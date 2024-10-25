https://ria.ru/20241025/serialy-1980023191.html

Продолжение следует: подборка лучших отечественных и зарубежных сериалов

Топ-30 лучших сериалов которые стоит посмотреть

Продолжение следует: подборка лучших отечественных и зарубежных сериалов

История телесериалов началась примерно в середине прошлого века, и за минувшие десятилетия они успели превратиться в качественные, дорогостоящие проекты с... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:12

2024-10-25T14:12

2024-10-25T14:12

культура

сша

великобритания

россия

павел майков

кортни кокс

мартин фриман

сериалы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980059367_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_8f202e74cad3aab296ceef565ace83a6.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. История телесериалов началась примерно в середине прошлого века, и за минувшие десятилетия они успели превратиться в качественные, дорогостоящие проекты с собственной армией поклонников и звездами первой величины. Детективные истории, приключения супергероев и домохозяек, мир современных технологий и спортивные драмы: несколько десятков заслуживающих внимания сериалов - в подборке РИА Новости.Подборка лучших сериаловДаже самый увлекательный и продолжительный фильм когда-нибудь заканчивается, оставляя зрителей наедине с множеством вопросов. Что стало с полюбившимися героями дальше? Удалось ли ушедшим в закат влюбленным жить долго и счастливо, с какими еще преступлениями пришлось столкнуться талантливому детективу, как отважные супергерои справляются с бытовыми проблемами.С ростом популярности сериалов у зрителей появилась возможность намного дольше не расставаться с понравившейся историей, а солидные бюджеты позволяют сделать каждый эпизод ничуть не менее зрелищным, чем “полный метр”, да и знаменитые актеры больше не считают зазорным сниматься в “мыльных операх”. Не удивительно, что сегодня сериалы вполне способны составить конкуренцию кино.Разные по жанрам, тематике и настроению - мы собрали несколько десятков наиболее популярных сериалов, среди которых каждый найдет себе историю по вкусу.“Игра престолов”Дата выхода: 2011 годРежиссер: Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз и др.Страна: США, ВеликобританияВ главных ролях: Питер Динклэйдж, Лина Хиди, Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Софи Тёрнер, Мэйси Уильямс, Николай Костер-Вальдау и др.Количество сезонов: 8После смерти короля Роберта Баратеона в Вестеросе разгорается жестокая борьба за Железный трон. Интриги, заговоры и предательство даже со стороны близких друзей и родственников подстерегают героев буквально на каждом шагу. Тем временем на страну надвигается долгая зима, а вместе с ней с Севера идет и куда более страшная угроза, нежели вооруженные войска. За Стеной пробуждается древнее зло, которое сулит гибель всему миру живых.“Друзья”Дата выхода: 1994 годРежиссер: Гари Хэлворсон, Кевин Брайт, Майкл Лембек и др.Страна: СШАВ главных ролях: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер и др.Количество сезонов: 10Шестеро друзей (брат и сестра Моника и Росс, друг Росса Чендлер и его сосед, актер Джоуи, а также сбежавшая из-под венца Рейчел и немного эксцентричная певица Фиби) живут в Нью-Йорке. Вместе они делят радости и горести, влюбляются и расстаются, строят карьеры и попадают в многочисленные комические ситуации.Поклонники сериала также ценят “Друзей” за длинный перечень приглашенных звезд, которые в разное время появлялись в тех или иных эпизодах шоу“Во все тяжкие”Дата выхода: 2008 годРежиссер: Мишель Макларен, Адам Бернштейн, Винс Гиллиган и др.Страна: СШАВ главных ролях: Брайан Крэнстон, Анна Ганн, Аарон Пол, Дин Норрис, Бетси Брандт и др.