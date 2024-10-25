Продолжение следует: подборка лучших отечественных и зарубежных сериалов
© iStock.com / GeorgeRudyМолодая пара за просмотром сериала
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Оглавление
- Подборка лучших сериалов
- “Игра престолов”
- “Друзья”
- “Во все тяжкие”
- “Сопрано”
- “Бригада”
- “Твин Пикс”
- “Очень странные дела”
- “Семнадцать мгновений весны”
- “Черное зеркало”
- “Офис”
- “Теория большого взрыва”
- “Доктор Хаус”
- “Шерлок”
- “Клиника”
- “Триггер”
- “Тьма”
- “Настоящий детектив”
- “Нулевой пациент”
- “Острые козырьки”
- “Атака титанов”
- “Вампиры средней полосы”
- “Ганнибал”
- “Гравити Фолз”
- “Побег”
- “Тетрадь смерти”
- “Корона”
- “Почему женщины убивают”
- “Ход королевы”
- “Фарго”
- “Ходячие мертвецы”
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. История телесериалов началась примерно в середине прошлого века, и за минувшие десятилетия они успели превратиться в качественные, дорогостоящие проекты с собственной армией поклонников и звездами первой величины. Детективные истории, приключения супергероев и домохозяек, мир современных технологий и спортивные драмы: несколько десятков заслуживающих внимания сериалов - в подборке РИА Новости.
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Подборка лучших сериалов
Даже самый увлекательный и продолжительный фильм когда-нибудь заканчивается, оставляя зрителей наедине с множеством вопросов. Что стало с полюбившимися героями дальше? Удалось ли ушедшим в закат влюбленным жить долго и счастливо, с какими еще преступлениями пришлось столкнуться талантливому детективу, как отважные супергерои справляются с бытовыми проблемами.
С ростом популярности сериалов у зрителей появилась возможность намного дольше не расставаться с понравившейся историей, а солидные бюджеты позволяют сделать каждый эпизод ничуть не менее зрелищным, чем “полный метр”, да и знаменитые актеры больше не считают зазорным сниматься в “мыльных операх”. Не удивительно, что сегодня сериалы вполне способны составить конкуренцию кино.
Разные по жанрам, тематике и настроению - мы собрали несколько десятков наиболее популярных сериалов, среди которых каждый найдет себе историю по вкусу.
“Игра престолов”
© HBO (2011-2019)Кадр из сериала "Игра престолов"
© HBO (2011-2019)
Кадр из сериала "Игра престолов"
Дата выхода: 2011 год
Режиссер: Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз и др.
Страна: США, Великобритания
В главных ролях: Питер Динклэйдж, Лина Хиди, Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Софи Тёрнер, Мэйси Уильямс, Николай Костер-Вальдау и др.
Количество сезонов: 8
После смерти короля Роберта Баратеона в Вестеросе разгорается жестокая борьба за Железный трон. Интриги, заговоры и предательство даже со стороны близких друзей и родственников подстерегают героев буквально на каждом шагу. Тем временем на страну надвигается долгая зима, а вместе с ней с Севера идет и куда более страшная угроза, нежели вооруженные войска. За Стеной пробуждается древнее зло, которое сулит гибель всему миру живых.
“Друзья”
© Warner Bros. Studios (1994 - 2004)Кадр из сериала "Друзья"
© Warner Bros. Studios (1994 - 2004)
Кадр из сериала "Друзья"
Дата выхода: 1994 год
Режиссер: Гари Хэлворсон, Кевин Брайт, Майкл Лембек и др.
Страна: США
В главных ролях: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер и др.
Количество сезонов: 10
Шестеро друзей (брат и сестра Моника и Росс, друг Росса Чендлер и его сосед, актер Джоуи, а также сбежавшая из-под венца Рейчел и немного эксцентричная певица Фиби) живут в Нью-Йорке. Вместе они делят радости и горести, влюбляются и расстаются, строят карьеры и попадают в многочисленные комические ситуации.
Поклонники сериала также ценят “Друзей” за длинный перечень приглашенных звезд, которые в разное время появлялись в тех или иных эпизодах шоу
“Во все тяжкие”
© American Movie Classics (2008 – 2013)Кадр из сериала "Во все тяжкие"
© American Movie Classics (2008 – 2013)
Кадр из сериала "Во все тяжкие"
Дата выхода: 2008 год
Режиссер: Мишель Макларен, Адам Бернштейн, Винс Гиллиган и др.
