиденции "Арткоммуналка"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 3
Для гостей иногда проводят интерактивы и тематические вечера, так что скучно не будет. Еще в Коломне пекут очень вкусные калачи. Обязательно захватите парочку домой.

Сергиев Посад

Гордость этого города — знаменитая Троице-Сергиева лавра. Успенский собор с украшенными золотыми звездами куполами часто изображают на сувенирах. Древнейшее сооружение на территории лавры — Троицкий собор, в котором хранятся мощи Сергия Радонежского.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде Московской области

Троице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области

Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде Московской области

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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1 из 2
© РИА Новости / Ханс Георг Шнаак

Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре

Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре

Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре

© РИА Новости / Ханс Георг Шнаак
2 из 2

Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде Московской области

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
1 из 2

Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре

© РИА Новости / Ханс Георг Шнаак
2 из 2
Обязательно загляните в Трапезную церковь: внутреннее убранство и резной позолоченный иконостас впечатляют. Среди других достопримечательностей города — Музей игрушки, где собраны удивительные экспонаты со всего мира, а также выставочный зал "Колокола Руси", где можно обучиться колокольной игре или пройти сеанс билотерапии — считается, что характерный звон полезен для здоровья.
© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанк

Деревянная игрушка "Мужик и медведь" — экспонат Музея игрушки в Сергиевом Посаде

Деревянная игрушка Мужик и медведь - экспонат Музея игрушки в Сергиевом Посаде

Деревянная игрушка "Мужик и медведь" — экспонат Музея игрушки в Сергиевом Посаде

© РИА Новости / Валерий Шустов
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1 из 2
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Царь колокол весом 72 тонны на колокольне Троице-Сергиевой Лавры

Царь колокол на колокольне Троице-Сергиевой Лавры

Царь колокол весом 72 тонны на колокольне Троице-Сергиевой Лавры

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 2

Деревянная игрушка "Мужик и медведь" — экспонат Музея игрушки в Сергиевом Посаде

© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в медиабанк
1 из 2

Царь колокол весом 72 тонны на колокольне Троице-Сергиевой Лавры

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 2
Если хотите сделать красивые снимки Троице-Сергиевой лавры, поднимитесь на Блинную гору. Это одно из самых любимых мест горожан, туристов и фотографов — виды отсюда действительно живописные.

Ростов

Ростов Великий — небольшой город, но его достопримечательностей хватит на целый уикенд. В центре внимания, конечно, кремль, который наверняка покажется знакомым: именно здесь снимали сцены из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Ростовский кремль

Ростовский кремль

Ростовский кремль

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Мария СеливановаКремль в Ростове Великом
Кремль в Ростове Великом
Кремль в Ростове Великом
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3
© Фото : Екатерина МироноваРостовский Кремль
Ростовский Кремль
Ростовский Кремль
© Фото : Екатерина Миронова
3 из 3

Ростовский кремль

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1 из 3
Кремль в Ростове Великом
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3
Ростовский Кремль
© Фото : Екатерина Миронова
3 из 3
Если хотите почувствовать себя в Европе, отправляйтесь в Спасо-Яковлевский монастырь: Димитриевский собор, построенный графом Шереметевым, напоминает сооружения флорентийских архитекторов. Обязательно поднимитесь на монастырские стены: с них открывается красивый вид на озеро Неро.
© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанк

Спасо-Яковлевский монастырь со стороны озера Неро в Ростове Великом

Спасо-Яковлевский монастырь со стороны озера Неро в Ростове Великом

Спасо-Яковлевский монастырь со стороны озера Неро в Ростове Великом

© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Вид на Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь со стороны озера Неро

Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь в Ростове

Вид на Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь со стороны озера Неро

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 2

Спасо-Яковлевский монастырь со стороны озера Неро в Ростове Великом

© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
1 из 2

Вид на Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь со стороны озера Неро

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 2
В получасе езды от центра Ростова — красивая усадьба дворян Леонтьевых: очень живописное место для осенних прогулок с ухоженными аллеями, прудами и мостиками. Отдохнуть от суеты можно в "Доме Ларди" — это русско-французская дача с домашней едой и уютными панорамными домиками.

Плес

Осенний Плес словно сошел с картин Исаака Левитана: художник очень любил этот уютный город и находил в нем вдохновение. Несмотря на компактность территории, концентрация достопримечательностей здесь впечатляющая.
© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкПамятник великому русскому певцу Федору Шаляпину на набережной Плеса в Ивановской области
Памятник великому русскому певцу Федору Шаляпину на набережной Плеса в Ивановской области. Монумент выполнен в бронзе, автором является народный художник России Александр Рукавишников. Шаляпин изображен как простой плесский дачник, который, прогуливаясь вдоль волжских берегов, решил отдохнуть и присел на лодку. Открытие памятника состоялось 13 сентября 2020 года.
Памятник великому русскому певцу Федору Шаляпину на набережной Плеса в Ивановской области
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанк

Осень в Плесе. Вид на Волгу

Осень в городе Плёс. Вид на Волгу

Осень в Плесе. Вид на Волгу

© РИА Новости / Мария Плотникова
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2 из 3
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанк

Вид на город Плес с Воскресенской горы

Золотая осень в Плёсе

Вид на город Плес с Воскресенской горы

© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
3 из 3
Памятник великому русскому певцу Федору Шаляпину на набережной Плеса в Ивановской области
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
Перейти в медиабанк
1 из 3

Осень в Плесе. Вид на Волгу

© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
2 из 3

Вид на город Плес с Воскресенской горы

© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
3 из 3
Можно прогуляться по набережной. Не забудьте фотографироваться с известной "Дачницей", которая замерла у бронзового мольберта. Кстати, у памятника есть реальный прототип — Софья Кувшинникова, возлюбленная Левитана.
На обед загляните в закусочную "Рыбный угол", чтобы попробовать пирожки с лещом: Плес считается их родиной.
© РИА Новости / Ольга РаспоповаПамятник дачнице, Плес
Памятник дачнице, Плес
Памятник дачнице, Плес
© РИА Новости / Ольга Распопова
1 из 2
© РИА Новости / Ольга РаспоповаВ кафе "Рыбный угол", Плес
В кафе Рыбный угол, Плес
В кафе "Рыбный угол", Плес
© РИА Новости / Ольга Распопова
2 из 2
Памятник дачнице, Плес
© РИА Новости / Ольга Распопова
1 из 2
В кафе "Рыбный угол", Плес
© РИА Новости / Ольга Распопова
2 из 2
Купить сувениры и выпить кофе можно на Торговой площади. Обратите внимание на расположенную здесь каменную Воскресенскую церковь, построенную в 1817 году. Если же хотите увидеть панораму города, поднимитесь на Соборную гору: считается, что именно отсюда начинался Плес. На ней стоит Успенский собор — старейшая городская постройка.
© Depositphotos.com / yulenochekkГород Плес
Город Плес - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Depositphotos.com / yulenochekk
Город Плес

Суздаль

За богатое архитектурное наследие Суздаль получил статус города-музея. Кажется, сам воздух здесь пропитан духом уютной русской глубинки. Узнать об истории Суздальского кремля, который, увы, не сохранился до наших дней, можно в музее, расположенном в Архиерейских палатах XV–XVIII веков. Рядом — Рождественский собор, в котором есть роспись XIII и XV веков.
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Суздаль
Суздаль
Суздаль
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
1 из 2
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

Виды в Суздале

Суздаль

Виды в Суздале

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
2 из 2
Суздаль
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
1 из 2

Виды в Суздале

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
2 из 2
В Суздале находится Музей деревянного зодчества: постройки сюда свозились со всей Владимирской области. Здесь есть жилые дома, амбар, колодец и даже необычная Преображенская церковь, которая по форме напоминает пирамиду. За последние пару лет в городе открылось сразу несколько интересных гастрономических проектов, где предлагают попробовать блюда русской (и не только) кухни.
© iStock.com / arh-sib@rambler.ruМузей деревянного зодчества в Суздале
Музей деревянного зодчества в Суздале
Музей деревянного зодчества в Суздале
© iStock.com / arh-sib@rambler.ru
1 из 2
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль
Суздаль
Суздаль
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 2
Музей деревянного зодчества в Суздале
© iStock.com / arh-sib@rambler.ru
1 из 2
Суздаль
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 2

Таруса

Камерный городок на берегу Оки сохранил облик XIX века. В детстве и юности в Тарусе часто жила Марина Цветаева, которой здесь установлен памятник, а в доме ее деда расположен музей.
© Depositphotos.com / nokola@gmail.comМузей семьи Цветаевых в Тарусе
Музей семьи Цветаевых в Тарусе
Музей семьи Цветаевых в Тарусе
© Depositphotos.com / nokola@gmail.com
1 из 3
CC BY-SA 4.0 / Hexenmesser / Таруса. Памятник Марине Цветаевой / Cropped imageПамятник Марине Цветаевой в Тарусе
Памятник Марине Цветаевой в Тарусе
Памятник Марине Цветаевой в Тарусе
CC BY-SA 4.0 / Hexenmesser / Таруса. Памятник Марине Цветаевой / Cropped image
2 из 3
CC BY-SA 4.0 / LenskiyS / Таруса / Cropped imageВид на Тарусу
Вид на Тарусу
Вид на Тарусу
CC BY-SA 4.0 / LenskiyS / Таруса / Cropped image
3 из 3
Музей семьи Цветаевых в Тарусе
© Depositphotos.com / nokola@gmail.com
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Памятник Марине Цветаевой в Тарусе
CC BY-SA 4.0 / Hexenmesser / Таруса. Памятник Марине Цветаевой / Cropped image
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Вид на Тарусу
CC BY-SA 4.0 / LenskiyS / Таруса / Cropped image
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Еще один дом-музей посвящен другому известному литератору — Константину Паустовскому. Внутри деревянного строения воссоздана обстановка середины XX века. Здесь можно увидеть личные вещи писателя, включая печатную машинку. Есть в Тарусе и картинная галерея с работами Айвазовского и Поленова. Но ее главная гордость — коллекция ключей и дверных замков, которую называют лучшей в Европе.
Осенний Плес - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Идеальный русский город: почему в Плес так хочется вернуться
2 октября, 08:00
 
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