Количество сезонов: 5Привычной жизни Уолтера Уайта, работающего учителем химии в школе, настал конец в тот момент, когда он узнал, что болен раком легких. Дополнительные расходы могут усугубить и без того не самое благополучное финансовое положение его семьи, а потому 50-летний мужчина решается на отчаянный шаг: вместе со своим бывшим учеником ввязывается в опасный преступный бизнес.“Сопрано”Дата выхода: 1999 годРежиссер: Тимоти Ван Паттен, Джон Паттерсон, Аллен Култер и др.Страна: СШАВ главных ролях: Джеймс Гандольфини, Иди Фалько, Лоррейн Бракко, Майкл Империоли, Стив Ван Зандт и др.Количество сезонов: 6У мафиозного босса Тони Сопрано хватает проблем как на “работе”, так и дома: отношения с женой и детьми трещат по швам, да и в криминальном мире тоже далеко не так спокойно, как ему хотелось бы. Не удивительно, что у Тони начинаются панические атаки, что вынуждает его в конце концов обратиться за помощью к психотерапевту.“Бригада”Дата выхода: 2002 годРежиссер: Алексей СидоровСтрана: РоссияВ главных ролях: Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева, Андрей Панин и др.Количество сезонов: 1Жизнь Александра Белова могла сложиться совершенно иначе: он отслужил в армии, вернулся к матери и мечтал поступить в институт. Но роковой случай перечеркивает все его мирные планы: ссора с местным авторитетом из-за девушки приводит к трагедии, и Саша вместе с друзьями (Филом, Пчелой и Космосом) оказывается вне закона. Теперь он Саша Белый и возглавляет одну из самых влиятельных криминальных группировок.“Твин Пикс”Дата выхода: 1990 годРежиссер: Дэвид Линч, Лесли Линка Глаттер, Калеб Дешанель и др.Страна: СШАВ главных ролях: Кайл Маклоклен, Майкл Онткин, Шерил Ли, Лара Флинн Бойл, Шерилин Фенн и др.Количество сезонов: 3Сакраментальный вопрос “Кто убил Лору Палмер?” до сих пор вызывает трепет в сердцах всех поклонников одного из самых загадочных сериалов современности. Юная Лора найдена убитой в небольшом городке под названием Твин Пикс, и за расследование преступления берется агент ФБР Дейл Купер. Однако тихая и спокойная атмосфера этого вполне живописного на вид городка оказывается весьма обманчивой, ведь на самом деле практически каждый житель здесь скрывает собственные страшные тайны.“Очень странные дела”Дата выхода: 2016 годРежиссер: Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви и др.Страна: СШАВ главных ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Калеб Маклафлин, Милли Бобби Браун, Наталия Дайер, Чарли Хитон и др.Количество сезонов: 5Майк, Дастин, Уилл и Лукас - четверо друзей, живущих в небольшом провинциальном городке Хоукинс. Их жизнь мало отличается от жизни других подростков, пока однажды Уилл таинственным образом не исчезает. За расследование берется местный шериф Джим Хоппер, к которому присоединяется мать пропавшего мальчика. Найти Уилла пытаются и его друзья, когда внезапно знакомятся с загадочной девочкой по имени Одиннадцать. Она сбежала из расположенной рядом лаборатории, и выясняется, что опыты ученых с параллельным измерением могут быть напрямую связаны с исчезновением Уилла.“Семнадцать мгновений весны”Дата выхода: 1973 годРежиссер: Татьяна ЛиозноваСтрана: СССРВ главных ролях: Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, Екатерина Градова, Ростислав Плятт, Олег Табаков, Евгений Евстигнеев и др.Количество сезонов: 1Считанные месяцы остаются до момента, как Третий Рейх будет окончательно повержен. Тем временем советский разведчик Максим Исаев, которому удалось внедриться в высшие эшелоны власти нацистской Германии под именем Макс Отто фон Штирлиц, продолжает выполнять важные задания для Центра. Например, выяснить суть секретных переговоров нацистов с лидерами западных стран, но при этом не раскрыть себя и не попасть в руки сотрудников гестапо.