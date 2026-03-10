https://ria.ru/20260310/rabota-2079581969.html
В России началась короткая рабочая неделя
В России началась короткая рабочая неделя - РИА Новости, 10.03.2026
В России началась короткая рабочая неделя
Короткая рабочая неделя началась в России после трехдневных выходных, связанных с празднованием 8 марта, сообщила РИА Новости ассистент кафедры гражданского... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T00:07:00+03:00
2026-03-10T00:07:00+03:00
2026-03-10T00:07:00+03:00
общество
россия
рудн
праздники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148334/61/1483346195_0:174:5472:3252_1920x0_80_0_0_eecbe6ec390c4659cd7ca4e4107711ad.jpg
https://ria.ru/proizvodstvennyy-kalendar/proizvodstvennyy-kalendar-2026/
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148334/61/1483346195_608:0:5472:3648_1920x0_80_0_0_3d64480b28fc5474e2e613f154e94642.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, рудн, праздники
Общество, Россия, РУДН, Праздники
В России началась короткая рабочая неделя
РИА Новости: в РФ началась короткая рабочая неделя после трехдневных выходных
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Короткая рабочая неделя началась в России после трехдневных выходных, связанных с празднованием 8 марта, сообщила РИА Новости ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного права юридического института РУДН Анна Покровская.
"В марте 2026 года продолжительные выходные продлились с 7 по 9 марта, благодаря переносу праздничного дня с воскресенья на понедельник. После этого праздничного периода рабочая неделя становится короче обычной и включает всего четыре рабочих дня", - рассказала эксперт.
Четырехдневная рабочая неделя до этого была в конце февраля, когда празднование Дня защитника Отечества выпало на понедельник.