Страна: США
В главных ролях: Брайан Крэнстон, Анна Ганн, Аарон Пол, Дин Норрис, Бетси Брандт и др.
Количество сезонов: 5
Привычной жизни Уолтера Уайта, работающего учителем химии в школе, настал конец в тот момент, когда он узнал, что болен раком легких. Дополнительные расходы могут усугубить и без того не самое благополучное финансовое положение его семьи, а потому 50-летний мужчина решается на отчаянный шаг: вместе со своим бывшим учеником ввязывается в опасный преступный бизнес.
“Сопрано”
© Home Box Office (1999 - 2007)Кадр из сериала "Клан Сопрано"
© Home Box Office (1999 - 2007)
Кадр из сериала "Клан Сопрано"
Дата выхода: 1999 год
Режиссер: Тимоти Ван Паттен, Джон Паттерсон, Аллен Култер и др.
Страна: США
В главных ролях: Джеймс Гандольфини, Иди Фалько, Лоррейн Бракко, Майкл Империоли, Стив Ван Зандт и др.
Количество сезонов: 6
У мафиозного босса Тони Сопрано хватает проблем как на “работе”, так и дома: отношения с женой и детьми трещат по швам, да и в криминальном мире тоже далеко не так спокойно, как ему хотелось бы. Не удивительно, что у Тони начинаются панические атаки, что вынуждает его в конце концов обратиться за помощью к психотерапевту.
“Бригада”
© Аватар Фильм (2002)Кадр из сериала "Бригада"
© Аватар Фильм (2002)
Кадр из сериала "Бригада"
Дата выхода: 2002 год
Режиссер: Алексей Сидоров
Страна: Россия
В главных ролях: Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева, Андрей Панин и др.
Количество сезонов: 1
Жизнь Александра Белова могла сложиться совершенно иначе: он отслужил в армии, вернулся к матери и мечтал поступить в институт. Но роковой случай перечеркивает все его мирные планы: ссора с местным авторитетом из-за девушки приводит к трагедии, и Саша вместе с друзьями (Филом, Пчелой и Космосом) оказывается вне закона. Теперь он Саша Белый и возглавляет одну из самых влиятельных криминальных группировок.
“Твин Пикс”
© Lynch/Frost Productions (1990-2017)Кадр из сериала "Твин Пикс"
© Lynch/Frost Productions (1990-2017)
Кадр из сериала "Твин Пикс"
Дата выхода: 1990 год
Режиссер: Дэвид Линч, Лесли Линка Глаттер, Калеб Дешанель и др.
Страна: США
В главных ролях: Кайл Маклоклен, Майкл Онткин, Шерил Ли, Лара Флинн Бойл, Шерилин Фенн и др.
Количество сезонов: 3
Сакраментальный вопрос “Кто убил Лору Палмер?” до сих пор вызывает трепет в сердцах всех поклонников одного из самых загадочных сериалов современности. Юная Лора найдена убитой в небольшом городке под названием Твин Пикс, и за расследование преступления берется агент ФБР Дейл Купер. Однако тихая и спокойная атмосфера этого вполне живописного на вид городка оказывается весьма обманчивой, ведь на самом деле практически каждый житель здесь скрывает собственные страшные тайны.
“Очень странные дела”
© Netflix (2016) Кадр из сериала "Очень странные дела"
© Netflix (2016)
Кадр из сериала "Очень странные дела"
Дата выхода: 2016 год
Режиссер: Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви и др.
Страна: США
В главных ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Калеб Маклафлин, Милли Бобби Браун, Наталия Дайер, Чарли Хитон и др.
Количество сезонов: 5
Майк, Дастин, Уилл и Лукас - четверо друзей, живущих в небольшом провинциальном городке Хоукинс. Их жизнь мало отличается от жизни других подростков, пока однажды Уилл таинственным образом не исчезает. За расследование берется местный шериф Джим Хоппер, к которому присоединяется мать пропавшего мальчика. Найти Уилла пытаются и его друзья, когда внезапно знакомятся с загадочной девочкой по имени Одиннадцать. Она сбежала из расположенной рядом лаборатории, и выясняется, что опыты ученых с параллельным измерением могут быть напрямую связаны с исчезновением Уилла.