“Черное зеркало”Дата выхода: 2011 годРежиссер: Тоби Хэйнс, Оуэн Харрис, Карл Тиббеттс и др.Страна: ВеликобританияВ главных ролях: Дэниэл Калуя, Тоби Кеббелл, Хейли Этвелл, Брайс Даллас Ховард, Уайатт Рассел и др.Количество сезонов: 7Научно-фантастическая антология о том, как современные технологии меняют привычную жизнь людей (и далеко не всегда эти изменения оказываются к лучшему). Каждая серия здесь - отдельная история. Женщина средних лет, в жизни которой нет, казалось бы, ничего выдающегося, внезапно обнаруживает себя героиней набирающего популярность телешоу, а ее образ воплощает на экране знаменитая актриса. Полная тревоги за безопасность своего ребенка мать соглашается вживить дочке новую систему, которая позволит следить за девочкой и ограждать ее от опасностей. В мире, где уровень жизни зависит от выставленных тебе окружающими оценок, девушка Лейси готова буквально на все, чтобы повысить свой балл.“Офис”Дата выхода: 2005 годРежиссер: Пол Фиг, Рэндолл Айнхорн, Кен Куопис и др.Страна: СШАВ главных ролях: Стив Карелл, Рэйн Уилсон, Джон Красински, Дженна Фишер, Эд Хелмс и др.Количество сезонов: 9Перед зрителями разворачиваются будни небольшой компании, которая специализируется на поставке бумаги и различных канцелярских товаров. Казалось бы, в такой работе нет ничего захватывающего и увлекательного, но непредсказуемый и взбалмошный характер руководителя не дает сотрудникам скучать.“Теория большого взрыва”Дата выхода: 2006 годРежиссер: Марк Сендроуски, Энтони Рич, Питер Чакос и др.Страна: СШАВ главных ролях: Джонни Галэки, Джим Парсонс, Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Кунал Найяр и др.Количество сезонов: 12Леонард и Шелдон - не просто коллеги-физики, работающие в одном институте, но и соседи, живущие по заранее определенному распорядку. Вместе с друзьями Говардом и Раджешем они читают комиксы, играют в настольные и компьютерные игры, устраивают марафоны научно-фантастических и супергеройских фильмов и с удовольствием придумывают наряды для очередной комикс-конвенции. Несложно догадаться, что девушек ни у одного из них нет. А потому, когда по соседству селится очаровательная блондинка Пенни, жизнь всей четверки начинает постепенно меняться.“Доктор Хаус”Дата выхода: 2004 годРежиссер: Грег Яйтанс, Деран Сарафян, Дэвид Стрейтон и др.Страна: СШАВ главных ролях: Хью Лори, Роберт Шон Леонард, Лиза Эдельштейн, Омар Эппс, Джесси Спенсер и др.Количество сезонов: 8Для того, чтобы справиться с любым недугом, очень важно правильно и вовремя поставить верный диагноз. И в этом деле доктору Грегори Хаусу практически нет равных. Даже из внешнего осмотра пациента он способен получить максимум полезной информации, а сложные медицинские загадки он распутывает фактически как настоящий детектив. Вот только его манера общаться с людьми оставляет желать лучшего: Хаус желчен, саркастичен и отличается весьма жестким характером. А потому коллективу клиники, в которой он работает, приходится непросто.“Шерлок”Дата выхода: 2010 годРежиссер: Пол Макгиган, Джереми Лавринг, Ник Харран и др.Страна: Великобритания, СШАВ главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Мартин Фриман, Уна Стаббс, Руперт Грейвз, Луиза Брили и др.Количество сезонов: 4Очередная (и весьма успешная) киноадаптация истории о гениальном сыщике Шерлоке Холмсе, который всегда готов с головой окунуться в расследование очередного преступления. На этот раз события разворачиваются в XXI веке на улицах Лондона. Доктор Джон Ватсон не так давно вернулся из Афганистана и, находясь в поисках жилья, познакомился с необычным детективом. Теперь они - не просто соседи, но и напарники, которым предстоит распутать не одно сложное и опасное дело.“Клиника”Дата выхода: 2001 годРежиссер: Майкл Спиллер, Билл Лоуренс, Адам Бернштейн и др.