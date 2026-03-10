В России началась короткая рабочая неделя

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Короткая рабочая неделя началась в России после трехдневных выходных, связанных с празднованием 8 марта, сообщила РИА Новости ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного права юридического института РУДН Анна Покровская.

"В марте 2026 года продолжительные выходные продлились с 7 по 9 марта, благодаря переносу праздничного дня с воскресенья на понедельник. После этого праздничного периода рабочая неделя становится короче обычной и включает всего четыре рабочих дня", - рассказала эксперт.