“Семнадцать мгновений весны”
© Киностудия им. М. Горького (1973)Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"
© Киностудия им. М. Горького (1973)
Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"
Дата выхода: 1973 год
Режиссер: Татьяна Лиознова
Страна: СССР
В главных ролях: Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, Екатерина Градова, Ростислав Плятт, Олег Табаков, Евгений Евстигнеев и др.
Количество сезонов: 1
Считанные месяцы остаются до момента, как Третий Рейх будет окончательно повержен. Тем временем советский разведчик Максим Исаев, которому удалось внедриться в высшие эшелоны власти нацистской Германии под именем Макс Отто фон Штирлиц, продолжает выполнять важные задания для Центра. Например, выяснить суть секретных переговоров нацистов с лидерами западных стран, но при этом не раскрыть себя и не попасть в руки сотрудников гестапо.
“Черное зеркало”
© Channel 4 Television Corporation (2011)Кадр из сериала "Черное зеркало"
© Channel 4 Television Corporation (2011)
Кадр из сериала "Черное зеркало"
Дата выхода: 2011 год
Режиссер: Тоби Хэйнс, Оуэн Харрис, Карл Тиббеттс и др.
Страна: Великобритания
В главных ролях: Дэниэл Калуя, Тоби Кеббелл, Хейли Этвелл, Брайс Даллас Ховард, Уайатт Рассел и др.
Количество сезонов: 7
Научно-фантастическая антология о том, как современные технологии меняют привычную жизнь людей (и далеко не всегда эти изменения оказываются к лучшему). Каждая серия здесь - отдельная история. Женщина средних лет, в жизни которой нет, казалось бы, ничего выдающегося, внезапно обнаруживает себя героиней набирающего популярность телешоу, а ее образ воплощает на экране знаменитая актриса. Полная тревоги за безопасность своего ребенка мать соглашается вживить дочке новую систему, которая позволит следить за девочкой и ограждать ее от опасностей. В мире, где уровень жизни зависит от выставленных тебе окружающими оценок, девушка Лейси готова буквально на все, чтобы повысить свой балл.
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“Офис”
Дата выхода: 2005 год
Режиссер: Пол Фиг, Рэндолл Айнхорн, Кен Куопис и др.
Страна: США
В главных ролях: Стив Карелл, Рэйн Уилсон, Джон Красински, Дженна Фишер, Эд Хелмс и др.
Количество сезонов: 9
© 3 Arts Entertainment (2005-2013)Кадр из сериала "Офис"
© 3 Arts Entertainment (2005-2013)
Кадр из сериала "Офис"
Перед зрителями разворачиваются будни небольшой компании, которая специализируется на поставке бумаги и различных канцелярских товаров. Казалось бы, в такой работе нет ничего захватывающего и увлекательного, но непредсказуемый и взбалмошный характер руководителя не дает сотрудникам скучать.
“Теория большого взрыва”
© Chuck Lorre Productions (2007-2019)Кадр из сериала "Теория большого взрыва"
© Chuck Lorre Productions (2007-2019)
Кадр из сериала "Теория большого взрыва"
Дата выхода: 2006 год
Режиссер: Марк Сендроуски, Энтони Рич, Питер Чакос и др.
Страна: США
В главных ролях: Джонни Галэки, Джим Парсонс, Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Кунал Найяр и др.
Количество сезонов: 12
Леонард и Шелдон - не просто коллеги-физики, работающие в одном институте, но и соседи, живущие по заранее определенному распорядку. Вместе с друзьями Говардом и Раджешем они читают комиксы, играют в настольные и компьютерные игры, устраивают марафоны научно-фантастических и супергеройских фильмов и с удовольствием придумывают наряды для очередной комикс-конвенции. Несложно догадаться, что девушек ни у одного из них нет. А потому, когда по соседству селится очаровательная блондинка Пенни, жизнь всей четверки начинает постепенно меняться.
“Доктор Хаус”
© Bad Hat Harry Productions (2004-2012)Кадр из сериала "Доктор Хаус"
© Bad Hat Harry Productions (2004-2012)
Кадр из сериала "Доктор Хаус"
Дата выхода: 2004 год
Режиссер: Грег Яйтанс, Деран Сарафян, Дэвид Стрейтон и др.