Страна: СШАВ главных ролях: Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок, Джон К. Макгинли, Нил Флинн и др.Количество сезонов: 9Два лучших друга - Джон Дориан (по прозвищу Джей Ди) и Крис Терк - становятся интернами в обычной американской клинике “Святое сердце”. Джей Ди попадает в терапевтическое отделение, которым руководит опытный, но суровый и язвительный доктор Кокс, Терк выбирает карьеру хирурга и одновременно с этим строит отношения с красавицей-медсестрой Карлой. Жизнь в клинике кипит каждый день, а значит, героев и их коллег ждет немало приключений и событий.“Триггер”Дата выхода: 2018 годРежиссер: Дмитрий Тюрин, Игорь ТвердохлебовСтрана: РоссияВ главных ролях: Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Роман Маякин и др.Количество сезонов: 4У психолога Артема Стрелецкого очень необычный способ помогать своим пациентам. Он практикует шоковую терапию, то есть активно провоцирует обратившихся к нему за помощью людей, постоянно выталкивая их из зоны комфорта и не стесняясь говорить им неприятную правду прямо в лицо. И, казалось бы, такой подход дает отличный результат, но однажды один из пациентов Артема совершает самоубийство.“Тьма”Дата выхода: 2017 годРежиссер: Баран бо ОдарСтрана: Германия, СШАВ главных ролях: Луис Хофман, Каролина Эйхгорн, Лиза Викари, Майя Шёне, Йёрдис Трибель и др.Количество сезонов: 3Загадочные исчезновения нескольких детей нарушают размеренную жизнь небольшого немецкого городка Винден. Один из пропавших мальчиков - сын местного полицейского Ульриха, который и сам много лет назад потерял брата. Все поиски и расследования оказываются безрезультатны, но неожиданно на поверхность начинают всплывать темные тайны горожан.“Настоящий детектив”Дата выхода: 2014 годРежиссер: Кэри Дзёдзи Фукунага, Исса Лопес, Дэниэл Сакхайм и др.Страна: СШАВ главных ролях: Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Мишель Монахэн, Колин Фаррелл, Рэйчел Макадамс, Джоди Фостер и др.Количество сезонов: 4Четыре сезона - четыре независимые друг от друга истории, в центре сюжета которых - расследование преступления. В первом сезоне речь идет о жестоком убийстве в Луизиане в конце 90-х годов прошлого века и о похожем преступлении почти два десятилетия спустя. Героям второго сезона предстоит раскрыть убийство политика в одном из городов Калифорнии, а в третьем - разобраться в загадочном происшествии с двумя детьми, которое будоражит умы на протяжении нескольких десятилетий. Действие финального на сегодняшний день сезона разворачивается во время полярной ночи на Аляске, когда на местной исследовательской станции таинственным образом пропала вся команда.“Нулевой пациент”Дата выхода: 2022 годРежиссер: Сергей Трофимов, Евгений СтычкинСтрана: РоссияВ главных ролях: Аскар Ильясов, Никита Ефремов, Елизавета Шакира, Евгения Манджиева, Евгений Стычкин, Павел Майков и др.Количество сезонов: 1Молодой педиатр Кирсан Аюшев работает в обычной больнице в Элисте и подозревает, что некоторые из его маленьких пациентов заражены ВИЧ. На дворе 1988 год, и про это заболевание в СССР известно очень мало. Да что и говорить: большинство старших коллег доктора уверены, что подобный диагноз попросту невозможен. Но после того, как пришли положительные анализы из Москвы, в Элисту приезжает учёный Дмитрий Гончаров, который специализируется на данном недуге. Теперь им предстоит не только помочь пациентам, но и предотвратить масштабное распространение вируса.“Острые козырьки”Дата выхода: 2013 годаРежиссер: Энтони Бирн, Колм Маккарти, Тим Милантс и др.Страна: ВеликобританияВ главных ролях: Киллиан Мерфи, Пол Андерсон, Софи Рандл, Хелен Маккрори, Нед Деннехи и др.