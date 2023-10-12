https://ria.ru/20231012/osen-1902080726.html

Названы семь городов недалеко от Москвы, идеальных для путешествий осенью

Названы семь городов недалеко от Москвы, идеальных для путешествий осенью - РИА Новости, 12.10.2023

Названы семь городов недалеко от Москвы, идеальных для путешествий осенью

Эксперты выбрали семь городов недалеко от Москвы для отличного осеннего уикенда, сообщает сервис путешествий "Туту". РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T05:09

2023-10-12T05:09

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Эксперты выбрали семь городов недалеко от Москвы для отличного осеннего уикенда, сообщает сервис путешествий "Туту".ТулаГород оружейников, пряников и самоваров идеально подходит для осенних прогулок. Сердце Тулы — старинный кремль, памятник архитектуры XVI века. На его территории находятся Успенский и Богоявленский соборы, а также несколько музеев, включая Музей пряника и военно-исторический. Рядом — пешеходная улица Металлистов с кафе, ресторанами и сувенирными магазинами. По ней можно дойти до "Скамьи примирения" и памятника Левше, подковавшему блоху. А еще в Туле уютная набережная — особенно красиво здесь вечером, когда зажигается иллюминация.КоломнаПодмосковная Коломна — город-открытка: небольшой, но очень фотогеничный. Здесь тоже есть свой кремль и необычные музеи: пастилы, трамваев, патефона, самовара, любимой игрушки. Работает "Арткоммуналка", передающая атмосферу советской квартиры, и музейная лавка "Торговля мылом Г. И. Суранова", которая выглядит как телепорт в позапрошлый век. Музеи небольшие, но их экспозиции радуют наполненностью и разнообразием. Для гостей иногда проводят интерактивы и тематические вечера, так что скучно не будет. Еще в Коломне пекут очень вкусные калачи. Обязательно захватите парочку домой.Сергиев ПосадГордость этого города — знаменитая Троице-Сергиева лавра. Успенский собор с украшенными золотыми звездами куполами часто изображают на сувенирах. Древнейшее сооружение на территории лавры — Троицкий собор, в котором хранятся мощи Сергия Радонежского. Обязательно загляните в Трапезную церковь: внутреннее убранство и резной позолоченный иконостас впечатляют. Среди других достопримечательностей города — Музей игрушки, где собраны удивительные экспонаты со всего мира, а также выставочный зал "Колокола Руси", где можно обучиться колокольной игре или пройти сеанс билотерапии — считается, что характерный звон полезен для здоровья. Если хотите сделать красивые снимки Троице-Сергиевой лавры, поднимитесь на Блинную гору. Это одно из самых любимых мест горожан, туристов и фотографов — виды отсюда действительно живописные.РостовРостов Великий — небольшой город, но его достопримечательностей хватит на целый уикенд. В центре внимания, конечно, кремль, который наверняка покажется знакомым: именно здесь снимали сцены из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Если хотите почувствовать себя в Европе, отправляйтесь в Спасо-Яковлевский монастырь: Димитриевский собор, построенный графом Шереметевым, напоминает сооружения флорентийских архитекторов. Обязательно поднимитесь на монастырские стены: с них открывается красивый вид на озеро Неро.В получасе езды от центра Ростова — красивая усадьба дворян Леонтьевых: очень живописное место для осенних прогулок с ухоженными аллеями, прудами и мостиками. Отдохнуть от суеты можно в "Доме Ларди" — это русско-французская дача с домашней едой и уютными панорамными домиками.ПлесОсенний Плес словно сошел с картин Исаака Левитана: художник очень любил этот уютный город и находил в нем вдохновение. Несмотря на компактность территории, концентрация достопримечательностей здесь впечатляющая. Можно прогуляться по набережной. Не забудьте фотографироваться с известной "Дачницей", которая замерла у бронзового мольберта. Кстати, у памятника есть реальный прототип — Софья Кувшинникова, возлюбленная Левитана.На обед загляните в закусочную "Рыбный угол", чтобы попробовать пирожки с лещом: Плес считается их родиной.Купить сувениры и выпить кофе можно на Торговой площади. Обратите внимание на расположенную здесь каменную Воскресенскую церковь, построенную в 1817 году. Если же хотите увидеть панораму города, поднимитесь на Соборную гору: считается, что именно отсюда начинался Плес. На ней стоит Успенский собор — старейшая городская постройка.СуздальЗа богатое архитектурное наследие Суздаль получил статус города-музея. Кажется, сам воздух здесь пропитан духом уютной русской глубинки. Узнать об истории Суздальского кремля, который, увы, не сохранился до наших дней, можно в музее, расположенном в Архиерейских палатах XV–XVIII веков. Рядом — Рождественский собор, в котором есть роспись XIII и XV веков.В Суздале находится Музей деревянного зодчества: постройки сюда свозились со всей Владимирской области. Здесь есть жилые дома, амбар, колодец и даже необычная Преображенская церковь, которая по форме напоминает пирамиду. За последние пару лет в городе открылось сразу несколько интересных гастрономических проектов, где предлагают попробовать блюда русской (и не только) кухни.ТарусаКамерный городок на берегу Оки сохранил облик XIX века. В детстве и юности в Тарусе часто жила Марина Цветаева, которой здесь установлен памятник, а в доме ее деда расположен музей. Еще один дом-музей посвящен другому известному литератору — Константину Паустовскому. Внутри деревянного строения воссоздана обстановка середины XX века. Здесь можно увидеть личные вещи писателя, включая печатную машинку. Есть в Тарусе и картинная галерея с работами Айвазовского и Поленова. Но ее главная гордость — коллекция ключей и дверных замков, которую называют лучшей в Европе.

https://ria.ru/20231002/ples-1898083216.html

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Лана Баева

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