Страна: США
В главных ролях: Хью Лори, Роберт Шон Леонард, Лиза Эдельштейн, Омар Эппс, Джесси Спенсер и др.
Количество сезонов: 8
Для того, чтобы справиться с любым недугом, очень важно правильно и вовремя поставить верный диагноз. И в этом деле доктору Грегори Хаусу практически нет равных. Даже из внешнего осмотра пациента он способен получить максимум полезной информации, а сложные медицинские загадки он распутывает фактически как настоящий детектив. Вот только его манера общаться с людьми оставляет желать лучшего: Хаус желчен, саркастичен и отличается весьма жестким характером. А потому коллективу клиники, в которой он работает, приходится непросто.
“Шерлок”
© BBC Wales (2010-2017)Кадр из сериала "Шерлок"
© BBC Wales (2010-2017)
Кадр из сериала "Шерлок"
Дата выхода: 2010 год
Режиссер: Пол Макгиган, Джереми Лавринг, Ник Харран и др.
Страна: Великобритания, США
В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Мартин Фриман, Уна Стаббс, Руперт Грейвз, Луиза Брили и др.
Количество сезонов: 4
Очередная (и весьма успешная) киноадаптация истории о гениальном сыщике Шерлоке Холмсе, который всегда готов с головой окунуться в расследование очередного преступления. На этот раз события разворачиваются в XXI веке на улицах Лондона. Доктор Джон Ватсон не так давно вернулся из Афганистана и, находясь в поисках жилья, познакомился с необычным детективом. Теперь они - не просто соседи, но и напарники, которым предстоит распутать не одно сложное и опасное дело.
“Клиника”
© Doozer/ ABC Studios (as Touchstone Television (2001–2007)Кадр из сериала "Клиника"
© Doozer/ ABC Studios (as Touchstone Television (2001–2007)
Кадр из сериала "Клиника"
Дата выхода: 2001 год
Режиссер: Майкл Спиллер, Билл Лоуренс, Адам Бернштейн и др.
Страна: США
В главных ролях: Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок, Джон К. Макгинли, Нил Флинн и др.
Количество сезонов: 9
Два лучших друга - Джон Дориан (по прозвищу Джей Ди) и Крис Терк - становятся интернами в обычной американской клинике “Святое сердце”. Джей Ди попадает в терапевтическое отделение, которым руководит опытный, но суровый и язвительный доктор Кокс, Терк выбирает карьеру хирурга и одновременно с этим строит отношения с красавицей-медсестрой Карлой. Жизнь в клинике кипит каждый день, а значит, героев и их коллег ждет немало приключений и событий.
“Триггер”
© Продюсерская компания "Среда" (2018)Кадр из сериала "Триггер"
© Продюсерская компания "Среда" (2018)
Кадр из сериала "Триггер"
Дата выхода: 2018 год
Режиссер: Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов
Страна: Россия
В главных ролях: Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Роман Маякин и др.
Количество сезонов: 4
У психолога Артема Стрелецкого очень необычный способ помогать своим пациентам. Он практикует шоковую терапию, то есть активно провоцирует обратившихся к нему за помощью людей, постоянно выталкивая их из зоны комфорта и не стесняясь говорить им неприятную правду прямо в лицо. И, казалось бы, такой подход дает отличный результат, но однажды один из пациентов Артема совершает самоубийство.
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“Тьма”
Дата выхода: 2017 год
Режиссер: Баран бо Одар
Страна: Германия, США
В главных ролях: Луис Хофман, Каролина Эйхгорн, Лиза Викари, Майя Шёне, Йёрдис Трибель и др.
Количество сезонов: 3
© Netflix (2017-2020)Кадр из сериала "Тьма"
© Netflix (2017-2020)
Кадр из сериала "Тьма"
Загадочные исчезновения нескольких детей нарушают размеренную жизнь небольшого немецкого городка Винден. Один из пропавших мальчиков - сын местного полицейского Ульриха, который и сам много лет назад потерял брата. Все поиски и расследования оказываются безрезультатны, но неожиданно на поверхность начинают всплывать темные тайны горожан.