Количество сезонов: 6Действие сериала разворачивается в 20-е годы прошлого века на территории Бирмингема. Первая мировая война осталась позади, однако о мирной и спокойной жизни пока остается только мечтать. Рабочие кварталы города контролируют бандиты, самые влиятельные и опасные из которых - семейный клан Шелби. За вшитые в козырьки кепок лезвия, превратившие обычный головной убор в грозное оружие, их прозвали “Острые козырьки”.“Атака титанов”Дата выхода: 2013 годРежиссер: Тэцуро Араки, Масаси Коидзука, Хироюки Танака и др.Страна: ЯпонияВ главных ролях: Юки Кадзи, Юи Исикава, Марина Иноуэ, Хироси Камия, Ю Кобаяси и др.Количество сезонов: 4Популярный аниме-сериал о том, как люди на протяжении многих лет вели борьбу с громадными и кровожадными титанами. В конце концов, после многочисленных потерь, группа людей нашла укрытие под защитой высоких стен, но даже это, казалось бы, надежное и неприступное убежище оказывается не вечным. Титаны атакуют город, и главный герой Эрен лишается не только дома, но и семьи. Теперь у мальчика есть цель: отомстить за смерть мамы и уничтожить всех титанов.“Вампиры средней полосы”Дата выхода: 2021 годРежиссер: Антон Маслов, Андрей Богатырев, Дмитрий Грибанов и др.Страна: РоссияВ главных ролях: Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова, Анастасия Стежко, Дмитрий Лысенков и др.Количество сезонов: 2На улицах древнего города Смоленска можно не только полюбоваться старинной архитектурой или величественной крепостной стеной, но и встретить настоящего вампира. Живут они тут очень давно и ведут себя по большей части мирно, ведь по существующему договору за каждого убитого человека им придется отдать под суд кого-то из своих. Не удивительно, что загадочное двойное убийство (тела жертв были найдены обескровленными) волнует их не меньше, чем людей. Придется смоленским вампирам во главе с дедом Славой самим взяться за расследование.“Ганнибал”Дата выхода: 2013 годРежиссер: Майкл Раймер, Гильермо Наварро, Винченцо Натали и др.Страна: СШАВ главных ролях: Мадс Миккельсен, Хью Дэнси, Лоренс Фишбёрн, Кэролайн Деверне,Джиллиан Андерсон и др.Количество сезонов: 3Детективу Уиллу Грэму по силам справиться практически с любым, даже сложным, запутанным и изощренным преступлением. Ведь у него есть дар - способность буквально “примерять” на себя личность практически любого человека, в том числе - убийцы-психопата. К тому же у него есть помощник - один из лучших психиатров страны, доктор Ганнибал Лектер. Великолепный сериал о противостоянии двух выдающихся разумов, вдохновленный знаменитыми романами Томаса Харриса.“Гравити Фолз”Дата выхода: 2012 годРежиссер: Джо Питт, Джон Аосима, Мэтт Брэли и др.Страна: СШАВ главных ролях: Джейсон Риттер, Алекс Хирш, Кристен Шаал, Линда Карделлини, Кевин Майкл Ричардсон и др.Количество сезонов: 2Брат и сестра Диппер и Мэйбл отправляются на летние каникулы к своему дяде в небольшой городок Гравити Фолз. Впрочем, даже здесь им удается найти немало приключений, ведь городок оказывается таит немало загадок и аномалий.“Побег”Дата выхода: 2005 годРежиссер: Бобби Рот, Кевин Хукс, Майя Врвило и др.Страна: США, ВеликобританияВ главных ролях: Вентворт Миллер, Доминик Пёрселл, Амори Ноласко, Роберт Неппер, Сара Уэйн Кэллис и др.Количество сезонов: 5Майкл Скофилд оказался за решеткой за попытку ограбить банк. Однако мало кто догадывается, что на самом деле в тюрьме строго режима Фокс Ривер герой оказался по собственному желанию. Его цель - спасти от казни осужденного брата, который, как верит Майкл, ни в чем не виновен.“Тетрадь смерти”Дата выхода: 2006 годРежиссер: Тэцуро Араки, Томохико Ито, Хироюки Цутия и др.Страна: ЯпонияВ главных ролях: Мамору Мияно, Сидо Накамура, Рё Наито, Наоя Утида, Кэидзи Фудзивара и др.Количество сезонов: 1Что бы вы сделали, если бы в ваших руках внезапно оказалась магическая тетрадь, позволяющая лишить жизни всякого, чье имя будет вписано на ее страницы? Школьник Лайт Ягами нашел эту тетрадь случайно, но решает с ее помощью бороться со злом, записывая только имена преступников.