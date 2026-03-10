Рейтинг@Mail.ru
В России началась короткая рабочая неделя
00:07 10.03.2026
В России началась короткая рабочая неделя
В России началась короткая рабочая неделя
Короткая рабочая неделя началась в России после трехдневных выходных, связанных с празднованием 8 марта, сообщила РИА Новости ассистент кафедры гражданского... РИА Новости, 10.03.2026
В России началась короткая рабочая неделя

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Короткая рабочая неделя началась в России после трехдневных выходных, связанных с празднованием 8 марта, сообщила РИА Новости ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного права юридического института РУДН Анна Покровская.
"В марте 2026 года продолжительные выходные продлились с 7 по 9 марта, благодаря переносу праздничного дня с воскресенья на понедельник. После этого праздничного периода рабочая неделя становится короче обычной и включает всего четыре рабочих дня", - рассказала эксперт.
Четырехдневная рабочая неделя до этого была в конце февраля, когда празднование Дня защитника Отечества выпало на понедельник.
Календарь праздничных дней в 2026 году. Проект Минтруда - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Производственный календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
1 июля 2025, 11:38
 
Общество
 
 