“Настоящий детектив”
© Anonymous Content (2014)Кадр из сериала "Настоящий детектив"
© Anonymous Content (2014)
Кадр из сериала "Настоящий детектив"
Дата выхода: 2014 год
Режиссер: Кэри Дзёдзи Фукунага, Исса Лопес, Дэниэл Сакхайм и др.
Страна: США
В главных ролях: Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Мишель Монахэн, Колин Фаррелл, Рэйчел Макадамс, Джоди Фостер и др.
Количество сезонов: 4
Четыре сезона - четыре независимые друг от друга истории, в центре сюжета которых - расследование преступления. В первом сезоне речь идет о жестоком убийстве в Луизиане в конце 90-х годов прошлого века и о похожем преступлении почти два десятилетия спустя. Героям второго сезона предстоит раскрыть убийство политика в одном из городов Калифорнии, а в третьем - разобраться в загадочном происшествии с двумя детьми, которое будоражит умы на протяжении нескольких десятилетий. Действие финального на сегодняшний день сезона разворачивается во время полярной ночи на Аляске, когда на местной исследовательской станции таинственным образом пропала вся команда.
“Нулевой пациент”
© Продюсерская компания "Среда" (2022)Кадр из сериала "Нулевой пациент"
© Продюсерская компания "Среда" (2022)
Кадр из сериала "Нулевой пациент"
Дата выхода: 2022 год
Режиссер: Сергей Трофимов, Евгений Стычкин
Страна: Россия
В главных ролях: Аскар Ильясов, Никита Ефремов, Елизавета Шакира, Евгения Манджиева, Евгений Стычкин, Павел Майков и др.
Количество сезонов: 1
Молодой педиатр Кирсан Аюшев работает в обычной больнице в Элисте и подозревает, что некоторые из его маленьких пациентов заражены ВИЧ. На дворе 1988 год, и про это заболевание в СССР известно очень мало. Да что и говорить: большинство старших коллег доктора уверены, что подобный диагноз попросту невозможен. Но после того, как пришли положительные анализы из Москвы, в Элисту приезжает учёный Дмитрий Гончаров, который специализируется на данном недуге. Теперь им предстоит не только помочь пациентам, но и предотвратить масштабное распространение вируса.
“Острые козырьки”
© BBC Television Centre (2013–2022)Кадр из сериала "Острые козырьки"
© BBC Television Centre (2013–2022)
Кадр из сериала "Острые козырьки"
Дата выхода: 2013 года
Режиссер: Энтони Бирн, Колм Маккарти, Тим Милантс и др.
Страна: Великобритания
В главных ролях: Киллиан Мерфи, Пол Андерсон, Софи Рандл, Хелен Маккрори, Нед Деннехи и др.
Количество сезонов: 6
Действие сериала разворачивается в 20-е годы прошлого века на территории Бирмингема. Первая мировая война осталась позади, однако о мирной и спокойной жизни пока остается только мечтать. Рабочие кварталы города контролируют бандиты, самые влиятельные и опасные из которых - семейный клан Шелби. За вшитые в козырьки кепок лезвия, превратившие обычный головной убор в грозное оружие, их прозвали “Острые козырьки”.
“Атака титанов”
© Dentsu (2013-2023)Кадр сериала "Атака титанов"
© Dentsu (2013-2023)
Кадр сериала "Атака титанов"
Дата выхода: 2013 год
Режиссер: Тэцуро Араки, Масаси Коидзука, Хироюки Танака и др.
Страна: Япония
В главных ролях: Юки Кадзи, Юи Исикава, Марина Иноуэ, Хироси Камия, Ю Кобаяси и др.
Количество сезонов: 4
Популярный аниме-сериал о том, как люди на протяжении многих лет вели борьбу с громадными и кровожадными титанами. В конце концов, после многочисленных потерь, группа людей нашла укрытие под защитой высоких стен, но даже это, казалось бы, надежное и неприступное убежище оказывается не вечным. Титаны атакуют город, и главный герой Эрен лишается не только дома, но и семьи. Теперь у мальчика есть цель: отомстить за смерть мамы и уничтожить всех титанов.
“Вампиры средней полосы”
© START (2021)Кадр из сериала "Вампиры средней полосы"
© START (2021)
Кадр из сериала "Вампиры средней полосы"
Дата выхода: 2021 год
Режиссер: Антон Маслов, Андрей Богатырев, Дмитрий Грибанов и др.