“Корона”Дата выхода: 2016 годРежиссер: Бенджамин Карон, Филип Мартин, Кристиан Швохов и др.Страна: ВеликобританияВ главных ролях: Клэр Фой, Оливия Колман, Имелда Стонтон, Мэтт Смит, Тобайас Мензис и др.Количество сезонов: 6Исторический сериал, посвященный жизни и правлению британской королевы Елизаветы II. Несколько сезонов охватывают период с 40-х годов прошлого века, когда Елизавета стала супругой принца Филиппа, и до хорошо знакомых зрителям событий начала XXI века.“Почему женщины убивают”Дата выхода: 2019 годРежиссер: Дэвид Уоррен, Дэвид Гроссман, Марк Уэбб и др.Страна: СШАВ главных ролях: Люси Лью, Джек Девенпорт, Эллисон Толман, Джиннифер Гудвин, Лана Паррия и др.Количество сезонов: 2Какое событие должно произойти в жизни женщины, чтобы она решилась на убийство? Первый сезон рассказывает зрителям истории трех семей, которые в разное время жили в одном и том же доме в Калифорнии. Домохозяйка, светская львица и успешный юрист - каждой из них придется столкнуться с неверностью супруга и каждая в конце концов станет замешана в убийстве.“Ход королевы”Дата выхода: 2020 годРежиссер: Скотт ФрэнкСтрана: СШАВ главных ролях: Аня Тейлор-Джой, Мариэль Хеллер, Моусес Ингрэм, Айла Джонстон, Билл Кэмп и др.Количество сезонов: 1Любимое занятие юной Элизабет Хармон, которая в 9 лет осталась сиротой и попала в приют - играть в шахматы в подвале в компании с научившим ее этой игре уборщиком. Игра настолько захватывают девочку, что она постоянно прокручивает в голове шахматные комбинации, приемы и ловушки. С возрастом любовь к шахматам становится только сильнее, а вскоре станет ясно, что у Бет есть все шансы стать великой шахматисткой. Если, конечно, она сумеет победить свои зависимости.“Фарго”Дата выхода: 2014 годРежиссер: Ной Хоули, Майкл Аппендаль, Дана Гонсалес и др.Страна: СШАВ главных ролях: Мартин Фриман, Билли Боб Торнтон, Эллисон Толман, Колин Хэнкс, Патрик Уилсон и др.Количество сезонов: 5Каждый сезон этого популярного сериала рассказывает свою историю, но все они, тем не менее, оказываются связаны между собой. В первом встреча преступника-социопата и страхового агента-неудачника становится отправной точкой для серии ужасных событий. Герои второго сезона - супружеская пара - пытаются замести следы убийства представителя местной влиятельной семьи (который и сам замешан в жестоком преступлении). В третьем сезоне влюбленные после неудачного ограбления оказалась вовлечены в дело об убийстве, четвертый рассказывает о противостоянии и вражде нескольких криминальных группировок, а пятый наглядно демонстрирует, что даже обычные на вид домохозяйки порой скрывают страшные тайны.“Ходячие мертвецы”Дата выхода: 2010 годРежиссер: Грег Никотеро, Майкл Е. Сатраземис, Дэвид Бойд и др.Страна: СШАВ главных ролях: Норман Ридус, Мелисса Сюзанн МакБрайд, Лорен Кохэн, Кристиан Серратос, Джош Макдермитт и др.Количество сезонов: 11Чудовищная эпидемия разделила планету на два лагеря. С одной стороны - кровожадные зомби, с другой - группы выживших людей, которые пытаются сохранить человеческий облик и найти безопасное место. Такое же место ищет и шериф Рик Граймс, который вместе с женой, сыном и еще несколькими выжившими отправляется в опасное путешествие. И, как оказывается, в новом мире угрозу могут представлять не только “живые мертвецы”.

https://ria.ru/20241017/kinofestival-1978318033.html

https://ria.ru/20241016/komedii-1977376035.html

https://ria.ru/20241016/detektivy-1978305539.html

https://ria.ru/20241015/filmy-1978159488.html

https://ria.ru/20241015/melodramy-1978144645.html

https://ria.ru/20241015/detektivy-1978110653.html

сша

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, великобритания, россия, павел майков, кортни кокс, мартин фриман, сериалы, что посмотреть