Страна: Россия
В главных ролях: Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова, Анастасия Стежко, Дмитрий Лысенков и др.
Количество сезонов: 2
На улицах древнего города Смоленска можно не только полюбоваться старинной архитектурой или величественной крепостной стеной, но и встретить настоящего вампира. Живут они тут очень давно и ведут себя по большей части мирно, ведь по существующему договору за каждого убитого человека им придется отдать под суд кого-то из своих. Не удивительно, что загадочное двойное убийство (тела жертв были найдены обескровленными) волнует их не меньше, чем людей. Придется смоленским вампирам во главе с дедом Славой самим взяться за расследование.
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15 октября, 17:43
“Ганнибал”
Дата выхода: 2013 год
Режиссер: Майкл Раймер, Гильермо Наварро, Винченцо Натали и др.
Страна: США
В главных ролях: Мадс Миккельсен, Хью Дэнси, Лоренс Фишбёрн, Кэролайн Деверне,
Джиллиан Андерсон и др.
Количество сезонов: 3
© AXN: Original X Production (2013-2015)Кадр из сериала "Ганнибал"
© AXN: Original X Production (2013-2015)
Кадр из сериала "Ганнибал"
Детективу Уиллу Грэму по силам справиться практически с любым, даже сложным, запутанным и изощренным преступлением. Ведь у него есть дар - способность буквально “примерять” на себя личность практически любого человека, в том числе - убийцы-психопата. К тому же у него есть помощник - один из лучших психиатров страны, доктор Ганнибал Лектер. Великолепный сериал о противостоянии двух выдающихся разумов, вдохновленный знаменитыми романами Томаса Харриса.
“Гравити Фолз”
© Walt Disney Television Animation (2012-2016)Кадр из сериала "Гравити Фолз"
© Walt Disney Television Animation (2012-2016)
Кадр из сериала "Гравити Фолз"
Дата выхода: 2012 год
Режиссер: Джо Питт, Джон Аосима, Мэтт Брэли и др.
Страна: США
В главных ролях: Джейсон Риттер, Алекс Хирш, Кристен Шаал, Линда Карделлини, Кевин Майкл Ричардсон и др.
Количество сезонов: 2
Брат и сестра Диппер и Мэйбл отправляются на летние каникулы к своему дяде в небольшой городок Гравити Фолз. Впрочем, даже здесь им удается найти немало приключений, ведь городок оказывается таит немало загадок и аномалий.
“Побег”
© 20th Century Fox Television (2005 - 2009)Кадр из сериала "Побег"
© 20th Century Fox Television (2005 - 2009)
Кадр из сериала "Побег"
Дата выхода: 2005 год
Режиссер: Бобби Рот, Кевин Хукс, Майя Врвило и др.
Страна: США, Великобритания
В главных ролях: Вентворт Миллер, Доминик Пёрселл, Амори Ноласко, Роберт Неппер, Сара Уэйн Кэллис и др.
Количество сезонов: 5
Майкл Скофилд оказался за решеткой за попытку ограбить банк. Однако мало кто догадывается, что на самом деле в тюрьме строго режима Фокс Ривер герой оказался по собственному желанию. Его цель - спасти от казни осужденного брата, который, как верит Майкл, ни в чем не виновен.
“Тетрадь смерти”
© D.N. Dream Partners (2006-2007)Кадр из сериала "Тетрадь смерти"
© D.N. Dream Partners (2006-2007)
Кадр из сериала "Тетрадь смерти"
Дата выхода: 2006 год
Режиссер: Тэцуро Араки, Томохико Ито, Хироюки Цутия и др.
Страна: Япония
В главных ролях: Мамору Мияно, Сидо Накамура, Рё Наито, Наоя Утида, Кэидзи Фудзивара и др.
Количество сезонов: 1
Что бы вы сделали, если бы в ваших руках внезапно оказалась магическая тетрадь, позволяющая лишить жизни всякого, чье имя будет вписано на ее страницы? Школьник Лайт Ягами нашел эту тетрадь случайно, но решает с ее помощью бороться со злом, записывая только имена преступников.
“Корона”
Дата выхода: 2016 год
Режиссер: Бенджамин Карон, Филип Мартин, Кристиан Швохов и др.
Страна: Великобритания
В главных ролях: Клэр Фой, Оливия Колман, Имелда Стонтон, Мэтт Смит, Тобайас Мензис и др.
Количество сезонов: 6
Исторический сериал, посвященный жизни и правлению британской королевы Елизаветы II. Несколько сезонов охватывают период с 40-х годов прошлого века, когда Елизавета стала супругой принца Филиппа, и до хорошо знакомых зрителям событий начала XXI века.
“Почему женщины убивают”
© Acme Productions (2019-2021)Кадр из сериала "Почему женщины убивают"
© Acme Productions (2019-2021)
Кадр из сериала "Почему женщины убивают"
Дата выхода: 2019 год
Режиссер: Дэвид Уоррен, Дэвид Гроссман, Марк Уэбб и др.
Страна: США
В главных ролях: Люси Лью, Джек Девенпорт, Эллисон Толман, Джиннифер Гудвин, Лана Паррия и др.
Количество сезонов: 2
Какое событие должно произойти в жизни женщины, чтобы она решилась на убийство? Первый сезон рассказывает зрителям истории трех семей, которые в разное время жили в одном и том же доме в Калифорнии. Домохозяйка, светская львица и успешный юрист - каждой из них придется столкнуться с неверностью супруга и каждая в конце концов станет замешана в убийстве.
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15 октября, 16:19
“Ход королевы”
Дата выхода: 2020 год
Режиссер: Скотт Фрэнк
Страна: США
В главных ролях: Аня Тейлор-Джой, Мариэль Хеллер, Моусес Ингрэм, Айла Джонстон, Билл Кэмп и др.
Количество сезонов: 1
© Wonderful Films (2020)Кадр из сериала "Ход королевы"
© Wonderful Films (2020)
Кадр из сериала "Ход королевы"
Любимое занятие юной Элизабет Хармон, которая в 9 лет осталась сиротой и попала в приют - играть в шахматы в подвале в компании с научившим ее этой игре уборщиком. Игра настолько захватывают девочку, что она постоянно прокручивает в голове шахматные комбинации, приемы и ловушки. С возрастом любовь к шахматам становится только сильнее, а вскоре станет ясно, что у Бет есть все шансы стать великой шахматисткой. Если, конечно, она сумеет победить свои зависимости.
“Фарго”
© 26 Keys Productions (2014)Кадр из сериала "Фарго"
© 26 Keys Productions (2014)
Кадр из сериала "Фарго"
Дата выхода: 2014 год
Режиссер: Ной Хоули, Майкл Аппендаль, Дана Гонсалес и др.
Страна: США
В главных ролях: Мартин Фриман, Билли Боб Торнтон, Эллисон Толман, Колин Хэнкс, Патрик Уилсон и др.
Количество сезонов: 5
Каждый сезон этого популярного сериала рассказывает свою историю, но все они, тем не менее, оказываются связаны между собой. В первом встреча преступника-социопата и страхового агента-неудачника становится отправной точкой для серии ужасных событий. Герои второго сезона - супружеская пара - пытаются замести следы убийства представителя местной влиятельной семьи (который и сам замешан в жестоком преступлении). В третьем сезоне влюбленные после неудачного ограбления оказалась вовлечены в дело об убийстве, четвертый рассказывает о противостоянии и вражде нескольких криминальных группировок, а пятый наглядно демонстрирует, что даже обычные на вид домохозяйки порой скрывают страшные тайны.
“Ходячие мертвецы”
© AMC (2010-2022)Кадр из серила "Ходячие мертвецы"
© AMC (2010-2022)
Кадр из серила "Ходячие мертвецы"
Дата выхода: 2010 год
Режиссер: Грег Никотеро, Майкл Е. Сатраземис, Дэвид Бойд и др.
Страна: США
В главных ролях: Норман Ридус, Мелисса Сюзанн МакБрайд, Лорен Кохэн, Кристиан Серратос, Джош Макдермитт и др.
Количество сезонов: 11
Чудовищная эпидемия разделила планету на два лагеря. С одной стороны - кровожадные зомби, с другой - группы выживших людей, которые пытаются сохранить человеческий облик и найти безопасное место. Такое же место ищет и шериф Рик Граймс, который вместе с женой, сыном и еще несколькими выжившими отправляется в опасное путешествие. И, как оказывается, в новом мире угрозу могут представлять не только “живые мертвецы”.
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